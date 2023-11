Existen una gran cantidad de usos para las inteligencias artificiales, en especial si eres un artista o un creador de contenido y estás buscando inspiración. En este caso, hablaremos sobre las 5 mejores IA para crear cómics o historietas en segundos. Una maravillosa herramienta para todos esos artistas que buscan la manera de crear buenas ideas en poco tiempo.

Y no estamos hablando únicamente de inteligencias artificiales creadoras de imágenes como Dall-E 3 o Stable Diffusion, las cuales ya son muy famosas actualmente. Las siguientes plataformas cuentan con múltiples modelos y a pesar de que sus resultados no son perfectos, funcionan como una buena fuente de inspiración.

AI Comic Factory, la plataforma diseñada para crear historietas

AI Comic Factory resalta de entre todas las opciones que tenemos para ti en este artículo debido a que es la que se centra más en crear historietas. Solo basta con ver el diseño de la interfaz para saber que esta plataforma fue hecha especialmente para generar tiras cómicas y cumple bastante bien con ese trabajo.

Lo mejor de este sitio web es que no tiene límite en cuanto a las creaciones que puedes generar de forma gratuita. Además de eso, cuenta con un conjunto de estilos de cómics para que escojas el que mejor se adapte a tu visión. También viene con diferentes plantillas para adaptar los paneles a la forma que más te guste y cuenta con espacios encima de cada panel par que introduzcas una descripción de cada imagen generada.

En nuestro ejemplo le pedimos que creara un cómic de Darth Vader horneando una tarta con Goku, pero parece que la IA no le ha gustado la idea de Goku así que no la agrego. El estilo que seleccionamos fue de cómic japonés y la verdad es que el resultado no estuvo nada mal para haberse creado en menos de 1 minuto.

Mage.space, un generador de imágenes bastante avanzado

A pesar de que Mage.space no está diseñado específicamente para crear historietas, es posible generarlas usando los prompts adecuados. Si no dominas muy bien la creación de estos, siempre puedes hacer uso de algún generador de prompts. Lo importante es conseguir buenos resultados y una vez que comprendes cómo funciona la plataforma, tus resultados irán mejorando.

Esta plataforma te ofrece creaciones ilimitadas en el plan gratuito, pero también cuenta con un plan básico por 7,5 €, un plan pro por 14 € y un plan pro + por 28,3 €. Mientras mejor sea el plan, tendrás más funciones interesantes como la creación de GIF con IA, la personalización de tus propios diseños, la opción de mejorar las imágenes, etc.

En nuestro diseño le pedimos que hiciera un cómic de 4 paneles de Rick y Morty discutiendo por un plato de comida mexicana. El resultado estuvo listo en un par de minutos y los elementos, a pesar de que no son perfectos, cumplen con la idea en general. Como dijimos, es cuestión de ir mejorando los prompts que se utilizan.

Fantoons, la IA que crea imágenes de fandoms específicos

Ahora vamos con algo un poco diferente, estamos hablando de Fantoons una plataforma que cuenta con una IA que funciona de un modo no convencional. En Fantoons tienes que escoger entre opciones preestablecidas para generar un solo panel, el cual puede ser usado posteriormente para generar una historieta.

Fantoons es gratis y te permite generar tantas imágenes como quieras, sin embargo, es una app bastante simple y sin muchas opciones. Lo cual es bueno por un lado, pero tiene un aspecto negativo y es que sus resultados son muy limitados. Básicamente solo tienes que escoger el fandom que prefieras, el personaje que quieras crear, el estilo de arte y el género de cómic.

Por ejemplo, nosotros seleccionamos el fandom de Harry Potter, luego escogimos a Voldemort como nuestro personaje, en estilo historieta y lo pusimos en un ambiente steampunk. Al generar la imagen, Fantoons te da la opción de ingresar una burbuja de texto y escribir en ella, lo que tú quieras. Cuando ya tienes varias imágenes creadas puedes usarlas para hacer una historieta dentro de la plataforma.

Storywizard.AI, una inteligencia artificial creada para hacer cuentos infantiles

Aquí te presentamos otra opción que no es muy convencional, pero que cuenta con resultados maravillosos y que, por ende, no podíamos dejar de mostrarte. Se trata de Storywizard.AI, la plataforma que te permite hacer tus propias historias para niños con imágenes y una narrativa completa en pocos minutos.

Cuando te creas una cuenta nueva esta página te da un crédito para hacer una historia, pero si quieres hacer más historias tendrás que suscribirte a Storywizard.AI. Los planes disponibles te ofrecen 3 historias por 9,5 €, 6 historias por 17 € y 12 historias por 18,8 €. Además de eso, se desbloquearán funciones especiales, como la de utilizar tus propias fotos para que la IA cree caricaturas de ti, poder descargar las historias como archivos PDF y más.

Para nuestro cuento infantil con imágenes generado por IA decidimos que nuestro protagonista sería un robot verde llamado Andy, el androide. El prompt fue «crear una historia sobre un robot verde llamado Andy que viaja por el mundo enseñándole a la gente un montón de cosas buenas sobre la tecnología». El resultado de las imágenes fue bastante bueno y la historia fue algo simple, pero entretenida.

Plugger.ai, una IA con opciones más avanzadas para tener un resultado más profesional

Plugger.ai es una herramienta con una enorme cantidad de usos que va desde crear imágenes, pasando por crear pistas de música con IA, hasta el tema a tratar de hoy que son las historietas creadas con inteligencia artificial. Los resultados no son impecables, pero son imágenes limpias que puedes editar para lograr tu cometido.

Su interfaz es muy parecida a la de ChatGPT, ingresas un prompt y esperas un resultado, así de simple. Pero primero debes seleccionar la función que quieres obtener y el modelo que quieres utilizar. Cada creación te cuesta 1 crédito, al hacer una cuenta por primera vez te regalan 30 créditos y cada mes te recargan 15 créditos más. Si quieres recargar más créditos, los precios van desde los 12 € en adelante.

Para nuestra historieta decidimos ir por un diseño clásico de un cómic de Spider-Man en el cual intentaba obtener un trabajo como redactor web. El resultado tenía a Spider-Man, varias burbujas de texto que en realidad no decían nada y cada panel mostraba una pose y un diseño diferente del héroe arácnido. Pero a pesar de todo eso, las imágenes eran muy buenas y sí parecían salidas de un cómic.

En conclusión, existen varias opciones de IA para crear cómics o historietas, cada una tiene sus ventajas y desventajas. La idea está en desarrollar mejores prompts, hacer uso de los prompts negativos y experimentar con los resultados finales. Si te ha quedado alguna duda de lo que te acabamos de decir o conoces alguna otra opción que no mencionamos en nuestra lista, déjala en la sección de comentarios para que todos podamos verla.