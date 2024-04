Cómo cambiar tu Supercell ID por uno personalizado

Si al momento de crearte una cuenta en Clash Royale, Clash of Clans o Brawl Stars no le prestante atención a tu Supercell ID, puede que hayas elegido un nombre totalmente aleatorio, pues la mayoría de los usuarios jamás pensaron que dicho nombre iba a ser importante a futuro.

A pesar de que los juegos lanzados por Supercell disponen de un sistema social (añadir amigos) independiente, la cosa ha cambiado a lo largo de los últimos años, sobre todo desde que anunció que no iba a permitir desvincular ninguna cuenta de sus juegos.

Ahora ha llegado otro cambio relacionado con las cuentas de los usuarios, pues gracias a las distintas actualizaciones en su política de privacidad, ya se puede elegir un Supercell ID totalmente personalizado.

¿Cómo cambiar el Supercell ID por uno personalizado?

Si sueles añadir amigos a tu cuenta de Supercell y quieres darle una identidad única a tu nombre de usuario, ya no necesitarás ponerte en contacto con el soporte de la compañía en cuestión. Siguiendo cada uno de los pasos que te mostraremos a continuación, podrás cambiar tu Supercell ID por uno personalizado en cuestión de minutos:

Lo primero que tienes que hacer es entrar en este enlace. Una vez dentro de la página web de ID de jugador de Supercell, deberás pinchar sobre el botón que dice “Iniciar sesión ID”.

Ingresa la dirección de correo electrónico que has utilizado para crear tu cuenta, y luego pincha en “Iniciar sesión”.

Supercell te enviará un código de verificación a tu cuenta de email. Copia y pega el código, y luego pincha en "Continuar".

Por consiguiente, deberás poner tu ID de jugador único.

. Verifica que el nombre que has puesto es el correcto, y luego pincha en “Confirmar”.

En segundos, Supercell realizará el cambio y lo aplicará a todos los juegos en donde has iniciado sesión con tu cuenta.

A diferencia del sistema de cambio de nombre de usuario en Clash Royale y Clash of Clans, no podrás volver a cambiar tu ID de jugador único, por lo que no existirá ninguna forma de volver a elegir un Supercell ID (antes se permitiría cambiar el nombre de usuario cada 6 meses).