Crear una cuenta de Google es un proceso tan fácil y rápido que puedes configurar cientos de cuentas en un par de horas. Muchas personas aprovechan esto para tener más de una cuenta de Google, lo que nos lleva a preguntarnos… ¿Existe un límite de cuentas que puede tener una persona? La respuesta te sorprenderá.

¿Cuántas cuentas de Google puede tener una persona?

Google no ha establecido un límite para la cantidad de cuentas que puede crear una persona, por lo que puedes tener todas las cuentas que quieras. Esto no es solo fácil de hacer, sino que además es gratis. Ahora bien, ¿sabes cómo hacerlo? Pues si no, aquí tienes este tutorial donde explicamos cómo crear una nueva cuenta de Google en tu Android.

¿Qué necesito para crear una cuenta de Google?

La gran G no es exigente al momento de generar cuentas. Solicitan muy poca información, la cual además no es verificada para comprobar su autenticidad. Concretamente, solo tienes que poner tu nombre, sexo y fecha de nacimiento. Todos estos datos, si quieres, te los puedes inventar dado que Google no te pedirá el DNI o un documento de identidad.

El nombre y la fecha de nacimiento son en realidad los únicos datos obligatorios, ya que, en cuanto al sexo, Google ofrece la opción «prefiero no decirlo». La gran G puede solicitarte otros datos, pero estos no son obligatorios. El número de teléfono y la dirección de correo electrónico alternativa son opcionales. Sin embargo, Google recomienda añadir estos dos datos para mejorar la protección y seguridad de la cuenta.

¿Cómo administrar mis cuentas de Google?

Ahora que ya sabes que no existe un límite de cuentas de Google que puedes tener, de seguro vas a empezar a crearte unas cuantas. Aunque recuerda que Google borra las cuentas inactivas, por lo que no te conviene tener muchas sin darles un uso.

Hoy en día, Google ha facilitado la administración de estas cuentas por lo que puedes tener varias en un mismo dispositivo. ¿Y cómo se cambia de una cuenta a otra? Pues enseguida te lo explicamos.

Cómo cambiar de cuenta de Google en Android

Las cuentas de Google en un móvil con Android son imprescindibles, ya que desde que encendemos un terminal nuevo nos pedirá una. Pero afortunadamente, en Android puedes tener muchas cuentas activas, aunque solo una será la predeterminada. Para cambiar de cuenta en tu smartphone solo tienes que hacer lo siguiente:

Abre la app de Gmail y presiona sobre tu foto de perfil de Google que se encuentra en la esquina superior derecha.

que se encuentra en la esquina superior derecha. Una vez hecho esto te aparecerá una ventana con todas las cuentas de Google que tengas activas en el móvil , por lo que solo tienes que presionar una para cambiarla.

, por lo que solo tienes que presionar una para cambiarla. Si no tienes otras, puedes pulsar la opción Añadir otra cuenta para iniciar sesión con una nueva cuenta de Google.

Cómo cambiar de cuenta de Google en el PC

Los pasos para cambiar de cuenta de Google en el ordenador son los mismos que harías en un móvil. Solo debes abrir la bandeja de entrada de Gmail desde un navegador y buscar tu foto de perfil. De resto todo el procedimiento es igual.

Por último, si estás interesado en crear una cuenta de Google porque has perdido la contraseña de la que tenías, te recomendamos que primero le eches un vistazo a este a artículo donde explicamos cómo recuperar una contraseña de Gmail olvidada.