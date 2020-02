Para nadie es un secreto que WhatsApp sea la aplicación de mensajería más popular en el planeta. Sin embargo, existen herramientas similares que también ofrecen un buen rendimiento. Una de ellas es Session, la app para comunicación segura que podría desbancar a WhatsApp.

Si por alguna razón buscabas una alternativa a WhatsApp, esta app podría ser muy buena para ti. Échale un ojo a su funcionamiento y saca tus propias conclusiones.

Session, una app segura de mensajería para Android

Session es una plataforma de mensajería privada que fue construida sobre una red única de servidores que son operados por personas en todas partes del mundo. Debido a que no cuenta con servidores centrales, Session no puede filtrar ni vender tus datos.

Además, la aplicación usa un protocolo de enrutamiento privado que hace que los mensajes sean completamente anónimos. Es decir, nadie sabrá con quién estás hablando, ni qué estás diciendo.

En Session no necesitas número de teléfono ni correo electrónico para iniciar sesión. Y debido a su red de servidor descentralizada, podrás estar seguro de que no habrá violaciones de datos ni nada por el estilo. Session no almacena, ni rastrea, ni registra tus metadatos de mensajería.

Esta aplicación protege tu IP como ninguna otra. Las direcciones IP de tu dispositivo nunca estarán expuestas a la persona con la que estás hablando ni a los servidores que contienen tus datos.

A diferencia de la mayoría de las plataformas de este tipo, aquí los grupos son muchos más cerrados. ¿Por qué? Porque los chats grupales privados, encriptados de extremo a extremo, tienen capacidad para hasta 10 personas.

Comparte notas de voz, fotos y archivos con el cifrado seguro y las protecciones de privacidad de Session. Gracias a ello, podrás mantenerte alejado del malware o de esas clásicas estafas que ponen en riesgo la seguridad de tu dispositivo.

También es necesario destacar que Session admite la sincronización multidispositivo. Es decir, con una misma ID de sesión puedes acceder a la plataforma desde tu móvil y tu ordenador.

Por si te lo estabas preguntando, Session es una herramienta desarrollada por la Fundación Loki. Estamos hablando de la primera organización sin fines de lucro de tecnología de privacidad en Australia. Si querías un relevo de WhatsApp que destaque por su seguridad, definitivamente Session es para ti.

Y tú, ¿a qué esperas para probarla?