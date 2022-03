Con una canción extremadamente pegadiza y acompañada por un efecto muy tierno, el pequeño personaje llamado Frailejón Ernesto Pérez ha revolucionado TikTok.

Si a ti también se te ha pegado la canción y necesitas conocer más información sobre este adorable personaje, déjanos decirte que has llegado al lugar indicado.

Aquí vamos a descubrir juntos de dónde proviene esta canción, quién la creó, y por qué es tan popular en TikTok, ¿te lo piensas perder?

Frailejón Ernesto Pérez es un personaje de la popular serie animada Cuentitos mágicos. La misma se estrenó en el año 2018 en dicho país, específicamente en el canal Señal Colombia, y hasta el momento cuenta con dos temporadas.

El personaje que se convirtió en efecto dentro de TikTok es el mismo Frailejón, protagonista de la serie que ya ha deslumbrado a millones de personas en TikTok.

Si bien en los vídeos que se han viralizado en TikTok solo se escucha una pequeña parte de la canción, la misma es bastante más larga. Para que sepas qué es lo que dice, a continuación te dejamos la letra entera de la canción que se ha hecho tendencia en la red social:

“Hola, mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez, te vengo a saludar, soy una planta sin mucho color; cuidar el agua es mi profesión, yo soy tu amigo, tu amigo frailejón Ernesto Pérez, te vengo a saludar, no me conoces, pero yo a ti sí sí, yo soy tu amigo, tu amigo Frailejón Ernesto Pérez y te vengo a enseñar que apagues luces, antes de dormir, no gastes aguas si no has de consumir, que cierres llaves si te has de cepillar y las basuras aprendas a reciclar.”