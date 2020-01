Hace poco las redes se volvieron locas con el meme sobre Xiaomi y ser “la mejor opción entre precio y rendimiento”. Pero ¿cómo no iba a suceder? Si es algo muy cierto en la enorme mayoría de los casos. Xiaomi desde su nacimiento se ha preocupado por lanzar dispositivos de grandísima calidad, a precios muy ajustados.

Los mejores móviles Xiaomi para iniciar el 2020, o más

Esta compañía se ha forjado muy bien su puesto y por eso mismo hemos decidido hacer esta lista. En ella, encontrarás los mejores smartphones de Xiaomi que puedes comprar ya mismo. Hay opciones para todos los bolsillos, así que seguro encuentras alguno que te interese mucho. ¿Lo mejor de todo? Los precios son increíbles.

Redmi Note 8 Pro, increíble cámara de 64 MP sin dejarte todo el sueldo

El Redmi Note 7 necesitaba un sucesor a su altura, y con el Redmi Note 8 Pro esto se cumple a cabalidad. De camino a convertirse en un superventas como su hermano menor, este móvil tiene todos los papeles para posicionarse como lo mejor de 2020.

Su característica más destacable es que tiene cuatro cámaras traseras. Pero esto suena aún mejor gracias a su gigantesco sensor principal de 64 megapíxeles, algo bastante difícil de conseguir en un móvil que ni siquiera alcanza los 250 euros. Este teléfono es la opción perfecta para los que aman la fotografía, pero que no quieren cargar con una cámara aparte. Este es el resumen de sus características:

Pantalla IPS de 6,53″ con resolución Full HD+.

Procesador Mediatek Helio G90T.

6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento.

Cámara trasera cuádruple de 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP.

de 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfies de 20 MP.

Batería de 4500 mAh con carga rápida de 18W.

con carga rápida de 18W. Y extras como WiFi AC de doble banda, dual-SIM 4G, NFC, GPS, Bluetooth 5.0, jack de audio, puerto infrarrojo, USB-C, lector de huellas, radio FM y más…

Pocophone F1, el flagship killer por excelencia

Desde el momento de su lanzamiento, el Poco F1 llegó pisando muy fuerte, y abarrotó los titulares de todas las páginas web dedicadas a móviles. ¿Por qué? Porque ofrecía un hardware tope de gama con un precio excesivamente bajo.

El Pocophone F1 ha sabido envejecer espectacularmente, y sus especificaciones técnicas seguro que aguantan al menos un par de años más sin despeinarse. No darle una oportunidad a este smartphone, mientras esperamos que llegue su sucesor, es dejar de lado a una joya tecnológica.

Pantalla IPS de 6,18″ con resolución Full HD+.

Procesador Qualcomm Snapdragon 845 .

. 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento.

Doble cámara trasera de 12 MP + 5 MP.

Cámara frontal para selfies de 20 MP.

Batería de 4000 mAh con carga rápida de 18W.

con carga rápida de 18W. Y extras como WiFi AC de doble banda, dual-SIM 4G, GPS, Bluetooth 5.0, jack de audio, USB-C, lector de huellas, radio FM y más…

Redmi 8A, un móvil asequible que no se queda corto en especificaciones

Todos los teléfonos Xiaomi han ayudado a que la compañía se gane el lugar que hoy ocupa entre los consumidores, pero la gama de entrada ha sido una de las principales responsables de esto. Con el Redmi 8A, el fabricante se ha anotado otro gol a su lista, porque casi que es el rey indiscutible de la gama de entrada.

La filosofía de este smartphone es clara “ofrecer más por menos”, y la cumple a cabalidad. Su hardware se defiende muy bien en tareas sencillas, y se atreve con otras un poco más exigentes. Además, cuenta con una enorme batería de 5000 mAh, es una compra perfecta si no deseas gastar demasiado. Su ficha técnica incluye:

Pantalla IPS de 6,22″ con resolución HD.

Procesador Qualcomm Snapdragon 439 .

. 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento.

Cámara trasera de 12 MP.

Cámara frontal para selfies de 8 MP.

Batería de 5000 mAh con carga rápida de 18W.

con carga rápida de 18W. Y extras como WiFi 4, dual-SIM 4G, GPS, Bluetooth 4.2, jack de audio, USB-C, radio FM y más…

Xiaomi Mi A3, el mejor Android One del mercado

La familia A de Xiaomi marcó la globalización de Android One, y lo hizo de manera espectacular, con cifras de ventas destacables. Ahora, la familia llegó al Mi A3 un móvil que ofrece la experiencia Google al máximo, acompañado de un hardware de primera línea.

Es un teléfono estupendo para lo que desees, y sin gastar demasiado. ¿Quieres jugar? No habrá juego que se le resista, ¿quieres tomar fotos? Su cámara es bastante buena, ¿quieres fluidez? Gracias a Android One podrás obtenerla. El Xiaomi Mi A3 tiene:

Pantalla Súper AMOLED de 6,09″ con resolución HD.

Procesador Qualcomm Snapdragon 665 .

. 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento.

Cámara trasera triple de 48 MP + 8 MP + 2 MP.

de 48 MP + 8 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfies de 32 MP.

Batería de 4030 mAh con carga rápida de 18W.

