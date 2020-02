El tema de las baterías y la autonomía en los móviles es de larga data. Durante años se ha dicho que el litio ya no da más de sí, que no hay suficientes avances en el tema o que las baterías de grafeno son el futuro. Y aunque estas afirmaciones no son del todo ciertas, sí llevan algo de razón.

Sucede que las baterías de iones de litio ya no tienen una curva de desarrollo tan pronunciada como antes. Además, su salud luego de varios meses de uso se ve bastante comprometida, haciendo necesario un cambio. Una forma de saber el estado de salud de la batería es consultar los ciclos de carga, y si tienes un móvil Xiaomi es muy sencillo.

¿Qué son los ciclos de carga de una batería?

Antes de entrar en materia, es necesario ponerte en contexto sobre el tema. El ciclo de carga es un proceso por el cual pasan todas las baterías, bien sea en tablets, móviles, ordenadores y demás.

Este proceso indica cuántas veces la batería se ha agotado completamente y la has vuelto a cargar. Pero no siempre se traduce en una descarga de 100% a 0%, sino que es acumulativo. Así, si un día consumes 60% de batería y cargas completamente, luego al día siguiente consumes 40% y vuelves a cargar, estarás consumiendo un ciclo completo.

Ahora, tal como comentamos antes, las baterías se degradan con el paso del tiempo, perdiendo rendimiento a medida que se cargan y descargan. De hecho, existe un rango estimado de ciclos de carga que ayuda a determinar si ya una batería está demasiado desgastada. Ese rango se posiciona entre los 300 y 500 ciclos, y una vez llegues ahí, lo mejor es cambiar la batería, pues notarás que cada vez dura menos.

¿Cómo saber cuántos ciclos de carga tiene la batería de tu móvil Xiaomi?

Si crees que la batería de tu Xiaomi está empezando a degradarse y dura mucho menos que antes, es bueno que revises sus ciclos de carga. Gracias a MIUI 11 y Android 10, hacerlo es realmente fácil, y tan solo tendrás que teclear un código desde la aplicación de llamadas para acceder al menú oculto que te dará la información.

Abre la aplicación de llamadas en tu móvil Xiaomi, aquí encontrarás algunas muy buenas. Utiliza el marcador telefónico e introduce el siguiente código: *#*#6485#*#*. Apenas termines de teclearlo, MIUI abrirá un menú oculto llamado “Battery info”, con detalles de todo tipo sobre la salud de tu batería. Los dos apartados a los que debes tener atención es al MB_06, que indica el estado de salud general de la batería, y al MF_02, que te dice los ciclos de carga completados.

Si bien no existe un número preciso que te indique que ya debes cambiar la batería, si tu cifra ronda entre 300 y 500 ciclos lo recomendable es hacerlo. Además, seguro que ya estás notando la degradación de la batería, así que no le des más vueltas.

En mi caso, mi Xiaomi Redmi Note 7 lleva apenas 74 ciclos de carga, así que no debo preocuparme por nada todavía. Además, mi batería dura suficiente y no he notado ninguna pérdida de autonomía, lo que viene a confirmar esta información.

¿Por qué no le das una oportunidad? Es un método sencillo, y así confirmas si es necesario un reemplazo, comprar un buen power bank, o si solo son cosas tuyas.