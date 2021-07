¿Te ha pasado que algún amigo, familiar o compañero de trabajo te habla de su iPhone con aires de superioridad y como si fuese perfecto? Es un problema más común de lo que parece y que sufrimos los usuarios de Android. Pero, ¿esto es realmente así o es más bien una ilusión vendida por Apple?

No negamos que iOS es un sistema operativo genial y con muchas características increíbles. Sin embargo, hoy vamos a rebatir que los iPhone sean superiores a Android con estos 6 argumentos.

Desmontando los argumentos más comunes de iOS contra Android

Como veníamos diciendo, iOS es un sistema operativo súper completo y no podemos negar el excelente trabajo que ha hecho Apple con él. No obstante, los dueños de iPhones tienden a ver a los dueños de Android como ciudadanos de segunda clase, cuando no hay nada más alejado a la realidad. iOS está lejos de ser un software perfecto, y lo mismo sucede con Android.

¿El detalle? Existen una serie argumentos que históricamente han llevado a pensar que los iPhones son los mejores dispositivos del mundo y que Android no sirve. Además, estos argumentos están especialmente marcados en los fanáticos de Apple (verdaderos fanáticos). ¿Los más comunes que encontrarás? Estos:

Android tiene muchos errores y su rendimiento es malo.

y su rendimiento es malo. Android es inseguro y no respeta tu privacidad .

. Los smartphones con Android están mal fabricados .

. Apple tiene apps exclusivas que no están en Android y son imprescindibles.

que no están en Android y son imprescindibles. Android está muy fragmentado y los móviles no se actualizan.

¿Has escuchado estos argumentos alguna vez? Seguro que sí, pero lo cierto es que también hay un par de factores ligados a nuestra condición humana en esa ecuación:

La zona de confort : si algo funciona para nosotros y estamos acostumbrados a ello, ¿para qué cambiarlo?

: si algo funciona para nosotros y estamos acostumbrados a ello, ¿para qué cambiarlo? El miedo al cambio y a lo desconocido: estrechamente ligado a lo anterior, porque un salto de iOS a Android (y viceversa) representa reaprender todo desde 0. No todos estamos dispuestos a pasar por eso.

Pero bueno, dejemos de lado el contexto y pasemos a los argumentos fuertes. ¿Por qué los iPhone no son mejores que los móviles con Android? Aunque tampoco peores, ojo con eso.

Muchos Android tienen una calidad de fabricación de primer nivel, aunque no todos

Una de las críticas más viejas contra Android afirma que los móviles con este sistema son baratos, están mal fabricados y aparte usan materiales de baja calidad. Hace más de una década esto podía ser verdad en multitud de casos, pero la realidad hoy es muy diferente.

Todavía existen móviles muy baratos que llevan Android y son verdaderas castañas, especialmente si hablamos de los clones chinos. Sin embargo, la calidad de construcción de la mayoría de los smartphones ha mejorado un montón, incluso en las gamas media y baja. Actualmente puedes comprar móviles muy económicos fabricados por Xiaomi, POCO y Realme que están muy bien construidos y ofrecen un rendimiento muy decente, por ejemplo. Aparte, la mayoría no necesitamos un móvil de gama alta.

Por otro lado, si nos centramos únicamente en la gama alta la cosa es mucho mejor. Actualmente se fabrican móviles con Android que tienen acabados prémium de excelente calidad, tecnologías punteras, un soporte increíble y un rendimiento bestial. De hecho, muchos tienen poco o nada que envidiarle a un iPhone, y en ocasiones estos últimos sí que tienen que envidiar a los Android.

La privacidad y la seguridad ya no son un problema en Android

Los problemas de privacidad y seguridad son dos argumentos fijos para atacar a Android desde hace años, pero actualmente son absurdos. De hecho, algunos de los móviles más seguros del mundo llevan Android, entre ellos los Google Pixel y los Samsung Galaxy.

Aparte, es importante recordar que ningún software está exento de sufrir un ataque informático, así que iOS o Android están en riesgo por igual. La mayoría de los problemas de seguridad puntuales se dan por error humano, somos los usuarios quienes abrimos las puertas para que exploten vulnerabilidades en nuestro móvil. Y si hablamos de ataques multitudinarios, los problemas vienen de brechas que dejan los desarrolladores de apps y firmware de hardware.

Pasando al tema de la privacidad, es cierto que las apps de Google recopilan un montón de información sobre los usuarios. No obstante, Android ha mejorado un montón en ese aspecto, dándote cada vez mayor control sobre tus datos en cada nueva versión. Tanto así, que Android 12 tendrán muchas novedades respecto al manejo de tu privacidad.

Por cierto, en Android tienes una salida de emergencia que no existe en iPhone: si te preocupa demasiado la privacidad de tus datos, siempre puedes optar por una ROM personalizada sin servicios de Google. Incluso puedes instalar e/OS, un sistema operativo basado en AOSP enfocado en la seguridad, si tienes un móvil compatible.

Android ya no falla como antes y tiene un rendimiento genial

Un problema muy grave que tenía Android hace unos años era que fallaba muchísimo y el rendimiento se iba a suelo bastante rápido. Esto es algo que no le pasa a iOS, pero tiene una razón de ser: desarrollar un sistema operativo para una lista limitada de hardware reduce las probabilidades de que haya errores.

