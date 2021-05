Seguramente en más de una ocasión has intentado ver un perfil privado de Instagram sin éxito. Y es que hay cuentas que solo permiten que sus amigos vean las publicaciones que suban a la popular red social de fotografía.

Pero, ¿se puede saltar esta limitación? Para responder a esta pregunta y mostrarte cómo puedes ver un perfil privado de Instagram, te vamos a contar todo lo que necesitas saber si estás dando tus primeros pasos en esta red social.

Cómo ver un perfil privado de Instagram

Antes de nada, tenemos que decirte que está mal espiar las cuentas de otros usuarios. Sí, stalkear en Instagram no te va a hacer ningún bien, pero puede haber situaciones en las que te haga falta. Así que veamos las diferentes opciones a tener en cuenta.

Eso sí, es muy importante que te quede claro que no existen aplicaciones con las que poder ver una cuenta privada en Instagram. Facebook, que es propietaria de esta red social, no va a permitir algo así tan fácilmente. Por lo que ni se te ocurra descargar cualquier app de este tipo, ya que esconden malware en su interior o te intentarán robar usando todo tipo de tretas. ¡Mucho cuidado!

Solicita acceso a la cuenta privada

La opción más simple es pedirle acceso a la cuenta privada con una solicitud. Sencillamente le mandarás una solicitud y, si la acepta, tendrás acceso a todas las publicaciones que vaya subiendo a su cuenta.

Ten en cuenta que, aunque puedas ver las Stories de Instagram sin que te descubran siempre y cuando sean cuentas que sigues o son públicas, en el caso de cuentas privadas no tendrás acceso a absolutamente nada si no te aceptan la solicitud. ¿O sí?

Revisa sus otras redes sociales

Aquí es donde entra una opción mucho más efectiva de lo que te imaginas. Hay muchos usuarios que utilizan diferentes redes sociales. Y estas apps se alimentan entre sí. O lo que es lo mismo: muchas publicaciones de Instagram también aparecen en Facebook, por poner un ejemplo.

Si bien es cierto que seguramente no puedas ver todo el contenido, si tienes la suerte de que la cuenta de Facebook, o cualquier otra red social, está abierta para todos, podrás ver alguna que otra publicación sin que lo sepa.

Crea una cuenta nueva en Instagram

Por último tenemos una opción muy efectiva si conoces un poco al propietario de la cuenta privada de Instagram. En el caso de que no te acepte por algún motivo, siempre puedes crearte una cuenta secundaria que tenga más posibilidades de que sea aceptada.

Es muy importante que la cuenta sea lo más real posible, por lo que no uses nombres falsos ni nada por el estilo. Crea una cuenta con un nombre real, y sube alguna que otra foto que tenga que ver con los gustos e intereses de la persona a la que quieres seguir para conseguir que acepte tu solicitud. Además, puedes tener varias cuentas de Instagram en el móvil, por lo que no será un problema en ese aspecto.

Como habrás podido comprobar, no hay trucos milagrosos ni apps para ver una cuenta privada en Instagram, pero sí que hay formas de conseguir finalmente en ansiado acceso. ¡No dudes en probar suerte!