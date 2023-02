El mundo de las Inteligencias artificiales ha avanzado muchísimo en los últimos meses, cobrando una fama impresionante, especialmente por la plataforma de Open AI conocida como ChatGPT. De seguro ya la has probado y te has pasado un buen rato leyendo sus respuestas, sin embargo, deberías saber que hay algunas cosas que no deberías hablar con una IA y aquí te mostramos las 5 cosas que no debes preguntar a ChatGPT.

Y si no has tenido la oportunidad de probar ChatGPT por una u otra razón, te dejamos una lista de las principales alternativas que puedes utilizar en lugar de ChatGPT, como la IA de Google, Bard. Mientras tanto, permítenos especificar cuáles son los 5 temas que no deberías hablar con una inteligencia artificial o que al menos no deberías tomar muy en serio.

No le pidas a una IA que te dé un diagnóstico médico

Las inteligencias artificiales son efectivamente muy útiles para brindar una gran cantidad de información, pero un diagnóstico y tratamiento médico no es una de esas cosas. Recuerda, que la IA solo junta información de su base de datos para responder a tus preguntas y es probable que no esté completamente equivocada, pero confiar en un software en desarrollo para tratar tus enfermedades no es una jugada inteligente.

Para empezar, recuerda que la IA no te conoce, no conoce tu historial médico, tus alergias, no puede brindarte un examen físico y toma en consideración que todos los cuerpos no son iguales, y un diagnóstico médico necesita ser bastante integral. Considera el preguntarle a una IA por tu salud como el equivalente a googlear tus síntomas, es muy probable que obtengas un diagnóstico exagerado.

Incluso si estamos hablando de una IA que puede obtener un montón de información de Internet como el caso del buscador de Bing potenciado por ChatGPT, es importante tomar en consideración que eso no convierte al software en un erudito. La verdad es que hay un montón de información falsa en Internet, así que por tu bienestar físico y psicológico no le preguntes a una IA por temas de tu salud ni confíes ciegamente en sus consejos.

Evita pedirle una reseña de algún producto a las IAs

Si bien es cierto que algunas IAs pueden sacar un montón de información de Internet y hacer un compendio de reseñas de algún producto, también es cierto que para hacer una verdadera reseña se necesita tener una opinión personal basada en la consciencia. Las IAs no son seres conscientes, solo son softwares que aprenden de la información que se les da, pero que aun así no poseen criterio propio.

Gran parte de hacer una reseña consta que un usuario experimentado interactúe con el dispositivo o con cualquier cosa que se desee reseñar. Es decir, una persona tiene que tocar ese producto, tiene que sentirlo, si es comida, tiene que probarla, etc. Toda esta amalgama de sentidos y sensaciones es algo que una IA no puede experimentar, por ende, su reseña carecerá de validez.

Algo que si puedes pedirle a una IA, es que realice una comparación de los aspectos técnicos del producto que desees conocer, aspectos como su procesador, el material del que está hecho, la memoria que posee, etc. Pero igual recuerda verificar esta información posteriormente, ya que algunas IAs como ChatGPT solo poseen información hasta cierto punto, así que puede que no tengan información de productos muy recientes.

Pedirle consejo legal a una IA es algo que sin duda debes evitar

La idea de contar con un software que pueda determinar la culpabilidad de una persona en toda clase de situaciones y que sea capaz de decidir un castigo justo para el crimen cometido, es algo que se ha pensado desde hace varios años. Incluso se han diseñado modelos que ofrecen servicios de asesoría legal dictados por inteligencias artificiales, pero esto no ha sido exitoso.

La idea surge de que un abogado virtual es mucho más económico que un abogado verdadero, lo cual es excelente para aquellas personas que no pueden costearse un abogado de carne y hueso. El principal problema con esto es que, al ser un software sin consciencia, las IAs no poseen sentido común, lo cual es esencial a la hora de ejercer un juicio correcto.

Una IA trabaja con la información que tiene, no busca evidencia nueva, no es imaginativa, no es empática, no es astuta ni comprensiva, por ende, como ya nos lo ha enseñado Hollywood, es muy peligroso dejar que estos softwares sean jueces, fiscales o defensores. Además, el hecho de concederle información legal a una IA, representa un riesgo de ciberseguridad muy grande.

Las noticias, déjaselas mejor al noticiero en lugar de obtenerlas de una IA

Existen varios problemas en este particular, así que intentaremos cubrir las principales razones por la cual no deberías conversar sobre las noticias actuales con una IA. Para empezar, está el hecho de no confiar en las noticias que se nos presentan, ya que como hemos dicho antes, algunas IAs solo tienen información hasta cierto punto, por ende, no todas podrán responderte cuando preguntes sobre eventos recientes.

En segundo lugar, está la credibilidad de estas noticias, porque si confías ciegamente en una noticia que obtuviste de una IA y resulta ser falsa, no hay nadie a quien culpar, ya que fue un software quien te proporcionó esa información. Los reporteros reales, los noticieros y las páginas de noticias tienen una reputación que proteger, lo que significa que siempre intentaran dar noticias reales, lo cual no pasa con una IA.

En segundo lugar, está el contexto, recuerda que una misma historia tiene muchos lados y una IA que recolecte información de Internet sobre una noticia no toma en consideración el contexto detrás, así que puede darte una visión muy distorsionada de la realidad. Y por último hay que recordar que las IAs son un software que cualquiera puede controlar y alterar las noticias como si ya no fuera difícil confiar en los noticieros.

La opinión sobre política es algo que deberías generar por tu propia cuenta

Probablemente en este punto ya esto suene como un disco rayado, pero es necesario enfatizar el hecho de que una IA no es un ser consciente, lo que significa que no puede generar ningún tipo de opinión personal válida. Mucho menos una opinión política, este es un tema muy sensible y ninguna IA te podrá dar un buen consejo sobre política.

La mayoría de las veces, al hacerle preguntas de esta índole a una IA, la misma se restringirá a decir algo como «Solo soy una IA programada para responder con base en los datos que se impartieron y no puedo generar una opinión propia sobre temas como este…» Lo cual es una respuesta bastante válida, ya que decir algo más podría ser problemático.

Sin embargo, algunos usuarios muy astutos han hallado la manera de darle la vuelta al asunto y a través de preguntas muy elaboradas sacarle algo de información parcial a muchas IAs. Esto no es recomendable que lo tomes en serio, está bien hacerlo por un chiste entre colegas, pero de allí a considerar tomar consejos políticos de una IA hay un largo camino que no deberás recorrer.

Eso es todo por ahora, en cuanto a las 5 cosas que no debes preguntar a ChatGPT y otras IAs, esperamos que hayas disfrutado este artículo y si quieres saber más sobre ChatGPT o quieres conocer las 10 cosas que te apostamos que no sabias que ChatGPT puede hacer, no dejes de leer nuestros artículos al respecto.