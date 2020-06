Es necesario gastar la batería del móvil antes de cargarlo

La batería es un punto clave de nuestro smartphone y que, si no cuidas y no coges unos buenos hábitos, puede perder muchísima capacidad con el paso del tiempo. Hay muchos mitos acerca de esto y uno que se resiste a morir dice que antes de cargar el móvil (recién comprado o de forma habitual) hay que gastar toda la batería hasta el 0 por ciento.

La respuesta corta es que no, esto es un mito que no tiene validez a día de hoy pero… Hay más cosas. En este artículo te contamos de dónde viene, cómo funcionan las baterías de litio y por qué no debes hacer esto de forma habitual.

No, no hay que dejar la batería de tu móvil a 0 para cargarla de nuevo

Este mito es uno de los típicos junto al de usar el teléfono mientras se carga y muchos otros. Lo primero que haremos será resumir cómo son y el funcionamiento de las baterías de hoy en día. Su componente principal es el Litio y como no podía ser de otra manera, su función es almacenar energía.

Esto lo consiguen mediante un proceso químico que hacen que los electrolitos vayan del positivo al negativo (más o menos, es algo más complejo) y su estructura interna cambie al cargar o descargar el smartphone. En este artículo de cuánto degrada la batería la carga rápida lo explicamos en más detalle y, de paso, conoces algunos datos reales.

Descargar tu batería de Litio al 0 por ciento es malo

Si haces esto de manera habitual tienes que parar, no tiene sentido. De hecho, le estás quitando vida útil a tu batería. Las baterías de Litio o Polímero de Litio se encuentran cómodas si se mantienen siempre entre el 30 y 80 por ciento aproximadamente, siempre tienes que evitar hacer ciclos completos de manera continuada.

De acuerdo a los chicos de RAVPower, una marca de periféricos de carga que nosotros llevamos usando 3 años, hay estudios que afirman que hacer esto como costumbre puede reducir la vida de tu batería en un 70 por ciento en 300-500 ciclos. Cuándo la batería está al 0 o al 100 por ciento se fuerza al cátodo a cargarse con un voltaje muy bajo. Los materiales se degradan y aparecen reacciones no deseadas.

Es decir, en un año y medio ya tendrás que mandar tu móvil a que le cambien la batería lo cual… No es ideal. Eso sí, tampoco es que llegar al 0 por ciento sea algo que no haya que hacer nunca. Una vez cada 1-2 meses es recomendable hacer un ciclo completo para calibrar la batería de tu móvil y evitar fallos en el futuro.

En algunos móviles hay maneras de conocer todos los ciclos completos de la batería, como en los Xiaomi.

Este “mito” fue real en las baterías de Cadmio/Níquel

Hace aproximadamente unos 15 años las baterías estaban compuestas por otros materiales y se conocían por las siglas Ni-MH y NiCd. Estas no tenían la capacidad de saber exactamente qué porcentaje de carga tenían y requerían de ciclos completos (del 0 al 100 por cien). Si no se hacía podían apagarse aún teniendo batería.

Esta tecnología la verdad es que tenía bastantes inconvenientes pero… Hoy día solo suponen un 3 por ciento de todas las baterías mundiales y no tienes que preocuparte. Todos los dispositivos electrónicos con un mínimo de capacidad usan las de ion de Litio (móviles, relojes inteligentes, powerbanks… Hasta los coches eléctricos).

Y, a grandes rasgos, esto es todo lo que te podemos contar sobre las baterías y este mito. Creemos que es un tema que vale la pena saber un poco porque hará que tu dispositivo te pueda durar dos años más si sigues todas las recomendaciones y coges buenos hábitos. 😉