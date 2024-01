¿Te has topado alguna vez con un vídeo en TikTok en el que un anciano canta la canción «All the mountains are high» de los Bee Gees? Si es así, has sido víctima del último meme viral de TikTok.

El vídeo muestra a un anciano brasileño llamado Zé da Timba cantando la canción con una voz fuerte y clara. El vídeo rápidamente se volvió viral, alcanzando más de 5 millones de reproducciones en solo unos días.

Pero, ¿cuál es la historia detrás de este fenómeno que ha inundado las pantallas de los fans de la red social china? A través de este artículo, exploraremos el origen y la evolución de este meme que ha encontrado su espacio no solo en vídeos cómicos, sino también en el mundo de los videojuegos.

¿Qué es lo que hace que este vídeo sea tan especial?

El vídeo original, que hace dos años fue publicado en el canal de YouTube de Ze Latinha Oficial, fue capturado por @umempresario en TikTok y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Y no es para menos. Hay varias razones que explican su impacto. En primer lugar, la voz del brasileño Zé da Timba es realmente impresionante, a pesar de su edad y su aspecto descuidado. Su voz potente y llena de energía es digna de reconocimiento.

Además, el vídeo ofrece un nivel de entretenimiento sinigual. La expresión facial del anciano resulta invaluable, y su interpretación del clásico de los Bee Gees es simplemente encantadora.

Estos elementos hacen que todos podamos identificarnos con la emoción de Zé da Timba al interpretar una canción que ama.

La ola creativa de memes y remakes en TikTok

Si eres un fan de TikTok es probable que te hayas encontrado con numerosas versiones de este entrañable anciano cantando «All the mountains are high» en situaciones insospechadas e hilarantes.

Desde superponer la voz de Zé da Timba a escenas de videojuegos, películas o programas de televisión hasta utilizar la canción como banda sonora para vídeos de comedia o baile, la creatividad de los usuarios ha dado vida a un universo de memes y remakes en constante evolución.

Esta no es la primera vez que presenciamos tal fenómeno en TikTok. Recordemos memes anteriores, como el del gato bailando «Girlfriend», o audios virales que han conquistado la plataforma como «Me electrocutaste, Pedrito».

Zé da Timba en Spotify: extendiendo su huella musical

La viralidad de Zé da Timba va más allá de TikTok, alcanzando incluso plataformas de música streaming como Spotify. Bajo el nombre de usuario Zé da Timba, su single «All the mountains are high» se encuentra disponible, permitiendo que la magia de su voz y energía llegue a oyentes de todo el mundo.

Este fenómeno destaca cómo un clip o canción puede trascender su plataforma original, extendiéndose a nuevas audiencias a través de diversas plataformas de streaming gratis.

El meme «All the mountains are high» es una prueba de la creatividad y el humor de los millones de tiktokers que invaden la plataforma. Es un ejemplo de cómo una simple canción puede convertirse en algo viral y resonar con una audiencia global.