Pagar una suscripción para acceder a contenido digital (películas, series, música, juegos, etc.) hoy en día es muy común y ya todos lo hemos aceptado. Ahora, el futuro parece ser no tener nada en propiedad, y no solo hablamos de productos digitales. ¿Quieres un móvil por suscripción? Ya lo puedes conseguir con Grover. ¿No tienes dinero para comprar un coche? No te preocupes, puedes suscribirte a uno con Bipi.

Por si no lo conoces, Bipi es un servicio de origen español que ha sido bautizado como “el Netflix de los coches”, ya que te permite alquilar coches por suscripción con planes personalizables. Bipi ya es todo un éxito en España, aunque su modelo de negocio sigue resultando muy novedoso para algunas personas. Enseguida te explicamos en profundidad cómo funciona Bipi y sus suscripciones.

¿Qué es Bipi y cómo funciona su alquiler de coches por suscripción?

Bipi es un servicio a lo Netflix: tú pagas una suscripción y recibes un coche que podrás usar por el período suscrito. Todo el proceso de escoger el coche, elegir el plan, firmar el contrato y pagar se hace de forma 100% digital a través de su página web. ¡No tienes que ir al concesionario! Y en cuestión de días tienes el coche en tu casa (o lo puedes buscar tú mismo).

Lo más interesante de Bipi es que en su cuota mensual se incluyen todos los gastos asociados que implica tener un coche en propiedad. Estos son:

Seguro a todo riesgo

Asistencia en carretera

Mantenimiento y servicio

Impuestos de circulación

ITV

Prácticamente, tú solo tendrás que encargarte de la gasolina del coche, de lo demás se ocupa Bipi. Vale la pena resaltar que en Bipi no hay financiación, préstamo, entrada, salida o algún otro pago sorpresa. Solamente pagarás la cuota mensual acordada con tu suscripción.

¿Por cuánto tiempo puedes estar suscrito a un coche de Bipi? ¿Hay permanencia?

Bipi te permite elegir la duración de tu suscripción, desde 3 meses hasta 36 meses. Hay un tiempo de permanencia que debes cumplir, pero es flexible (tú escoges el mínimo). Lo interesante es que mientras mayor sea la permanencia mínima, menor es la cuota mensual a pagar.

¿Cuánto vale suscribirse a un coche en Bipi?

El precio de una suscripción en Bipi varía según el modelo de coche y la permanencia mínima elegida. Pero podemos asegurarte que lo mínimo son unos 250 €/mes y lo máximo son 1000 €/mes. Todos los planes incluyen 1000 kilómetros mensuales. Si necesitas más, puedes pagar un pack de kilómetros extras.

Es importante que sepas que Bipi tiene una flota de más de 10000 vehículos con más de 40 modelos diferentes a elegir. Cuentan con coches pequeños, medianos, grandes, Eco, prémium, etc.

¿Es posible cambiar de coche mientras la suscripción está activa?

Sí, puedes cambiar de coche mientras tu suscripción esté activa. De hecho, puedes hacerlo durante el tiempo de permanencia, pues la permanencia es con el servicio y no con el coche elegido. Sin embargo, dependiendo del tipo de permanencia contratada, aplican estas condiciones:

Permanencias de 6 meses o menos : podrás cambiar de vehículo una vez transcurrido el período de permanencia contratado.

: podrás cambiar de vehículo una vez transcurrido el período de permanencia contratado. Permanencias de 12 meses o más: podrás hacer el cambio de vehículo una vez transcurridos los 6 primeros meses del contrato.

Además, la empresa señala que debes realizar la solicitud de cambio con 15 días de antelación al día de renovación de tu mensualidad. Eso sí, si no tienen disponibilidad del modelo elegido, no podrán hacerte el cambio, por lo que lo recomendable sería pedir el cambio con mucha más antelación.

¿Qué pasa si te pasas del kilometraje contratado?

Si en un mes recorres más kilómetros de los contratados, hay varias cosas que puedes hacer. En primer lugar, ten en cuenta que el kilometraje es acumulable durante todo el tiempo que dure la suscripción. Por tanto, si en un mes te pasas, puedes compensarlo recorriendo menos kilómetros el mes siguiente.

También puedes contratar un paquete de kilómetros extras (hasta 3000 km/mes) para solucionar el problema. Y si llegas al final de la suscripción con un exceso de kilómetros, este se te cobrará con una cuota que depende del vehículo usado.

¿Y si el coche necesita mantenimiento o reparación?

Todos estos gastos están incluidos en la suscripción. Si el coche necesita reparación por daños propios o accidentes, solo debes llevarlo a uno de los centros de servicio de Bipi en toda España. Lo mismo debes hacer en caso de que el vehículo necesite mantenimiento por la razón que sea (la empresa te avisará).

En teoría, no hay ningún coste adicional que debas cubrir, salvo en los casos de robo, accidente o daños propios donde el seguro tiene franquicia. Además, el seguro no cubre pinchazos, daños a los espejos, catástrofes naturales o, en general, negligencias del conductor.

Opiniones de Bipi: ¿vale la pena alquilar un coche por suscripción?

Bipi como servicio es excelente, según la opinión de sus clientes. En Trustpilot, actualmente tiene una calificación de 4,7/5 ⭐ basándose en los comentarios de 78 usuarios. Tal es el éxito que ha tenido el servicio en España que fue adquirido hace poco por el Grupo Renault por 100 millones de euros.

Las pocas opiniones negativas son principalmente de clientes que se quejan de las letras pequeñas (porque el servicio no asume ciertos gastos). También hay varias personas que dicen que Bipi rápidamente pone una denuncia por robo si te atrasas unos días con el pago. De resto, solo encontramos comentarios positivos del servicio.

Ahora bien, tener un coche por suscripción no es para todas las personas. Eso está claro. Si quieres ser amo y señor del coche que usas, Bipi no es para ti. Y es que, aunque te “ahorra” los gastos de tener un coche en propiedad, técnicamente igual los pagarás con el coste de la suscripción. Además, no olvides que los gastos por negligencia los cubres tú y en caso de accidente hay un importe de franquicia que también debes pagar.

Pero si no te molesta pagar una suscripción mensual de más de 250 € para tener un coche bueno, en condiciones y sin preocupaciones ni a corto ni a largo plazo, Bipi es perfecto para ti. No tendrás que lidiar con los trámites de mantener un coche y contarás con la ventaja de poder cambiarlo cuando te canses de él.

Bipi también es ideal para las personas que solo necesiten un coche de lujo por 3 meses o 1 año, digamos, y no tengan el dinero suficiente para comprarlo. Recuerda que si quieres un coche por varios años, siempre será mejor comprar que alquilar, aunque tendrás que ocuparte tú de todos los gastos y el mantenimiento que requiera con los años. En fin, coméntanos… ¿Te gusta este servicio de suscripción o no le ves sentido?