¿Tienes ganas de registrarte en Waylet para aprovechar los increíbles descuentos que tiene la app de Repsol? Si tu respuesta es “sí”, queremos decirte que estás en el lugar indicado.

Aquí vamos a explicarte absolutamente todo lo que tienes que saber para poder usar esta billetera electrónica. Eso sí, olvídate de seguir tediosos procesos de registro para poder unirte a Waylet, pues utilizando tu móvil y descargando la app desde Play Store o App Store será más que suficiente (no necesitas ser cliente de Repsol).

¿Qué es Waylet Repsol?

Es una aplicación creada por Repsol que sirve para pagar productos y servicios en toda la red de gasolineras, como así también en más de 4000 comercios asociados.

En otras palabras, podrás añadir tus tarjetas de crédito a la aplicación para no tener que llevarlas contigo al momento de comprar un producto o cargar gasolina.

Además, no solo facilitará la forma en la que adquieres servicios o productos, también podrás acceder a increíbles descuentos, los cuales irán en aumento a medida que uses la aplicación.

¿Cómo funciona Waylet, la app de Repsol?

El funcionamiento de esta aplicación es bastante simple: solo necesitas descargar la app, darte de alta y añadir cualquier tarjeta bancaria.

Cada vez que uses la app, podrás acceder a numerosos descuentos exclusivos en compras o tarjetas de regalos de primeras marcas. Estos beneficios los irás consiguiendo con los puntos que acumules dentro de la aplicación.

Cuando intentes comprar un producto en alguna tienda asociada a Waylet, le deberás decir al comercio que pagarás con esta billetera electrónica. Una vez que el empleado del local esté al tanto de la situación, te pedirá que escanees un código QR, dicho código te permitirá abonar por el producto o servicio que estás intentando adquirir.

Recuerda que siempre tienes que usar la aplicación para poder pagar, pues la misma se encargará de debitar el saldo correspondiente de tu tarjeta de crédito o débito.

Cómo instalar Waylet en el móvil

Instalar Waylet en un móvil Android o iPhone es sumamente sencillo. Solo tienes que ingresar en alguno de los enlaces que te dejamos a continuación para poder descargar la respectiva aplicación.

Una vez descargada e instalada en tu smartphone, tendrás que registrarte utilizando tu número de teléfono. Recuerda que puedes evitar todo este proceso si posees una cuenta Repsol.

¿Es seguro usar Waylet?

El sistema de pagos de Waylet es extremadamente seguro, pues la aplicación utiliza códigos QR y autentificación reforzada de doble verificación.

Nadie podrá acceder a tu cuenta, como así tampoco a tus medios de pago. En resumen, tus puntos, beneficios y tarjetas de crédito estarán 100% protegidas en Waylet.

En el caso de que tu móvil sea robado, podrás iniciar sesión con tu cuenta en otro teléfono para eliminar los datos de acceso de cualquier dispositivo. Además, el soporte técnico de Waylet es brillante, por lo que siempre podrás contactarte por Internet o de manera telefónica para que un agente solucione cualquier tipo de inconveniente que tengas.

Los mejores trucos y secretos de Waylet

Al igual que otras billeteras electrónicas, Waylet tiene algunos secretos y trucos que deberías conocer para poder sacarle todo el jugo a la aplicación de pagos de Repsol.

Nosotros hemos descubierto algunos consejos y trucos que puedes llevar a cabo para aprovechar todas las bondades que ofrece esta app. Si te interesa conocerlos, te recomendamos que sigas leyendo, pues a continuación te los mostramos en detalle.

Cómo pagar con Waylet

Pagar usando Waylet es sumamente sencillo, solo tienes que decirle al cajero que quieres pagar por un producto o servicio utilizando la app de Repsol.

Una vez que estés en el local, tendrás que seleccionar la tarjeta de crédito que quieres utilizar. Por consiguiente, deberás pasar el código QR que aparece en la pantalla de tu móvil por el scanner, el mismo reconocerá tu cuenta y te permitirá abonar el monto indicado con la app de Repsol.

¿Cuáles son los comercios adheridos a Waylet?

Mencionar los más de 4000 comercio adheridos a Waylet nos sería prácticamente imposible, pues la lista es muy extensa. Si te interesa saber cuáles son los comercios en donde puedes utilizar Waylet, te recomendamos que ingreses al buscador de comercios de la app.

Desde dicha sección podrás conocer cuáles son los comercios que aceptan Waylet como método de pago. Por otro lado, es importante añadir que puedes usar Waylet de forma online, ¿qué quiere decir esto? Que tendrás la posibilidad de utilizar esta billetera electrónica desde la comodidad de tu hogar (realizar pagos en línea).

Cómo añadir una tarjeta de crédito a Waylet

Agregar una tarjeta de crédito a Waylet es extremamente simple, solo tienes que seguir estos pasos para poder lograrlo:

Abre la app de Waylet.

Ingresa en la opción que dice “Cuenta”.

Vete hasta el apartado que dice “Configurar mis pagos”.

Entra en “Mis tarjetas”.

Y, por último, selecciona una tarjeta de pago o fidelización.

Eso sí no todas las tarjetas de crédito, débito o fidelización son compatibles con Waylet, solo podrás utilizar las siguientes tarjetas en esta billetera electrónica:

Tarjetas particulares universales : VISA, MasterCard y American Express.

: VISA, MasterCard y American Express. Tarjetas particulares privadas : Solred Colectivos, Repsol Máxima y tarjeta de compras de El Corte Inglés.

