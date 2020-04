Google Play Services for AR (lo que viene siendo ARCore) es un servicio de la gran G que certifica los móviles compatibles con todas las nuevas características de realidad aumentada. Poco a poco ha ido cogiendo mucha importancia y Google va añadiendo nuevos modelos a la lista, hoy son varios Xiaomi y Samsung.

Aquí puedes echar un ojo a la última actualización de la lista de móviles compatibles con ARCore. Puede que tu dispositivo lo soporte y no lo sepas, ¡echa un vistazo!

ARCore: estos son los nuevos móviles Xiaomi, Samsung o Nokia compatibles

En los inicios Google lanzó Project Tango pero los requerimientos eran demasiados y así nació ARCore. Es un nuevo programa que certifica que los sensores de tu smartphone son lo suficientemente precisos y lo único malo es que Google tiene que certificar los modelos uno a uno. Estos son los nuevos integrantes que se unen a la lista:

Xiaomi Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro y Redmi Note 8T

Samsung Galaxy M21 y Galaxy M31

Nokia 6.2 y 7.2

Motorola Moto G8, G8 Play y G8 Plus.

OPPO F15, Find X2, Find X2 Pro, Reno3 Pro

Sharp AQUOS sense3 basic y S7 (X4)

No son demasiados pero nos gusta que poco a poco la lista vaya creciendo. Además, no son solo gamas altas que, sinceramente, pocos usuarios tienen a día de hoy. Los usos de ARCore tiene pinta que irán creciendo con el paso del tiempo, por ejemplo, así puedes poner animales en 3D en tu entorno.

¿Cómo lo instalo?

En principio se hará de forma automática si tienes un móvil compatible así que no debes preocuparte. Aun así, siempre puedes ir al enlace que te dejamos abajo e instalar la aplicación de forma manual.

¿Y si mi móvil no está certificado? No te preocupes, esta es la manera para instalar ARCore en todos los dispositivos, sean compatibles o no.

Fuente | XDA Developers