El Poco X2 ya es una realidad y está muy cerca de llegar al mercado. Sin duda alguna, se trata de un lanzamiento que muchas personas esperan alrededor del mundo. Por esta razón, revelaremos las características que sabemos del Poco X2. ¡Un móvil que dará bastante de qué hablar en este 2020!

Si te gustó el primer Pocophone y quieres un nuevo smartphone, entonces no sería descabellado esperar la llegada del Poco X2. Échale un ojo a sus especificaciones y saca tus propias conclusiones.

An Xperience that will make you go, "Bruh, it's #SmoothAF". #POCOX2 is arriving on Feb 4th 2020.

Want to know if your smartphone is Smooth AF? Visit now: https://t.co/LQqSvTpgLz pic.twitter.com/BB5RFQ8lVO

— POCO India (@IndiaPOCO) January 27, 2020