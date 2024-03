USB-C vs. Micro USB … ¿cuál de los dos es el mejor? Si has abierto esta publicación es porque te has estado haciendo dicha pregunta. En ese caso no te preocupes, ya que aquí te daremos una respuesta completa y detallada.

Como sabes, Micro USB es un tipo de puerto USB que existe desde hace mucho tiempo. Sin embargo, USB-C ha traído toda una revolución y ha llegado a muchos dispositivos electrónicos como tablets, portátiles e incluso impresoras y televisores inteligentes en tiempos recientes. ¿Pero cuál de los dos es el mejor? Ya mismo te lo vamos a explicar.

Las diferencias entre el USB-C y el Micro USB se reducen fundamentalmente a la forma del puerto, la velocidad de transferencia de datos, la compatibilidad con diferentes dispositivos y también a la potencia de carga. Para que lo entiendas mejor, aquí te dejamos las especificaciones básicas de ambos estándares:

Especificaciones del USB-C y el Micro USB

Especificaciones USB-C Micro USB Velocidad de transferencia de datos Transferencia de datos hasta 40 Gbps. Transferencia de datos hasta 5 Gbps. Dispositivos compatibles Presente en teléfonos inteligentes, tablets, cámaras, televisores, impresoras, ordenadores y portátiles de modelos recientes. Presente en teléfonos inteligentes, tablets y cámaras. Potencia de carga Hasta 100 W de potencia. Hasta 9 W de potencia. Forma de conectarse Se puede insertar con cualquier orientación. Debe insertarse con la orientación correcta. Año de lanzamiento 2014. 2007. Lee también: Descubre cuál es tu personalidad MBTI desde tu móvil

Micro USB fue lanzado al mercado en el año 2007 y fue tan popular que todavía se pueden conseguir teléfonos y tablets que lo utilizan. Por su parte, USB-C llegó en 2014 y su presencia en diversos dispositivos no ha hecho más que aumentar.

Además, otro aspecto destacable de los cables USB-C es que se pueden conectar en cualquier orientación, algo que no se puede hacer con un cable Micro-USB. Sin embargo, esto no es todo lo que se puede decir de ambos modelos.

Hay un claro ganador en la velocidad de transferencia de datos

La mayoría de los cables Micro USB son compatibles con USB 2.0 el cual solo llega a una velocidad de transferencia de datos de 480 Mbps, pero también existen algunos cables Micro USB compatibles con USB 3.0 el cual tiene una velocidad de 5 Gbps.

No obstante, la diferencia entre Micro USB y USB-C es abismal en este apartado. En el mercado puedes conseguir cables USB-C que funcionan con USB 3.1, 3.2 y 4.0. Dichas versiones de USB manejan velocidades de 10, 20 y 40 Gbps. Por esta razón, no hay duda de que, en lo que a velocidad se refiere, el USB-C es el ganador indiscutible.

En caso de que no sepas mucho sobre las versiones de USB que han sido lanzadas, en este artículo hablamos un poco al respecto.

La potencia de carga es otro apartado donde la diferencia es más que clara

Los cables USB-C suelen tener una potencia de carga mayor que el Micro USB porque pueden llegar a 100 W de potencia. Esto le permite proporcionarle energía a cualquier dispositivo que requiera una gran cantidad de energía como un ordenador portátil, un televisor, una impresora y muchos otros.

En cuanto a Micro USB, este solo puede transferir hasta 9 W de energía. Por esta razón, es común que se use en móviles, cámaras digitales o tablets. Además, tampoco tiene la capacidad de enviar energía desde un adaptador de corriente de carga rápida.

Estas diferencias de potencia son la razón por la que la mayoría de los teléfonos Android más nuevos ahora usan puertos USB-C para recargarse y transferir datos. Por todo lo expuesto, USB-C es el claro ganador en el apartado energético.

También hay un ganador en el apartado de usabilidad y compatibilidad

Si de facilidad de uso se trata, el ganador indiscutible también sería el puerto USB-C. Esto se debe a que, a diferencia del Micro USB que es más ancho en la parte superior, USB-C es ovalado en las esquinas. Esto hace posible que puedas conectar un conector USB-C en cualquier posición y funcionará perfectamente, cosa que no sucede con los conectores Micro USB.

Su facilidad de uso, sumado a otras ventajas que ya mencionamos como la velocidad de transferencia de datos y la potencia de carga, es lo que ha contribuido que aparezcan ordenadores, impresoras y televisores con este tipo de puerto. No obstante, si hay un aspecto en el que los cables Micro USB salen ganando es en la compatibilidad.

Como este tipo de puerto USB existe desde el año 2007 aún se consiguen muchos teléfonos compatibles con este tipo de puerto. De hecho, si tienes un cargador USB-A y un cable Micro USB (y que suele ser USB-A en el otro extremo) puedes tener la seguridad de que te funcionará sin muchas complicaciones.

En el caso de USB-C tienes que estar seguro de que el cargador que uses es de la potencia que requiere el móvil, tablet u ordenador donde lo conectes porque, de no ser así, podría no funcionar correctamente. Otra cosa que también debes considerar es si el cable USB-C es USB-C en el otro extremo o si su otra esquina es un conector USB-A al momento de elegir un cargador.

¿Es mejor el USB-C o el Micro USB? Las conclusiones finales

Habiendo visto los resultados de cada comparativa, no hay duda de que el USB-C ofrece una mayor energía y una mayor velocidad de transferencia de datos que el Micro USB. Sin embargo, esta diferencia de especificaciones hizo que, al principio de su lanzamiento, USB-C solo estuviera en ordenadores, impresoras y televisores.

No obstante, el mismo ha comenzado a verse en las últimas tablets y teléfonos lanzados al mercado y no hay duda de que ha llegado para quedarse. Su auge ha sido tal que Apple lo adoptó para los iPhone 15, aunque esto también fue para cumplir con las regulaciones de la Unión Europea.

A pesar del auge innegable del USB-C, Micro USB aún mantiene su cuota en los móviles y tablets y los seguirá teniendo, al menos por ahora. Y tú … ¿qué opinas? ¿Qué te ha parecido esta comparativa entre USB-C y Micro USB? Déjanos tu comentario y comparte esta publicación si te ha sido útil.