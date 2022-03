Un día, allá por el 2014, Google tuvo la genial idea de crear una versión de Android muy fiel a AOSP, que los fabricantes no pudieran modificar. El objetivo era ofrecer una experiencia más sencilla y amigable, sin las funciones ni las apps innecesarias que traen las capas de personalización. Dicha versión se llamó Android One y fue un proyecto bastante prometedor al que se unieron fabricantes de la talla de Xiaomi, Motorola y Nokia.

Aunque los usuarios estaban contentos con sus móviles Android One, de la noche a la mañana todos los fabricantes y hasta la propia Google se olvidaron de este proyecto. Xiaomi dijo que no fabricará más Android One, Nokia se pasó a Android Stock (aunque quieren personalizarlo) y Motorola ya tiene una capa de personalización propia que estrenaron con los Motorola Edge de 2020. Eso nos lleva a preguntarnos… ¿qué ha pasado con Android One? Intentaremos darte una respuesta a continuación.

La caída de Android One: un proyecto de Google que fracasó

Mucha gente cree que Android One y Android Stock son lo mismo, y en parte es cierto. Android Stock por definición no incluye los servicios de Google, pero la mayoría de los fabricantes que usan esta versión pagan a Google para poder incorporar los GMS. Y Android One básicamente es Android Stock con servicios de Google incorporados. Así que, al final del día, Android One y el Android Stock que utilizan los móviles de Nokia, por ejemplo, son exactamente lo mismo.

Ahora bien, con Android One los fabricantes tenían la posibilidad de delegar la tarea de marketing de sus dispositivos a Google. Es decir, ellos solo fabricaban el teléfono y la gran G se encargaba tanto del sistema operativo como de la distribución. Además, durante los primeros años de vida de este proyecto, los móviles con Android One recibían actualizaciones directamente de Google que eran bastante rápidas y estables.

En definitiva, Android One era una gran solución para los fabricantes (sobre todo para los que no tenían un departamento de software bueno) y para los usuarios que podían disfrutar de la experiencia Pixel en teléfonos de otras marcas. Todo se empezó a derrumbar cuando las actualizaciones de software dejaron de ser distribuidas por Google. Aparte, los de Mountain View se desligaron de las tareas de distribución, abandonado así por completo a los smartphones con Android One que habían prometido mimar.

Esto llevó a que, entre 2016 y 2018, muchas empresas que lanzaron smartphones con Android One desaparecieran repentinamente. De hecho, 2018 fue el último año en que escuchamos a los fabricantes utilizar el término «Android One» con énfasis. Ahora, todos los que usan Android puro simplemente dicen que sus móviles tienen Android 10, 11, 12 o la versión que corresponda.

¿Android One está muerto?

Como mencionamos antes, ya nadie habla de Android One. Ninguna marca que monta Android puro a sus móviles presume de tener Android One, lo cual significa que ya no hay fabricantes que formen parte de este proyecto. De hecho, si nos vamos a la web oficial de Android One, los smartphones más recientes que promocionan son los Nokia 8.3 y Nokia 5.3 de 2020. Así que Android One lleva muerto dos años como mínimo. No obstante, si Google mantiene activo este sitio web, seguramente es porque piensan revivir el proyecto pronto.

Mientras esperamos el regreso de Android One (o el cierre definitivo), cuéntanos… ¿cuál fue tu Android One favorito? Si no los recuerdas, mira esta lista de los 5 mejores móviles con Android One.