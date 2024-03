Cómo usar el filtro de PS2 gratis viral en TikTok Tutorial paso a paso

Si siempre soñaste en convertirte en un personaje de videojuego, la IA finalmente puede hacer tu sueño realidad. Gracias a las distintas herramientas en línea que podemos encontrar en Internet, convertir cualquier fotografía en una imagen pixelada con tintes de videojuego de PS1 o PS2 ya es posible.

En TikTok se han viralizado vídeos en donde distintas personas usan un filtro de PS2 para transformar sus fotografías en imágenes aesthetic de videojuegos. Si bien los resultados son increíbles, la realidad es que usar este efecto puede no llegar a ser tan sencillo como parece.

Esto se debe a que el filtro no está en TikTok, Instagram o Snapchat, por lo que se tienen que seguir una serie de pasos para poder usar el filtro de PS2. Para tu suerte, nosotros hemos preparado dos guías (una para PC y otra para móvil) que te explicarán cómo hacer el filtro de PS2 gratis.

¿Cómo utilizar el filtro de PS2 gratis que es viral en TikTok?

Antes de que te mostremos las respectivas guías, es imprescindible que tengas una tarjeta de crédito o débito a mano, ¿por qué? Porque el sitio web que brinda este servicio debe verificar tu identidad a través de alguno de esos métodos de pago.

Lo bueno es que la página web en cuestión, Replicate, no te cobrará un centavo para que uses el filtro de PS2. Básicamente, el sitio web realizará una comprobación y te permitirá hacer uso del filtro de forma gratuita. ¡No tengas miedo! Nosotros hemos puesto nuestra tarjeta de crédito y no hemos recibido ningún tipo de cargo.

Hacer el filtro de PS2 en cualquier foto desde el PC

Como hacer el filtro de PS2 en cualquier foto desde el PC 1 de 14

Ingresa en el sitio web Replicate desde el navegador que tienes en tu ordenador.

Una vez dentro del mismo, clica en la opción que dice “Set up billing”.

Por consiguiente, tendrás que clicar en “Sign in with GitHub”.

Si tienes una cuenta en GitHub , podrás iniciar sesión haciendo uso de la misma. Por el contrario, deberás clicar en “Create an account” para crear una cuenta en GitHub (es muy sencillo crear una cuenta allí).

, podrás iniciar sesión haciendo uso de la misma. Por el contrario, deberás clicar en “Create an account” para (es muy sencillo crear una cuenta allí). Una vez que hayas iniciado sesión, tendrás que clicar en “Autorize replicate”.

Luego, deberás hacer clic en “Set up billing”.

Pon tu dirección de email, datos de la tarjeta de crédito o débito (puede ser virtual), tu nombre completo y país.

Una vez rellenados todos los datos, clica en “Guardar tarjeta”.

Vuelve al sitio web de Replicate (el que te mostramos al principio del tutorial), y clica en “Drop a file or clic tu upload” (deberás subir la foto a la que quieres aplicarle el efecto de PS2).

(el que te mostramos al principio del tutorial), y clica en “Drop a file or clic tu upload” (deberás subir la foto a la que quieres aplicarle el efecto de PS2). Selecciona tu fotografía .

. Donde dice “Style”, tendrás que elegir la opción “Video game”.

En “Prompt” deberás copiar y pegar el siguiente prompt : “pixelated glitchart of close-up of (subjet), ps1 playstation psx gamecube game radioactive dreams screencapture, bruce 3d” (sin las comillas).

: “pixelated glitchart of close-up of (subjet), ps1 playstation psx gamecube game radioactive dreams screencapture, bruce 3d” (sin las comillas). Clica en “Run” para ejecutar el respectivo prompt.

Espera a que el sitio web en cuestión aplique el efecto .

. En segundos, verás el resultado final a la derecha de tu pantalla .

. Clicando en “Download”, podrás guardar la foto con el efecto de PS2 en tu PC.

Usar el filtro de PS2 desde el teléfono

Abre Google Chrome (aconsejamos usar este navegador) desde tu móvil, e ingresa en el sitio web Replicate. Dentro del mismo, deberás pinchar en “Set up billing”.

(aconsejamos usar este navegador) desde tu móvil, e ingresa en el sitio web Replicate. Dentro del mismo, deberás pinchar en “Set up billing”. Presiona sobre “Sign in with GitHub”.

Inicia sesión con tu cuenta de GitHub . Si no tienes una cuenta allí, podrás crear una pinchando en “Create an account”.

. Si no tienes una cuenta allí, podrás crear una pinchando en “Create an account”. Una vez que hayas iniciado sesión, tendrás que pinchar en “Autorize replicate”.

Luego, deberás presionar sobre en “Set up billing”.

Completa todos los datos que te indica el sitio web (deberás utilizar una tarjeta de crédito o débito). Pincha en “Guardar tarjeta”.

Cuando hayas terminado de configurar tu cuenta, deberás volver al sitio web que mencionamos al principio del tutorial .

. Presiona en “Drop a file or clic tu upload” (para subir la foto a la que deseas aplicarle el efecto en cuestión).

Dale al icono que dice “Archivos”.

Selecciona la fotografía que quieres usar .

. Pincha sobre “Clay”.

Elige la opción “Video game”.

En “Prompt” tendrás que copiar y pegar lo siguiente : “pixelated glitchart of close-up of (subjet), ps1 playstation psx gamecube game radioactive dreams screencapture, bruce 3d” (sin las comillas).

: “pixelated glitchart of close-up of (subjet), ps1 playstation psx gamecube game radioactive dreams screencapture, bruce 3d” (sin las comillas). Dale al botón de color negro que dice “Run”.

Espera a que el sitio web aplique el efecto de PS2.

En segundos, verás el resultado final. Puedes pinchar en “Download” para descargar la imagen en tu móvil.

Como bien mencionamos más arriba en el artículo, a nosotros no nos han cobrado ni un centavo por hacer uso de esta herramienta. De igual forma, te aconsejamos no abusar del servicio, pues si superas las 2 o 3 fotografías (solo aplícale el efecto a dos fotos para evitar problemas), se realizarán cargos a la tarjeta de crédito o débito que has añadido.