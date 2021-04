Cuando hablamos de los mejores móviles Android del mercado, siempre que recomendamos un Nokia lo hacemos alabando su sistema operativo rápido y limpio que, además, es de los primeros en actualizarse a las nuevas versiones de Android. Y es que, por si no lo sabías, los móviles de Nokia usan Android Stock que es la versión más pura de Android, ya que no tiene modificaciones hechas por los fabricantes ni bloatware. En palabras más simples, usan Android sin capas de personalización. A nivel comercial, a esta versión de Android se le llama Android One.

HMD Global (la empresa que actualmente es dueña de la marca Nokia) es uno de los pocos fabricantes que aún sigue lanzando smartphones con Android One. Xiaomi, Samsung, Huawei, OnePlus, OPPO y prácticamente cualquier otro fabricante de móviles Android que puedas imaginar, implementa una capa de personalización propia en sus móviles. ¿Para qué? Pues para forzar a los usuarios a usar sus aplicaciones y servicios y, en algunos casos, para mostrar anuncios. Al fin y al cabo, las capas de personalización también son parte del negocio de los móviles para los fabricantes.

Al parecer, según un reporte de XDA-Developers, HMD Global está pensando en cambiar su modelo de negocio y ya están preparando su propia capa de personalización para los Nokia. De ser eso cierto, es muy probable que los próximos móviles Nokia lleguen sin su mejor atributo hasta ahora: el Android Stock.

Nokia podría estar creando su propia capa de personalización

A través de la plataforma LinkedIn, HMD Global ha lanzado una oferta de trabajo para buscar un “Diseñador de Experiencia de Usuario” (UX), que es el profesional que se encarga de elaborar todo lo que tiene que ver con el diseño de la interfaz (UI) de un sistema operativo, app o juego. La descripción del puesto en LinkedIn no revela mucha información, pero señala que el diseñador de UX/UI será responsable de “elementos de la interfaz de usuario como menús, pestañas y widgets”.

Esta oferta de trabajo puede sugerir dos cosas: que HMD Global está creando una capa de personalización o que la compañía está rediseñando sus aplicaciones y están buscando a un nuevo diseñador para ello. Dado que en la descripción del puesto no se menciona ni lo uno ni lo otro, podría ser cualquiera de las dos posibilidades. En caso de ser la primera, entonces los próximos Nokia podrían llegar sin Android Stock, aunque HMD Global podría seguir lanzando una serie de móviles Nokia con Android Stock.

Es importante resaltar que, incluso con la capa de personalización, los móviles Nokia podrían seguir disfrutando de dos grandes actualizaciones de Android y de tres años de actualizaciones de seguridad. De hecho, podrían mantener una experiencia similar a Android puro como sucede con los móviles Motorola One que, pese a tener Android One, vienen con un poco de personalización.

Nos atrevemos a decir que una capa de personalización para los Nokia no sería una mala idea, siempre y cuando no sea muy cargada, pues les daría un poco más de identidad sin perder su esencia. Por ahora, esto solo es un rumor, así que quedamos atentos a cualquier novedad al respecto para informarte lo antes posible.