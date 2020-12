Año tras año, WhatsApp recibe nuevas características y en 2021 no va a ser diferente. Se espera que en este nuevo año la aplicación de mensajería más usada a nivel mundial se actualice con novedades muy importantes que los usuarios venimos pidiendo desde hace mucho tiempo. También recibirá algunos cambios menores, pero en este artículo queremos mostrarte las 3 grandes novedades de WhatsApp que todos esperamos que lleguen en 2021.

Todas ellas ya están disponibles de forma limitada en fase beta, así que muy posiblemente se estrenen en el primer semestre del año. ¿Sabes de cuáles novedades estamos hablando? Descúbrelas a continuación.

WhatsApp Pay, la opción de pagos de WhatsApp

Hace poco, WhatsApp activó en todo el mundo la opción de hacer compras sin salir de la aplicación. Sin embargo, todavía le falta activar WhatsApp Pay, la opción de enviar y recibir dinero desde la aplicación, que por ahora solo está disponible en fase beta en India. De hecho, la llegada de esta opción a nuestro territorio depende de las pruebas que WhatsApp está realizando con WhatsApp Pay en el país asiático, así como de algunos temas legales que la empresa debe resolver.

Si todo sale bien, WhatsApp Pay debería estar disponible en España y en otros países de Europa a principios de 2021. Una vez que se pueda usar, podrás realizar transferencias de dinero por WhatsApp de forma muy sencilla y sin comisiones. El destinatario recibirá el recibo de la transferencia como un mensaje de WhatsApp más (el dinero llegará al banco con el que vinculó su cuenta de WhatsApp).

Los únicos requisitos para usar esta función serán vincular un método de pago con tu WhatsApp y verificar el número de teléfono con un SMS. Esperemos que todo salga bien y WhatsApp Pay acabe llegando en 2021 a muchos países, pues tiene pinta de ser una función muy útil.

Usar una misma cuenta de WhatsApp en varios dispositivos a la vez

Para 2021 también se espera que WhatsApp sea más versátil. Específicamente, que puedas usar tu WhatsApp en varios móviles al mismo tiempo. Actualmente, solamente puedes tener abierto tu WhatsApp en un móvil y en un PC, aunque en PC requiere que tengas encendido y conectado a Internet el móvil para que pueda funcionar. Por ello, ahora mismo prácticamente solo puedes usar WhatsApp en un dispositivo.

Por suerte, en 2021 esto cambiará, ya que en los últimos meses se han filtrado varias versiones beta de WhatsApp que muestran que la app de mensajería está incorporando la opción de usar una misma cuenta en varios móviles a la vez. Según lo que sabemos hasta ahora, pronto se podrá usar una cuenta de WhatsApp hasta en 4 dispositivos al mismo tiempo.

Y lo mejor es que los 4 dispositivos pueden usar WhatsApp de forma independiente. Es decir, no tienes que mantener encendido ni conectado a Internet el móvil principal. Genial, ¿no? Ahora bien, la pregunta que todos se hacen ahora es… ¿Cuándo llegará esta función? De momento, WhatsApp no ha pautado una fecha, pero dado los avances de las versiones beta, lo más probable es que se estrene en el primer trimestre de 2021.

El nuevo apartado “Leer más tarde”

WhatsApp también tendrá un nuevo apartado el próximo año que llegará para sustituir al de “Chats archivados”. Se trata de “Leer más tarde”, un espacio al que puedes mandar a todos esos chats con contactos a los que no quieres contestar de inmediato. Lo interesante es que no recibirás notificaciones de los chats enviados a este apartado, por lo que no te molestarán más.

Si recibes muchos mensajes de WhatsApp y quieres depurar tu “Bandeja de entrada” para solo ver los importantes, el apartado “Leer más tarde” te caerá como anillo al dedo. Incluso, será muy útil para entrar en una especie de modo de vacaciones (nombre con el que se filtró inicialmente esta opción) o modo enfoque cuando no quieres que absolutamente nadie te distraiga.

En fin, esas son las tres novedades más importantes que llegarán a WhatsApp en 2021, considerando que WhatsApp Web ya es compatible con llamadas y videollamadas. Antes de irte, coméntanos… ¿Qué novedad quisieras que llegara a WhatsApp en 2021?