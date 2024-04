La llegada de ChatGPT ha marcado un antes y un después al punto en que ya no es la única inteligencia artificial que existe en la actualidad. Adicionalmente, también existen formas para agregarle más funciones como lo son los plugins para ChatGPT.

Sabiendo esto, decidimos crear esta publicación en la que no solo te mostraremos los diez mejores plugins para ChatGPT que puedes encontrar en la tienda de OpenAI, sino que también te daremos una explicación de cómo instalar los mismos.

Lo primero que debes saber es que solo puedes usar los plugins de ChatGPT si estás usando la versión de pago ChatGPT Plus la cual funciona con GPT-4. La versión gratuita funciona con GPT-3.5 y no puedes instalarle plugins.

Como instalar plugins para ChatGPT

Activa e instala los plugins para ChatGPT 1 de 5

Si ya tienes ChatGPT Plus debes saber que instalar plugins para ChatGPT es muy sencillo y solo debes seguir los pasos que te mostraremos a continuación:

Inicia sesión en tu cuenta de ChatGPT Plus y selecciona la opción de configuración (Settings).

Ahora, en las opciones que verás a continuación debes escoger una llamada “ Opciones beta” (Beta features).

Al hacerlo, debes activar la opción llamada “plugins” para poder instalar los plugins que están en la tienda de OpenAI.

para poder instalar los plugins que están en la tienda de OpenAI. Cuando lo hayas hecho, cierra el panel de configuración y vuelve a la pantalla principal. Lo siguiente, es presionar “GPT-4” en la pantalla principal.

Cuando actives GPT-4 y lo hayas activado se desplegará un menú. En dicho menú aparecerán los plugins disponibles, pero si no tienes ninguno instalado aparecerá un botón que dirá “Sin plugins instalados” (No plugins enabled).

Para instalar un plugin, solo debes presionar “Sin plugins instalados” (No plugins enabled) y aparecerá el acceso a la tienda de plugins de ChatGPT Plus.

Por último, solo debes buscar el plugin que quieres instalar y presionar el botón para instalarlo.

Para poder usar el plugin todo lo que debes hacer es volver a la pantalla principal y presionar la opción de GPT-4. Ahora, cuando se despliegue la lista de plugins instalados solo debes presionar el plugin que quieres usar. Solo puedes usar hasta tres plugins de forma simultánea.

Los 10 mejores plugins para ChatGPT

Ahora que sabes los requisitos que debes cumplir para poder usar plugins para ChatGPT, así como también los pasos a seguir para poder activarlos y utilizarlos, ya podemos mostrarte cuáles son los diez mejores plugins para ChatGPT.

Algunos de los plugins que te mostraremos a continuación son plataformas o herramientas a las que puedes acceder desde la web, mientras que otros solo están disponibles en el catálogo de complementos de ChatGPT. Sin embargo, no tenemos dudas de que uno de estos plugins te serán de utilidad. Sin más preámbulos, los tienes justo aquí:

Kayak, para que planifiques ese viaje que tanto has deseado hacer

El primero de la lista es Kayak. En caso de que no lo sepas, es un buscador que te permite encontrar información sobre viajes en avión, hoteles y sitios turísticos. También te permite hacer una comparativa de precios mediante la búsqueda de información en diferentes sitios web.

En cuanto a lo que proporciona el plugin para ChatGPT Plus, este también te permitirá planificar tu próximo viaje para que completes la reservación de un vuelo y tu hospedaje en un hotel desde el chatbot creado por OpenAI. Puedes ver su web si ingresas aquí.

Enlace | Kayak

Argil AI, un plugin que te permitirá usar ChatGPT Plus para crear imágenes

El segundo de la lista es Argil AI. Lo que hace este plugin es proporcionarle a ChatGPT Plus la capacidad de generar imágenes mediante indicaciones que le hayas proporcionado. Funciona igual que Midjourney o Dall-E.

Lo mejor de todo, es que no solo le da a ChatGPT Plus la capacidad de producir imágenes, sino que también puedes usar este servicio ingresando en su web. Por eso, en caso de que no puedas pagar por ChatGPT Plus, ya sabes que tienes esa alternativa a tu alcance.

Enlace | Argil AI

Podcast Search, para que siempre encuentres el pódcast que estás buscando

El siguiente plugin de la lista le facilitará la vida a los que disfrutan de escuchar pódcast por Internet, se trata de Podcast Search. Como su propio nombre lo dice, lo que hace este plugin es proporcionarte una lista de pódcast disponibles sobre lo que sea que quieras escuchar.

