Hoy en día prácticamente todas las personas tenemos una cuenta de Google que está ligada a servicios como Gmail, Google Drive y Google Fotos, donde enviamos y guardamos información u archivos personales muy importantes. Por ello, es necesario que sepas que Google actualizó recientemente la política de estos servicios e incluyó cambios notables que entrarán en vigor el 1 de junio de 2021.

La principal novedad de las nuevas políticas de Google y sus servicios tiene que ver con la inactividad de las cuentas. Como ya sabrás, cuando una cuenta permanece inactiva por mucho tiempo, normalmente se elimina de los servidores junto con toda la información que estaba ligada a ella. Pero… ¿cuánto es “mucho tiempo” para Google? Pues precisamente eso es lo que la gran G actualizó en sus nuevas políticas y que te contaremos a continuación.

Tu cuenta de Google se elimina automáticamente tras 2 años de inactividad

Si tienes una cuenta de Google que ha estado inactiva por dos años en Gmail, Google Fotos y Google Drive, todo tu contenido (correos, documentos, fotos, vídeos, etc.) será eliminado de esas aplicaciones. Eso sí, tu cuenta de Google seguirá activa (podrás seguir usándola cuando quieras), pero prácticamente quedará como “reseteada” ya que perderás toda la información y archivos que habías almacenado en ella a través de Gmail, Google Fotos y Google Drive.

En pocas palabras, tras dos años de inactividad, Google no eliminará tu cuenta, pero sí los archivos y correos ligados a ella. Sin embargo, antes de que eso suceda, Google te avisará por una notificación o correo (con 3 meses de antelación) que si sigues inactivo eliminarán el contenido de la cuenta. Incluso, te darán la oportunidad de descargar tu contenido de la cuenta, por si no quieres usarla más.

Algo muy importante que debemos aclarar es que a los usuarios de Google One no les afectan estas medidas, ya que son considerados activos por el solo hecho de pagar la suscripción. Por otra parte, cabe destacar que si eres activo en Gmail y Google Drive, pero no en Google Fotos por 2 años, solamente las fotos y vídeos que subiste a la nube de esta aplicación se eliminarán. Todo el contenido de Gmail y Google Drive permanecerá en tu cuenta sin ninguna modificación.

Lo mismo sucederá si no eres activo en Gmail o Google Drive, pero sí en las otras dos aplicaciones. ¿Entonces Google no elimina las cuentas inactivas? Por ahora, no. Todas las cuentas de Google que has creado las puedes retomar cuando quieras, aunque si no las usas por 2 años no encontrarás nada de lo que habías guardado en ellas.

Cómo evitar que Google elimine tu cuenta por estar inactivo

La forma más fácil de evitar que Google borre la información de tus cuentas por inactividad es visitar periódicamente sus apps principales: Gmail, Google Drive y Google Fotos. Eso sí, al abrir estas apps, asegúrate de que lo haces con la cuenta de Google que no quieres que se elimine y de que estás conectado a Internet. Si cumples con esas dos condiciones, Google registrará actividad y no te eliminará los datos de la cuenta.

Asimismo, ten en cuenta que Google registra actividad por cuenta y no por dispositivo. Es decir, puedes iniciar sesión con tus cuentas desde cualquier dispositivo (Android, iOS, PC) y contará como actividad. Sin embargo, si en tu móvil tienes varias cuentas, cuando abras una app solo se registrará la actividad para la cuenta principal, no para las secundarias. De todas formas, si una de tus cuentas puede ser borrada pronto por inactividad, Google te enviará una notificación o correo 3 meses antes para avisarte y así tú puedas evitarlo.

Eso es todo. Si te quedó alguna duda acerca de la eliminación por inactividad de cuentas de Google, háznosla llegar y con gusto te responderemos.