Y extras como WiFi AC de doble banda, dual-SIM 4G, GPS, Bluetooth 5.0, jack de audio, puerto infrarrojo, USB-C, lector de huellas, radio FM y más…

Xiaomi Redmi Go, el móvil más económico de esta lista

Si Android One regala una experiencia de uso muy fluida, Android Go juega en otro nivel. Diseñado específicamente para móviles de bajos recursos, Android Go es un sistema operativo con el que te convencerás de que pagaste muy poco por todo lo bueno que estás recibiendo.

El Redmi Go es un smartphone de características muy modestas, pero que servirá como teléfono de respaldo, o como una opción perfecta para tus padres o abuelos. Con él podrás hacer cualquier tarea sencilla como navegar por Internet, chatear por WhatsApp o revisar tus redes sociales sin complicación alguna. El Xiaomi Redmi Go es el máximo exponente de lo que Google espera de un móvil con Androi Go.

Pantalla IPS de 5″ con resolución HD.

Procesador Qualcomm Snapdragon 425 .

. 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento.

Cámara trasera de 8 MP.

Cámara frontal para selfies de 5 MP.

Batería de 3000 mAh.

Y extras como WiFi 4, dual-SIM 4G, GPS, Bluetooth 4.1, jack de audio, radio FM y más…

Xiaomi Mi 9, menos de 350 euros por un móvil polivalente

El Mi 9 tiene la dicha de poder decir que fue el primer móvil de Xiaomi con tres cámaras traseras, y estas aún se defienden muy bien frente a opciones más costosas de la competencia. Además, es un dispositivo que es excesivamente capaz gracias a su Snapdragon 855, lo que asegura unos años extra en la parte alta de la lista de rendimiento, aun cuando estamos esperando a su sucesor, el Xiaomi Mi 10, próximamente.

El Mi 9 es un teléfono que además tiene un diseño muy bien cuidado. Su frontal todo pantalla es magnífico, y su trasera tornasolada atrapa miradas como casi ningún otro Android. No siendo suficiente con esto, el Xiaomi Mi 9 tiene carga rápida de 27W, y carga rápida inalámbrica de 20W, la más alta en esta lista. El resto de sus especificaciones son:

Pantalla Super AMOLED de 6,39″ con resolución Full HD+.

Procesador Qualcomm Snapdragon 855 .

. 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento.

Cámara trasera triple de 48 MP + 12 MP + 16 MP.

de 48 MP + 12 MP + 16 MP. Cámara frontal para selfies de 20 MP.

Batería de 3300 mAh con carga rápida de 27W e inalámbrica de 20W .

. Y extras como WiFi AC de doble banda, dual-SIM 4G, NFC, GPS, Bluetooth 5.0, puerto infrarrojo, USB-C, lector de huellas, radio FM y más…

Xiaomi Mi 9 Lite, el hermano menor no se queda corto en nada

Con el Mi 9 Lite sucede algo curioso, se supone que es una versión inferior al Mi 9 estándar, pero en algunas especificaciones no es así, sino lo contrario. Su procesador se reduce a uno un poco más modesto, pero el sensor de la cámara principal se mantiene, y la delantera (32 MP) hasta mejora a la de su hermano mayor.

Algo similar sucede con la batería, que aunque pierde la carga inalámbrica, gana en capacidad, al subir hasta los 4030 mAh. El Xiaomi Mi 9 Lite recorta su precio casi 100 euros respecto al Mi 9, pero eso no se traduce en una pérdida de rendimiento equivalente. En realidad, sus especificaciones se mantienen excesivamente bien para el precio final de este dispositivo.

Pantalla Súper AMOLED de 6,39″ con resolución Full HD+.

Procesador Qualcomm Snapdragon 710 .

. 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento.

Cámara trasera triple de 48 MP + 8 MP + 2 MP.

de 48 MP + 8 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfies de 32 MP.

Batería de 4030 mAh con carga rápida de 18W.

con carga rápida de 18W. Y extras como WiFi AC de doble banda, dual-SIM 4G, NFC, GPS, Bluetooth 5.0, jack de audio, puerto infrarrojo, USB-C, lector de huellas, radio FM y más…

Xiaomi Mi 9T Pro, el superventas de 2019 quiere más

Si un móvil de Xiaomi fue realmente exitoso el año pasado fue este. El Mi 9T Pro sorprendió a todo los usuarios, y terminó rompiendo el mercado de smartphones gracias a sus especificaciones y precio. En su interior, equipa uno de los procesadores más potentes de la actualidad, y su cámara queda bastante bien parada frente a la de móviles mucho más costosos.

Sin lugar a dudas, el Xiaomi Mi 9T Pro es un móvil perfecto para todo aquel que desee un tope de gama sin gastar un pastizal, ni tener que renunciar a un rendimiento sobresaliente. Es un teléfono a tomar muy en cuenta para muchas cosas, además, su cámara frontal retráctil es una pasada. Su hardware ocupa lo siguiente:

Pantalla Súper AMOLED de 6,39″ con resolución Full HD+.

Procesador Qualcomm Snapdragon 855 .

. 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento.

Cámara trasera triple de 48 MP + 8 MP + 13 MP.

de 48 MP + 8 MP + 13 MP. Cámara frontal para selfies de 20 MP, retráctil.

Batería de 4000 mAh con carga rápida de 27W.

con carga rápida de 27W. Y extras como WiFi AC de doble banda, dual-SIM 4G, NFC, GPS, Bluetooth 5.0, jack de audio, USB-C, lector de huellas, radio FM y más…

¿Ya te has decidido por alguno? La selección puede ser difícil cuando tienes opciones tan interesantes en cada gama, pero no tardes mucho, que sus precios son una locura y no hay que desaprovecharlos.