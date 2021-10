Cuando se trata de criptomonedas e inversiones, existen múltiples plataformas y aunque Binance es una de las más populares hasta el punto de permitir registrar a menores de edad, existen algunas más interesantes. De hecho, si quieres especular e invertir, hoy conocerás las mejores aplicaciones de Android e iPhone para hacer trading.

Con las apps que verás a continuación podrás hacer trading con monedas y con acciones de empresas. Además, con algunas de las apps de trading que te enseñaremos a continuación también podrás tradear con múltiples criptomonedas incluyendo BTC, ETH, DOGE, PVU, el token de Plant vs Undead o AXS y SLP, las criptomonedas de Axie Infinity.

Robinhood: una app de trading tan completa como fácil de usar

El diseño de Robinhood es muy sencillo y básico, por lo que es muy fácil usar su app. De hecho esta es una de las apps de trading ideales para traders principiantes. Ahora, cuando se trata de las herramientas de análisis de Robinhood, la app se queda un poco corta en comparación con las herramientas de otras aplicaciones.

Robinood no es la app de trading que querrías usar si ya tienes experiencia como trader. Por otro lado, para comenzar a invertir en Robinhood no necesitas una cantidad mínima de dinero. Además, Robinhood no te cobra comisiones por hacer trading.

Fidelity: una de las mejores apps de Android e iPhone para hacer trading

Fidelity es una de las aplicaciones para Android e iPhone más completas de esta lista. Con esta app podrás hacer trading sin tener un mínimo de inversión y hacer análisis con herramientas bastante completas. Además, Fidelity tiene múltiples cursos que puedes hacer para mejorar tus conocimientos sobre trading o conocer más herramientas de esta app.

Esta app te permite invertir en acciones o fondos. Además, tiene contenido para que aprendas a administrar mejor tu dinero y te da consejos de inversión.

TD Ameritrade: la app de trading más completa para principiantes

Esta app de Android e iPhone te permite hacer trading fácilmente desde tu móvil. Además TD Ameritrade, también conocida como Thinkorswim, es ideal para principiantes no solo por lo fácil de usar, sino por todas las herramientas que ofrece. TD Ameritrade tiene opciones para que aprendas más sobre inversiones.

TD Ameritrade es ideal tanto para quienes hacen trading diariamente, como para quienes comercian con futuros, sin embargo TD Ameritrade no te permite hacer trading con criptos. Esta app también es pionera en el uso de inteligencia artificial y otras tecnologías para hacer trading. De hecho, puedes acceder a tu cuenta de TD Ameritrade desde Facebook, Twitter, Alexa, iMessage, etc.

Webull: la app de trading que tiene una comunidad fuerte

Webull tiene una comunidad de usuarios bastante amplia y múltiples opciones de inversión. Sin embargo esta app tiene algunos déficits si se compara con otras apps de Android e iPhone para hacer trading. Webull tiene pocas herramientas de análisis de datos para hacer inversiones.

La app móvil de Webull es muy simple y fácil de usar. Además Webull te permite hacer trading con acciones, ETF, con divisas y con las criptomonedas más populares, aunque no permite hacer trading con fondos ni futuros.

E*Trade: uno de los primeros brokers de Estados Unidos para hacer trading

E*Trade fue uno de los primeros brokers para hacer trading, fundado en 1982. La trayectoria que tiene E*Trade explica por qué sus aplicaciones son de las mejores de Android e iOS para hacer trading. El diseño de E*Trade es bastante atractivo y esta app tiene herramientas muy completas para hacer análisis del mercado.

Esta app es una de las más completas para hacer trading, aunque no tiene tantas opciones de educación como sí tienen algunos de sus competidores. E*Trade te permite tradear divisas, ETF, opciones y fondos mutuos. Además E*Trade te permite chatear con asesores si necesitas ayuda en la app.

Capital.com: la app de trading que tiene una IA bastante útil

Si bien Capital.com no es la única app de Android e iPhone para hacer trading que tiene una inteligencia artificial, sí es una de las más interesantes. La IA de Capital.com te ofrece noticias, novedades e información según las inversiones que has hecho anteriormente y las inversiones que considera que son convenientes para ti.

Con Capital.com puedes invertir en múltiples mercados, incluyendo las criptomonedas. Además, con esta app puedes hacer seguimiento de tus inversiones y protegerlas para que no pierdas dinero.

TradeStation: una app de Android e iOS poco conocida pero bastante interesante

La aplicación de TradeStation es una de las que más herramientas tiene, lo que la hace una app bastante completa. TradeStation te permite hacer trading con futuros, opciones e incluso criptomonedas. Sin duda, las herramientas de análisis de datos para hacer trading de esta app son de las mejores de esta lista.

Uno de los aspectos negativos de TradeStation es que no te ofrece suficiente información si quieres invertir en acciones de empresas, lo que hace que esta no sea una app ideal para principiantes.

SoFi: la app de trading ideal para inversores con poco capital

Con SoFi podrás invertir en ETF, acciones y criptomonedas. Lo mejor de esta app es que no te cobra comisiones por hacer trading y no te impone un importe mínimo para hacer inversiones, lo que hace a SoFi una de las mejores opciones para inversores con poco capital.

SoFi también tiene opciones en las que te muestra las acciones y criptomonedas más comercializadas del momento. Con SoFi también podrás hacer inversiones automatizadas en caso de que no sepas en qué activos invertir, lo que hará que esta sea una opción ideal para comenzar a generar ganancias haciendo trading.

Schwab Mobile: una de las apps de trading con más opciones de inversión

Esta app te permite invertir en múltiples instrumentos financieros como ETF, acciones, opciones, fondos mutuos, etc. Además la app de Schwab Mobile te permite hacer análisis de las posibles inversiones que hagas y conocer las últimas noticias sobre el mercado.

Con Schwab Mobile puedes conocer toda la información necesaria antes de realizar cualquier inversión. La cantidad de información que ofrece Schwab Mobile puede resultar abrumadora al principio para una persona principiante, sin embargo es extremadamente útil para quien ya tiene experiencia haciendo trading.

Public.com: una app de trading enfocada en millennials

Public.com es una app ideal para principiantes porque no tiene comisiones ni un monto mínimo de inversión. Además, esta app de Android e iPhone te permite tradear acciones, ETF y criptomonedas. Public.com también es una app ideal para traders que quieren comenzar con una inversión baja.

Esta app también te permite compartir tus conocimientos e ideas en ella, es decir que Public.com también funciona como una red social.

Estas son las mejores 10 aplicaciones para hacer trading desde móviles Android o iPhone. Por otro lado, si no quieres hacer trading, pero sí quieres ganar criptos puedes ganar criptomonedas aprendiendo con Coinbase Earn o jugar a algún juego NFT.

Igualmente, aunque existen otras apps interesantes para hacer trading, debes tener cuidado porque algunas pueden ser scams así como algunas apps para minar criptomonedas con tu móvil que solo quieren estafarte.