Android es un sistema operativo que debe ser capaz de manejar miles de configuraciones de hardware diferentes, un caldo de cultivo perfecto para los errores de sistema. Además, las capas de personalización de Android antes eran un desastre. Sin embargo, todo eso es agua pasada.

Los problemas comenzaron a quedar atrás desde Android 4.1 Jelly Bean y en las versiones actuales es muy difícil encontrar un error de sistema. Aparte, las capas de personalización también mejoraron mucho con el paso de los años. Hoy Android es un sistema súper estable, salvo que te pongas a meter el dedo donde no debes.

La fragmentación de Android sigue ahí, pero ya no es tan grave

Otro problema histórico de Android es su fragmentación, que no es más que la cantidad de móviles que se quedan en versiones viejas del sistema. Esto todavía sucede, pero se ha reducido bastante desde Android 8 Oreo, ya que los fabricantes se han encargado de actualizar sus dispositivos con mayor frecuencia. Como ejemplo: Android 11 tiene una tasa de adopción mejor que la de Android 10, y esta ya era muchísimo mejor que la de Android 9 Pie.

También hay otro detalle relevante, y es que las apps para Android tienden a mantener la compatibilidad completa durante muchas versiones. De hecho, es más común que un iPhone pierda funcionalidades nuevas en las apps a que lo haga un móvil con Android.

¿Alguna otra cosa sobre este tema? Puede que algunos fabricantes no se comprometan a actualizar sus móviles, pero ellos son el problema en ese caso, no Android. ¿Las pruebas? La gama alta de Samsung actualiza Android por tres años y recibe actualizaciones de seguridad por 4 años. Mientras, los Google Pixel podrían recibir soporte hasta por 5 años.

iOS tiene apps exclusivas, pero están lejos de ser imprescindibles

El quinto argumento usado por los fans de Apple es el más absurdo: las aplicaciones exclusivas como iMessage y FaceTime. Sí, son aplicaciones que funcionan muy bien, es algo innegable, pero ¿de verdad son tan imprescindibles para los usuarios? ¿O solamente es comodidad?

En Android existen numerosas alternativas a estos servicios que funcionan tan bien cono ellos. Además, hay muchas aplicaciones que son igual de buenas, seguras y pueden cumplir el mismo propósito sin ser restrictivas. ¿A qué nos referimos con eso? A que no limitas la interacción con otros usuarios solo porque no tengan tu mismo sistema operativo. Algunas incluso están disponibles para móviles, ordenadores y cualquier otro dispositivo con un navegador web.

Y si el tema es la exclusividad, pues déjanos decir que pronto la perderás, al menos en FaceTime. ¿Por qué? Porque FaceTime ya está disponible en Android y Windows, aunque lo hará con funciones limitadas.

Android se integra tan bien a cualquier ordenador como iOS a un Mac

Por último, llegamos al tema de la integración y no podemos negar que los iPhone se llevan muy bien con los Mac y iPads. No obstante, esto mismo puede lograrse con Android en Windows, Chrome OS e incluso en menor medida en un Mac. Android se integra muy bien con muchos sistemas operativos, permitiendo cosas como:

Recibir notificaciones de las apps en el ordenador.

de las apps en el ordenador. Ejecutar apps de Android en el ordenador (incluso antes de que Windows 11 lo hiciera).

en el ordenador (incluso antes de que Windows 11 lo hiciera). Sincronizar archivos fácilmente entre sistemas operativos.

entre sistemas operativos. Compartir portapapeles entre Android y tu PC.

Y mucho más. En realidad, Android tiene poco que envidiarle a iOS en ese sentido, así que es un argumento que se cae por su propio peso.

Android e iOS pueden convivir juntos, ninguno es mejor que el otro

Finalmente queremos hacer una reflexión luego de desmontar todos los argumentos anteriores. Android e iOS son sistemas operativos excelentes, cada uno con ciertas ventajas sobre el otro, pero al fin y al cabo dos alternativas muy completas.

Puede que seamos fanáticos de Apple o de Google, pero debemos ser capaces de ver las bondades del rival en todo momento. Esto no solo permite identificar las cosas que podrían mejorar, también ayuda a que la comunidad de los móviles sea mucho más sana y la rivalidad impulsa la competitividad. Mientras, el fanatismo ciego no deja nada bueno.

Aparte, es importante reconocer que muchas veces elegimos un sistema operativo porque se nos hace más cómodo, pero no debemos tener miedo al cambio. Esto incluso pasa con el fabricante de los móviles y no solo con el sistema operativo, pero al final vale la pena cambiar si hay una opción que se adapte mejor a tus necesidades.

De hecho, en mi caso particular he tenido smartphones de: BlackBerry, Apple, Samsung, Motorola, Sony, LG (Nexus 4), Asus y Xiaomi. ¿Me costó adaptarme al principio? Sí, pero cada elección era la que mejor cubría mis necesidades en ese momento.

Entonces, no te cierres a una sola experiencia, compañía, sistema operativo o lo que sea, pues podrías llevarte una gran sorpresa. Además, Android e iOS son capaces de convivir en paz dentro del mercado, entonces ¿por qué los usuarios vamos a romper esa convivencia innecesariamente?