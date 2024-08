Mango AI funciona para ver Instagram privado

Como bien dice el refrán: “cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía”, no siempre hay que creer todo lo que nos ofrecen en Internet, es que hay muchas personas que lo único que buscan es estafar a usuarios inexpertos para poder quedarse con dinero, cuentas de redes sociales y demás cosillas que podrían hacerle la vida imposible a cualquier persona.

Pues bien, los sitios webs no escapan de la mano de los estafadores, y es que hay millones de páginas webs que prometen realizar alguna tarea en concreto, pero que en realidad terminan timando a todos los usuarios que ingresa dentro de la misma.

Este es el caso de un sitio web que se ha viralizado en TikTok, Twitter y demás redes sociales. Bajo el nombre de Mango AI, se presenta una página web que promete desbloquear las cuentas de Instagram privadas en un abrir y cerrar de ojos.

Si has visto los vídeos que se han viralizado, pero aún no te animaste a ingresar en dicha página web, déjanos decirte que has tomado la mejor decisión. Aquí te explicaremos cómo funciona y por qué no deberías acceder a dicho sitio web.

¡Es falso! Mango AI no puede ver cuentas de Instagram privadas

Al momento de abrir este sitio web desde un dispositivo móvil u ordenador, el mismo nos solicita que desactivemos el bloqueador de anuncios que podríamos llegar a tener en nuestro navegador.

Si bien esto no es raro, pues muchas páginas webs obligan a hacerlo, podemos notar en cuestión de segundos que Mango AI está plagada de anuncios. Básicamente, el creador de este sitio web quiere lucrar con nuestra visita.

Al momento de acceder a su supuesta herramienta de desbloqueo de cuentas de Instagram privadas, Mango AI nos pide que veamos otro anuncio para poder utilizar la herramienta. Una vez visualizado el anuncio, podemos notar que nos solicita el nombre de usuario de la cuenta de Instagram que queremos desbloquear.

Poniendo el nombre de usuario de esa cuenta, la supuesta inteligencia artificial comienza a hacer su trabajo, aunque en pocos segundos arroja un mensaje de error. En pocas palabras, no hace absolutamente nada, ya que de momento no existe ningún método que permita ver las fotos y las historias de cuentas de Instagram privadas.

En resumen, todas las herramientas que ofrece Mango AI son inútiles. Te recomendamos evitar entrar en esta página web, porque no solo perderás tu tiempo, sino que además podrías activar las notificaciones de forma accidental.

Si has activado las notificaciones de esta web, deberás seguir el tutorial en el que explicamos cómo desactivarlas en Chrome. Sin más nada que añadir al respecto, evita este tipo de webs, pues ninguna inteligencia artificial te permitirá ver el contenido de aquellos usuarios de Instagram que no han aceptado tu solicitud de seguimiento.