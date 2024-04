The Loop es un complemento de Kodi diseñado específicamente para los amantes del deporte con canales exclusivos para ver la NBA, la NFL, el rugby, etc. Si quieres saber cómo instalar este útil complemento en Kodi para ver tus encuentros deportivos favoritos completamente gratis, te recomendamos que no dejes de leer el siguiente artículo que hemos preparado para ti.

¿Cómo instalar The Loop en Kodi?

The Loop es una de esas opciones que no pueden faltar cuando hablamos de addons de Kodi para ver deportes, addons para ver fútbol e incluso addons para ver la UFC. Instalarlo es un proceso muy sencillo y los beneficios son muchísimos. Si quieres descargar el addon The Loop en Kodi e instalarlo en tus dispositivos, realiza los siguientes pasos:

Ingresa en Kodi en tu dispositivo y presiona en el icono de Ajustes, es decir, la rueda dentada.

Selecciona la opción de Explorador de archivos.

Pulsa en donde dice Añadir fuente.

Haz clic en la palabra Ninguno.

Escribe la siguiente dirección en la barra «https://loopaddon.uk/theloop/«, En la parte de nombre escribe «theloop» y presiona en el botón que dice Ok.

Vuelve al menú de Ajustes y presiona en la opción que dice Add-ons.

Selecciona la opción de Instalar desde un archivo .zip.

Toca en la fuente que acabas de añadir, es decir, theloop.

Selecciona el archivo zip llamado «repository.loop«.

Vuelve al menú de Add-ons y haz clic en donde dice Instalar desde repositorio.

Ubica y presiona el repositorio llamado Loop Repository.

Ingresa en la sección de Add-ons de vídeo.

Pulsa en The Loop.

Toca en el botón que dice Instalar y espera a que se complete la instalación.

Una vez que el complemento ya se haya descargado e instalado, ya estará listo para usar. Ingresa en The Loop y selecciona la carpeta de tu deporte favorito. Puedes ver fútbol americano, rugby, beisbol, criquet, dardos, NASCAR, ciclismo, peleas, hockey y muchísimo más. Transmisiones en vivo, en alta calidad y completamente gratis, al alcance de un solo clic.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre cómo instalar The Loop en Kodi paso a paso. Esperamos que este tutorial te haya sido de utilidad y que puedas empezar a usar este complemento de Kodi en todos tus dispositivos, lo antes posible. Si te ha quedado alguna duda respecto a lo que hemos hablado aquí, déjanoslo saber en la sección de comentarios para que podamos ayudarte con tu problema.