: Solred Colectivos, Repsol Máxima y tarjeta de compras de El Corte Inglés. Tarjetas profesionales privadas : Solred Clásica y Solred DKV.

: Solred Clásica y Solred DKV. Tarjetas de negocios : VISA, MasterCard, Solred, Solred BBVA Solred Santander, Solred Ibercaja y Solred Caixa.

: VISA, MasterCard, Solred, Solred BBVA Solred Santander, Solred Ibercaja y Solred Caixa. Tarjetas de movilidad eléctrica : RFID.

: RFID. Tarjetas de fidelización: Repsol Más Travel, Travel Club, Iberia Plus y Mutua.

En caso de que tengas una tarjeta de crédito o débito que no esté en la lista que te dejamos arriba, Waylet no te permitirá añadirla como método de pago. No te contactes con el soporte de la app, ellos dirán que tu tarjeta es incompatible.

Cómo invitar y añadir amigos en Waylet

¿Quieres aprovechar los descuentos que te brinda Waylet por invitar amigos, o bien añadirlos a tu cuenta? Que no se diga más. A continuación te explicamos paso a paso cómo invitar y añadir amigos de forma simple y rápida.

Para poder invitar amigos a Waylet deberás realizar cada uno de los pasos que mostramos aquí:

Abre la aplicación de Waylet.

Ingresa en “Beneficios”.

Pincha sobre la opción que dice “Invita a un amigo”.

Dale al botón de color azul que dice “Enviar invitación”.

Selecciona una aplicación de mensajería para poder enviar la respectiva invitación.

Por otro lado, para añadir amigos en Waylet tendrás que seguir estos pasos:

Abre Waylet desde tu dispositivo móvil.

Entra en la pestaña que dice “Beneficios” (abajo a la derecha de la pantalla).

Por consiguiente, deberás pinchar sobre la opción que dice “Canjear código”.

Pídele a tu amigo que te pase el código de invitación. Una vez que tengas ese código, deberás ponerlo en el espacio en blanco que está debajo de “Introduce tu código”.

Y, por último, tendrás que pinchar sobre “Canjear” para poder añadir a un amigo en Waylet.

Recuerda que puedes eliminar a los amigos que has añadido a tu cuenta de Waylet cuando quieras. De igual forma, te recomendamos no hacerlo, perderías importantes descuentos, promociones y beneficios.

Cómo conseguir Avios en Waylet

Si eres socio de Iberia Plus, Waylet te da la posibilidad de obtener 800 Avios de forma gratuita. Solo necesitas registrarte y añadir tu cuenta de Iberia Plus, de esta forma conseguirás esos 800 puntos Avios de manera instantánea.

Además, si repostas un mínimo de 30 litros en las Estaciones de Servicio de Repsol, Campsa y Petronor, conseguirás hasta 3 Avios por litro. Si eres un usuario nuevo, conseguirás hasta 9 céntimos por litro en saldo Waylet durante los 6 primeros meses desde la fecha de registro.

En resumen, cada vez que cargues combustible en alguna de las Estaciones de Servicio adheridas a Waylet, obtendrás puntos Avios. Recuerda que no tienes que hacer nada más, solamente tienes que tener añadida tu cuenta de Iberia Plus a Waylet para que los puntos Avios se acumulen de forma automática.

Cómo ganar saldo en Waylet

Existen distintos métodos para ganar saldo en Waylet. Para que no se te escape ninguno de ellos, a continuación, te dejamos las distintas formas que hay para poder conseguir saldo en Waylet:

Pagando en un comercio adherido , obtendrás del 2% al 50% de descuento (descuento que se añadirá en forma de saldo a tu cuenta de Waylet).

, obtendrás del 2% al 50% de descuento (descuento que se añadirá en forma de saldo a tu cuenta de Waylet). Cargando combustible en las Estaciones de Servicio Repsol y adheridos

Cómo conseguir descuentos y promociones en Waylet

Acceder a promociones y descuentos en Waylet es sumamente sencillo. Abriendo la aplicación y accediendo al apartado que dice “Descuentos”, podrás conocer cuáles son los comercios adheridos que te ofrecerán distintos tipos de promociones por pagar con Waylet.

De igual manera, y para que no te pierdas ninguna promoción, tenemos que mencionarte cuáles son los descuentos más utilizados por los usuarios que están registrados en Waylet:

Ahorrar en carburante : todos los usuarios que tienen una cuenta en Waylet, pueden acceder a descuentos inmediatos durante los primeros 6 meses.

: todos los usuarios que tienen una cuenta en Waylet, pueden acceder a descuentos inmediatos durante los primeros 6 meses. Descuentos en Repsol por compras en otras marcas : comprando en Amazon, Decathlon, IKEA y demás comercios adheridos, podrás conseguir descuentos en todas las Estaciones de Servicio Repsol. Esos descuentos podrás cambiarlos por gasolina o productos.

: comprando en Amazon, Decathlon, IKEA y demás comercios adheridos, podrás conseguir descuentos en todas las Estaciones de Servicio Repsol. Esos descuentos podrás cambiarlos por gasolina o productos. Paga tu factura de luz o gas y llévate hasta 120 € en saldo. Podrás utilizar el saldo que acumules pagando estos servicios en tus repostajes.

Sin nada más que añadir al respecto, si quieres ahorrar aún más dinero al momento de cargar gasolina en tu automóvil, te recomendamos descargar estas tres aplicaciones, herramientas que te darán la posibilidad de acceder a más descuentos.