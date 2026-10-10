SlopTracker: la web que expone la música IA en Spotify

La música generada por inteligencia artificial ha encontrado en Spotify un terreno fértil para multiplicarse sin control. Mientras la plataforma sueca sigue sin etiquetar claramente estas creaciones, un proyecto independiente llamado SlopTracker se ha propuesto poner cifras a un fenómeno que muchos artistas humanos empiezan a sentir como una amenaza real para sus ingresos.

SlopTracker: una herramienta a la que es fácil acceder y usar

SlopTracker funciona como una herramienta de análisis accesible desde cualquier navegador, ya sea en PC o en un móvil. El usuario puede copiar el enlace de una canción de Spotify y pegarlo en el sitio para obtener un veredicto: el sistema calcula con un porcentaje de confianza si ese tema fue creado por inteligencia artificial.

En sus primeros análisis, la plataforma detectó que una canción del perfil Slime Dot tenía un noventa y cinco por ciento de probabilidades de haber sido generada con Suno, uno de los programas de creación musical automática más populares del momento.

Lo que distingue a este proyecto de otros intentos similares es su enfoque económico. SlopTracker no se limita a señalar qué artistas son sospechosos de ser IA, sino que estima cuánto dinero están extrayendo del fondo común de regalías de Spotify.

Según sus cálculos, los cincuenta perfiles de IA más prominentes de la plataforma habrían acumulado ingresos superiores a los dos millones setecientos mil dólares por sus canciones más escuchadas. Artistas como Breaking Rust, Enlly o Cain Walker aparecen en sus listados con cifras que superan los doscientos mil dólares en ganancias estimadas.

SlopTracker pone a Spotify en el foco de sus usuarios más críticos

La preocupación central de SlopTracker radica en cómo funciona el modelo de pagos de Spotify. La plataforma distribuye las regalías según el total de reproducciones de cada artista en relación con el conjunto global de streams.

Esto significa que cada canción generada por IA que acumula escuchas resta una porción del pastel que podría haber ido a parar a músicos humanos. SlopTracker calcula que estos perfiles artificiales drenan aproximadamente once centavos de dólar por segundo del ecosistema de regalías.

Aunque Spotify ha cuestionado públicamente la metodología del sitio, argumentando que sus estimaciones parten de suposiciones erróneas, lo cierto es que SlopTracker ha puesto el dedo en una llaga que la industria preferiría mantener oculta.

ENLACE | SlopTracker

Para cualquier oyente curioso, revisar si esa canción que aparece en su lista de descubrimientos semanales es producto de una máquina toma apenas unos segundos desde el smartphone. Es, quizás, la primera herramienta que devuelve cierto poder de discernimiento a quienes todavía valoran la música hecha por personas.