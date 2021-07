Una de las características más esperadas de Twitch finalmente está llegando a su aplicación para móviles. Tras muchos meses de espera desde que se lanzara para ordenadores, los vídeos grupales de Twitch están llegando a Android e iOS.

Ahora podrás ver tus películas y series favoritas en simultáneo con tus amigos desde tu smartphone, pero ¿qué otros detalles se saben sobre esta noticia?

Twitch te permite hacer directos con tus amigos para ver películas y series de Amazon Prime Video juntos

Aunque Twitch es conocida principalmente por ser una plataforma de streaming para gamers, lo cierto es que tiene otras características muy interesantes. Entre ellas una de las más populares son las Watch Parties (conocidas como vídeos grupales en España), unas salas que permiten retransmitir series y películas de Amazon Prime Video en directo para verlas entre varias personas y discutirlas a través de un chat o videollamadas. Sí, lo mismo que hace Rave con Netflix y YouTube o la extensión de Google Chrome Netflix Party.

Esta característica estaba disponible para todos los creadores y espectadores de Twitch, pero con una limitante: solo podías activarla a través de la plataforma web de Twitch para ordenadores. Sin embargo, la compañía anunció en su cuenta de Twitter que esto acaba de cambiar.

Los vídeos grupales ya se están implementando en la app móvil de Twitch y llegarán a Android e iOS por igual. Además, será una característica que estará disponible para todos en breve, pero la actualización está llegando poco a poco. ¿Funcionará igual que en el ordenador? Twitch no ofreció detalles al respecto, pero seguramente sí. ¿Qué significa esto?

Podrás transmitir audio y video desde tu móvil cuando te unas a la sala.

cuando te unas a la sala. Podrás chatear con otros usuarios .

. Podrás ver la serie o película que desees junto a tus amigos.

¿Qué necesitas para crear un vídeo grupal en Twitch desde tu móvil y qué puedes transmitir?

Los Watch Parties funcionan enlazando tu cuenta de Twitch con la de Amazon Prime Video y te permite transmitir contenidos de esta última para que otros lo disfruten contigo. Eso significa que necesitas al menos una cuenta activa de Amazon Prime Video.

Además, también necesitas un móvil con la app de Twitch instalada y una conexión WiFi o de datos tan rápida y estable como sea posible. ¿Tu móvil necesita tener una buena cámara? Realmente no, al menos que quieras grabarte durante el vídeo grupal para que alguien más te vea, pero no es un requisito excluyente.

¿Puedes disfrutar de todos los contenidos de Prime Video? No, el catálogo completo de Prime Video no está disponible para esta función de Twitch. Por ejemplo, los canales de Prime Video, IMDBtv y los contenidos alquilados o comprados no son compatibles. Las series y películas normales dentro de la plataforma sí.

¿Y el proceso para configurar la sala? Siendo una característica tan nueva que está disponible para muy pocas personas, todavía no sabemos cómo se hace en la app móvil. Sin embargo, tan rápido como sepamos el proceso exacto te lo diremos.

¿No es genial? Corre y revisa tu app de Twitch a ver si ya tienes activa esta funcionalidad para que comiences a disfrutarla.