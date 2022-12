Existen muchas opiniones divididas alrededor del WiFi. Algunas personas creen que es necesario mantenerlo siempre encendido, mientras que otras suelen apagarlo durante las noches para alargar su vida útil. Sin embargo, ni el hecho de apagarlo todas las noches, ni el hecho de mantenerlo permanentemente encendido es buena idea. Entonces, ¿cuándo deberías pagar el WiFi? ¿Por qué no es bueno mantenerlo siempre encendido? Todas estas dudas serán respondidas en este artículo.

Razones por las que no deberías apagar el WiFi

La respuesta corta a si deberías apagar o no el router WiFi es: depende. El router es un dispositivo que está diseñado para estar encendido las 24 horas del día, sin embargo, sí que existen algunas circunstancias en donde puede que lo mejor sea apagarlo. Empezando por las razones por las que no deberías apagar el WiFi, están las siguientes:

No alargará su vida útil

Muchas personas creen que al apagar el router están ayudando a que el dispositivo no se dañe antes de tiempo, cuando nada está más lejos de la realidad. El hecho de apagar el WiFi todas las noches para encenderlo al día siguiente no ayudará a alargar la vida útil del dispositivo, de hecho, hasta podría tener el efecto contrario.

Por otro lado, es importante recalcar que si realmente te preocupa que el router deje de funcionar antes de lo que debería, te alegrará saber que estos dispositivos son bastante duraderos. De hecho, es más probable que lo termines reemplazando solo porque deseas tener un router con una mejor tecnología a que lo reemplaces debido al desgaste.

Afecta las actualizaciones y la calidad de la conexión a Internet

Los routers, por lo general, suelen hacer actualizaciones de software de manera automática durante la noche, ya que, son estas las horas en las que se considera que tienen menos actividad. Si apagaras el WiFi todas las noches estarías impidiendo que se realicen estas actualizaciones, lo cual podría generar una conexión a Internet lenta e inestable, sin mencionar los fallos en seguridad que no podrían ser parcheados.

Además de eso, apagar el WiFi durante estos periodos de tiempo no solo afecta las actualizaciones del mismo router, sino que también la de los demás aparatos eléctricos que dependen de esta conexión a Internet para actualizarse.

Situaciones en las que deberías apagar el WiFi

Como se dijo en un principio, no es bueno apagar el WiFi, sin embargo, existen algunas excepciones en donde puede que sí sea necesario.

Problemas de conexión

Todo el mundo conoce el truco de apagar el router por unos segundos para poder resolver el problema de conexión. Apagar y encender en WiFi sigue siendo una alternativa válida que puedes seguir aplicando para resolver este tipo de inconveniente. De igual manera, en caso de que tengas problemas de conexión de manera constante, puede que se deba a la suciedad acumulada o debido a que has colocado el router en un lugar poco favorable.

Si te ausentas por un largo tiempo

Para esas épocas en las que debes irte de vacaciones o que simplemente no habrá nadie en casa durante un largo periodo de tiempo, lo mejor será que desconectes el router. Al final, se trata de un equipo enchufado a un tomacorriente sin ningún tipo de supervisión, por lo tanto, puede llegar a ser peligroso en caso de que se presentara un pico de voltaje, una caída de tensión o si hay alguna falla eléctrica durante tu ausencia.

Cambio de IP

Es recomendable que apagues el router al menos una vez cada dos meses debido al cambio de IP. Esto es algo que hacen las empresas de Internet cada cierto tiempo. Los cambios de IP ayudan a mejorar la conexión a Internet, su estabilidad y también protegerá al router de cualquier tipo de software malicioso. Para que se pueda realizar el cambio de IP exitosamente, debes apagar el dispositivo durante algunas horas.

Otras razones por las que podrías sentirte tentado a apagar el WiFi

Existen algunas creencias que pueden motivar a las personas a querer apagar su router WiFi, pero la realidad es que no aportan ningún beneficio real.

Para ahorrar energía

Lógicamente, un dispositivo apagado consumirá menos energía que uno que se encuentra encendido, por tanto, sí que es cierto que apagando el router podrás ahorrar energía, pero también es cierto que los routers son dispositivos que consumen una cantidad de energía bastante baja, por lo que, al apagarlo durante las noches, solo lograrás ahorrarte un par de euros al año.

Entonces, tomando en cuenta que al apagar el WiFi, estarías perjudicando la funcionalidad del dispositivo, ya quedará de tu parte determinar si vale la pena poner en riesgo la vida útil de tu router y la calidad de la conexión a Internet solo por ahorrarte un par de euros al año.

Es perjudicial para tu salud

Existe otro mito en donde se dice que las ondas provocadas por el WiFi pueden llegar a provocar cáncer o perjudicar de alguna manera tu salud, lo cual es falso. La señal emitida por este dispositivo no es ionizante, por lo tanto, las afectaciones no son viables.

Si no se desconecta el router, no descansará

Si lo que te preocupa es que el dispositivo descanse, debes saber que los routers únicamente trabajan cuando existe actividad. Es decir, mientras no haya nadie utilizando el Internet, mientras no se esté descargando ningún archivo o se esté realizando alguna actualización automática, el router entrará en un estado de reposo, por lo que, realmente no trabaja las 24 horas sin importar que lo dejes encendido.

Conclusión: ¿apagar o no apagar el WiFi?

Una vez aclarado que el dispositivo no se dañará porque lo dejes encendido y que en realidad este solo trabaja mientras lo estén utilizando, realmente no es necesario el apagarlo para que pueda descansar o para que tenga una larga vida útil.

El hecho de apagar el WiFi trae más consecuencias negativas que beneficios, por tanto, se aconseja que únicamente apagues el WiFi cuando sea estrictamente necesario. Por ejemplo, durante las actualizaciones de IP o cuando tengas problemas de conexión, de lo contrario, el hecho de desconectarlo solo será contraproducente.

Y tú, ¿solías apagar el WiFi durante las noches? Déjanoslo saber en los comentarios.