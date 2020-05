Los servicios de pago por suscripciones, como Netflix, Spotify, Amazon Prime o Quibi, se han vuelto muy populares últimamente. Esto se debe a que nos permiten acceder a contenido de calidad de forma legal y fácil con tan solo pagar una módica cuota mensualmente. Ahora bien, si solamente te has suscrito a uno o dos servicios, seguramente no te preocupas mucho por la gestión de tus suscripciones. Pero si ya te has suscrito a más de tres servicios, los problemas empiezan a surgir.

¿Cuándo debo renovar la suscripción de Netflix? ¿Cuánto debo pagar por Spotify? ¿Qué cantidad de dinero debo tener a fin de mes para pagar todas las suscripciones? Son algunas de las preguntas que un usuario promedio suscrito a muchos servicios de pago se hace. Las respuestas a cada una de esas dudas te las puede contestar Subscriptions; una sencilla aplicación que te ayudará a llevar un registro organizado de tus suscripciones para que no se te pase nada por alto.

Suscriptions, la mejor app para gestionar tus suscripciones

Suscriptions es una aplicación muy simple donde podrás tener todas tus suscripciones, incluyendo sus fechas de pago, periodicidad, monto, métodos de pago, planes, etc., en una interfaz agradable y colorida. De esa manera, la app te permite llevar un registro de tus suscripciones para que no se te olvide pagarlas a tiempo y así organizar tus finanzas.

Cuando instales la app, lo primero que verás al abrirla es un menú donde tendrás que seleccionar la moneda que usas para pagar tus suscripciones (euro, dólar, entre otras). Una vez seleccionada la moneda, entrarás en la interfaz principal de la aplicación que estará vacía. Tú debes empezar a llenarla, pulsando el botón “+” que está en la parte inferior para añadir tus suscripciones mediante unas tarjetas cuyos datos debes rellenar.

Recuerda que puedes poner a las tarjetas de las suscripciones distintos colores que te permitan localizar más rápido un servicio. Por ejemplo, la tarjeta de Spotify debe ser verde, la de Netflix roja y la de PlayStation Plus azul. Asimismo, no olvides indicar de forma correcta tu primera fecha de pago de los servicios, así como la periodicidad del pago (si es mensual, anual, etc.). En caso de que no vayas a renovar la suscripción, elige la opción de “una sola vez” y agrega la fecha de expiración del servicio.

Cuando agregues todas tus suscripciones, las verás en la interfaz principal de la app con su respectivo precio, nombre y color. Además, en la parte superior, verás el total que debes pagar por renovar todas tus suscripciones. Igualmente, si pulsas el botón de las tres líneas horizontales de la esquina inferior izquierda, podrás activar una opción que te indicará cuántos días le queda a cada suscripción.

Como extras, Suscriptions ofrece la posibilidad de hacer una copia de seguridad de toda tu información con Google Drive y, además, tiene modo oscuro. Sin dudas, estamos ante una app genial que solo pesa 3 MB y no tiene anuncios, que deberías descargar si estás suscrito a varios servicios de pago. Lastimosamente, por ahora solo está en inglés, pero de seguro con futuras actualizaciones la tendremos en nuestro idioma.