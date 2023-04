¿Te gustaría crear imágenes increíbles a partir de simples descripciones de texto? De seguro ya sabes que con la inteligencia artificial es muy fácil, pero si has llegado hasta aquí es porque no has conseguido los resultados deseados. Y es que, aunque las IA son extremadamente sencillas de usar, dominarlas requiere conocerlas a fondo y entender cómo interpretan tus palabras. Si no tienes tiempo para eso, puedes usar un generador de prompts que cree para ti las mejores descripciones de texto para crear las imágenes que quieres con las IA.

Aquí te presentaremos los mejores generadores de prompts para DALL-E, Bing, Midjourney y Stable Diffusion, que son las IA creadoras de imágenes más populares y eficientes que existen en la actualidad. También te voy a mostrar cómo usarlos y qué ventajas y desventajas tienen cada uno, no sin antes explicarte qué es un prompt por si aún tienes dudas. Así podrás elegir el que más se adapte a tus necesidades y preferencias.

¿Qué son los prompts y por qué son importantes en las IA de texto a imagen?

Los prompts son instrucciones o sugerencias que se le dan a una inteligencia artificial (IA) para guiar su proceso de generación de respuestas o contenidos. En el caso de las IA generadoras de imágenes, los prompts son la forma de indicarle a la IA qué tipo de imagen quieres que cree y cómo debe ser. Por ejemplo, si quieres que la IA genere una imagen de un gato con alas, podrías usar un prompt como «un gato con alas volando en el cielo».

Por tanto, en este caso específico, «prompt» puede ser sinónimo de la descripción de texto que damos a la IA para que cree una imagen. Los prompts ayudan a la IA a entender mejor lo que deseas y a generar imágenes más precisas y originales. De ahí a que sea tan importantes e influyentes en el resultado final.

Mientras más preciso y detallista sea un prompt, mejor te entenderá la IA y más se parecerá la imagen que genere a la que habías imaginado.

¿Qué debe tener un prompt para generar mejores imágenes?

Debe ser claro y conciso , evitando ambigüedades o dobles sentidos que puedan confundir a la IA.

, evitando ambigüedades o dobles sentidos que puedan confundir a la IA. Tiene que proporcionar suficiente contexto e información sobre la imagen que quieres, como la ubicación, la iluminación, los objetos, los colores, etc.

sobre la imagen que quieres, como la ubicación, la iluminación, los objetos, los colores, etc. Debe ser consistente en estilo y formato , siguiendo las reglas gramaticales y ortográficas del idioma elegido.

, siguiendo las reglas gramaticales y ortográficas del idioma elegido. Y lo más importante… debe ser original y creativo, aprovechando las capacidades de la IA para generar imágenes sorprendentes y únicas.

Los 8 mejores generadores de prompts para DALL-E, Bing, Midjourney y Stable Diffusion

Lo más interesante de los prompts es que no son interpretados de la misma manera por las IA. Cada IA está basada en un modelo diferente, por lo que los resultados que pueden ofrecer para un mismo prompt son completamente distintos. De ahí a que existan generadores de prompts específicos para cada IA, adaptados a su lenguaje particular. A continuación, te mostramos los mejores generadores de prompts para DALL-E, Bing, Midjourney y Stable Diffusion.

Generadores de prompts para DALL-E (y Bing)

DALL-E, DALL-E 2 y el Creador de imágenes de Microsoft Bing están todos basados en el modelo de OpenAI, por lo que son compatibles con los mismos generadores de prompts que te dejamos enseguida. El primero de ellos no crea prompts personalizados, sino que genera una gran cantidad de prompts al azar con solo pulsar un botón para crear imágenes de todo tipo. Puedes usarlos como plantillas para crear tus propios prompts adaptados a DALL-E.

El segundo sí que puede generar prompts personalizados según las palabras que introduzcas. Por ejemplo, si quieres que tu imagen tenga una pelota y un gato, introduce esas palabras en inglés en la web y pulsa en «Enviar» para generar los prompts.

Acceder | Prompt Generator for OpenAI’s DALL-E 2

Acceder | Dall-E 2 Prompt Generator

Generadores de prompts para Midjourney

El generador de prompts más recomendado para Midjourney es MidJourney Prompt Tool. Te permite generar prompts muy específicos para crear imágenes 100% personalizadas. Es muy fácil de usar y muy intuitiva, ya que te deja elegir los colores, la iluminación, el tamaño, el estilo, la profundidad de campo y hasta la calidad de la imagen que quieres que cree Midjourney con opciones visuales que sirven como ejemplo.

Si te agobian tantas opciones, puedes usar el segundo generador de prompts para Midjourney que te dejamos aquí abajo, el cual es mucho más sencillo. Solo te pide introducir cómo quieres que sea la imagen en formato de texto y él perfeccionará la descripción para comunicarse mejor con la IA. De esa manera, Midjourney entenderá mejor lo que deseas y sus resultados deberían gustarte más. Por cierto, este último generador tiene un bot para Telegram.

Acceder | MidJourney Prompt Tool

Acceder | Midjourney Prompt Generator

Generadores de prompts para Stable Diffusion

Stable Diffusion es la IA creadora de imágenes preferida por muchos por ser de código abierto. Uno de sus mejores generadores de prompts es MagicPrompt que, con solo enviar tu texto o hacer clic en uno de los ejemplos, podrá generar el prompt de la imagen de tus sueños. Pero el más recomendado por la comunidad es el de la web «thomas.io», pues es igual de fácil de usar que el anterior, pero además te muestra los mejores prompts hechos por la comunidad para que te inspires y sepas por dónde tirar.

Acceder | MagicPrompt Stable Diffusion

Acceder | Stable Diffusion Prompt Generator de Thomas.io

Generadores de prompts para cualquier IA de texto a imagen

Por último, tenemos dos generadores de prompts que funcionan con casi todas las IA creadoras de imágenes. Hablamos por supuesto de SocialBu, que es el más simple de todos, ya que puede convertir cualquier descripción de texto genérica en un prompt que funcione virtualmente en cualquier IA, y de Prompt Builder que es uno de los más avanzados que existe. Este último tiene un modo genérico que funciona con DALL-E y el resto de las IA, excepto con Midjourney, DreamStudio, Stable Diffusion y CF Spark (pues tiene modos específicos para estas IA).

Lo más interesante de Prompt Builder es que soporta una imagen como entrada. Es decir, puede crear un prompt a partir de una imagen que suministres (en formato URL).

Acceder | SocialBu

Acceder | Prompt Builder de promptoMANIA

Empieza a experimentar con estos generadores de prompts para crear tus propias obras de arte con la IA sin ser un experto en el tema.