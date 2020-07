¿Alguna vez alguien te ha dicho que no compres teléfonos baratos? Pues quien te lo dijo es una persona que se preocupa por ti. Lamentablemente, hay teléfonos económicos que podrían no cumplir tus expectativas. Así que en esta oportunidad, te diremos 4 mitos de los smartphones baratos.

Pero antes, te queremos explicar a qué nos referimos con móvil barato. A esas ofertas de móviles de 30 o 40€. En la actualidad sí existen móviles de 80 o 100€ que son baratos y que sí te servirán, pero no así esos móviles que cuestan menos de 50€. Esos móviles baratos van a cumplir con lo que te mencionamos a continuación…

4 mitos que te harán no querer un teléfono barato

Aunque los teléfonos baratos sean mejores que hace algunos años, esto no significa que debas comprar uno. Échale un ojo a los siguientes 4 mitos y saca tus propias conclusiones:

Los teléfonos baratos te harán ahorrar dinero

Es mentira que los teléfonos baratos te hacen ahorrar, lo que sí es verdad es que pagarás menos dinero con la compra. Sin embargo, los teléfonos económicos solo reciben una o dos actualizaciones importantes, y luego de eso su seguridad podría verse comprometida.

Además, empiezan a ralentizarse con el tiempo y el almacenamiento se llenará cuando menos lo esperes. Por otro lado, es probable que quieras reemplazarlo lo más rápido posible, así que seguramente no lo tendrás la cantidad de tiempo que esperabas.

Las cámaras de teléfonos baratos son buenas

El segundo gran mito sobre los teléfonos económicos es que sus cámaras son buenas. Ciertamente hay algunas excepciones, pero la gran mayoría de los teléfonos económicos no cuentan con una cámara que sea realmente buena.

Ojo, es obvio que podrás tomar fotos decentes con la cámara de un teléfono barato. Lo que no conseguirás es la calidad necesaria para registrar momentos especiales como unas vacaciones, una graduación o una noche especial con un ser querido.

Las cámaras de los teléfonos económicos han mejorado, pero eso no quiere decir que sean lo suficientemente buenas como para cumplir con tus expectativas. Estas funcionan con menor velocidad, no tienen buenas capacidades de grabación de vídeo y pierden el zoom muy fácilmente. En pocas palabras, no te conformes con un teléfono económico si te interesa la fotografía.

Lo que no revelan las especificaciones

La mayoría de los teléfonos baratos ofrecen una mala respuesta al tacto, aunque esto no nos lo especifica la hoja de características. Puede parecer un pequeño problema, pero no hay nada más desagradable que tratar de responder un mensaje y no poder hacerlo por culpa de un teléfono que no responde al tacto como debería ser.

Los teléfonos baratos tienen buenas pantallas

Digan lo que digan, las pantallas de los teléfonos baratos no se ven tan bien. Estamos hablando de una parte esencial en cualquier smartphone, así que resulta bastante negativo que no cuenten con una pantalla realmente buena.

Hay personas que creen que una pantalla es buena por su resolución o tamaño, pero lo que más importa es la reproducción del color, el brillo, los ángulos de visión y otras métricas que muchos desconocen. Si no quieres una pantalla de aspecto desagradable, lo mejor que puedes hacer es evitar comprar un teléfono barato.

¿Te has dado cuenta? Comprar un teléfono barato podría llegar a salirte caro. Trata de invertir con sabiduría y comprar un buen smartphone que cumpla con tus necesidades. ¿No sabes cuál móvil elegir? Entonces échale un ojo a esta lista con los mejores Xiaomi que puedes comprar en este momento. ¡Todos cumplirán con lo que necesitas!