Todo lo que tienes que hacer es instalar el plugin, activarlo e indicarle a ChatGPT que te proporcione una lista de pódcast disponibles en Internet sobre un determinado tema, así como la red social o portal web en el que se puede escuchar el mismo.

Enlace | Podcast Search

DesignerGPT, para que diseñes una web incluso si no sabes diseño web

La inteligencia artificial ha traído muchos avances en distintos apartados y el diseño no es la excepción. La prueba de ello es DesignerGPT, un plugin para ChatGPT Plus que tiene la capacidad de diseñar una página web de cero.

Todo lo que tienes que hacer es escribir en el chatbot como quieres que sea de la página que quieres crear y este plugin hará todo ese trabajo por ti en cuestión de segundos.

Enlace | DesignerGPT

Zilliow, para que encuentres la casa o el apartamento en el que te gustaría vivir

Otra buena opción que deberías probar es Zilliow. Esta herramienta web te ayuda a encontrar una casa o apartamento en cuestión de segundos. De este modo, podrás ahorrarte el tener que contratar a una empresa inmobiliaria si planeas mudarte o adquirir una nueva casa.

Utilizar su plugin para ChatGPT Plus es muy sencillo. Solo debes instalar el plugin e indicarle al chatbot qué tipo de casa estás buscando y en qué zona. Al instante, obtendrás una lista de todos los inmuebles que se adecuen a lo que estás buscando.

Enlace | Zilliow

Calorie Coach, de los mejores plugins para ChatGPT para aquellas personas que intentan hacer dieta

Si intentas comer de forma más saludable o bajar de peso te encantará Calorie Coach. Lo que hace este plugin es proporcionarte la información nutricional de cualquier alimento sobre el que le pidas información.

Además, también tiene la capacidad de realizar un seguimiento de la cantidad de calorías que contienen tus comidas. De este modo, tendrás la seguridad de que estás comiendo los alimentos adecuados para estar más saludable y bajar de peso.

Enlace | Calorie Coach

Canva, porque la herramienta de diseño online también tiene un plugin para ChatGPT Plus

En caso de que no hayas escuchado de Canva, debes saber que esta es una herramienta online para crear diseños de logotipos, flyers, posters y mucho más. También cuenta con plantillas para crear diseños.

Por su parte, el plugin de Canva para ChatGPT Plus puede hacer todo esto, pero también puede originar plantillas de cero. Solo tienes que escribir las especificaciones que desea que tenga la misma al chatbot y este la generará en cuestión de segundos.

Cuando escojas la plantilla, te redirigirá a Canva para que puedas personalizar, compartir o descargar el diseño. Eso sí, ten en cuenta que este plugin no tiene la capacidad de fabricar imágenes de cero.

Enlace | Canva

Binance Crypto Price Assistant, para estar al día con el precio de las criptomonedas

Si sueles hacer operaciones o negocios con criptomonedas Este plugin para ChatGPT Plus te encantará porque eso es lo que hace Binance Crypto Price Assistant. Dicho plugin te ofrece información actualizada del valor de cualquier otro criptoactivo que se comercialice en dicha plataforma.

Además de indicarte el precio actual de las criptomonedas, también te puede indicar el precio de futuros de las principales criptomonedas que se comercializan en Binance.

Enlace | Binance Crypto Price Assistant

Cartoonize Yourself, un plugin que crea versiones caricaturizadas de cualquier persona

La lista ya casi termina y ahora es el turno de que te hablemos de Cartoonize Yourself. Con este plugin puedes usar fotografía tuya, o de cualquier otra persona, para diseñar una versión caricaturizada de la misma.

Asimismo, es muy fácil de instalar y de usar. Solo tienes que enviarle la imagen y el proceso se llevará a cabo de forma automática.

Enlace | Cartoonize Yourself

Invideo, de los mejores plugins para ChatGPT para editar videos

Por último, pero no menos importante, tenemos a Invideo. Por si no lo sabías, Invideo es una plataforma online que ofrece múltiples opciones para crear y editar vídeos. También ofrece plantillas y cuenta con diversos efectos como transiciones, agregar música de fondo o voz en off.

El plugin de Invideo cuenta con varias funciones que te pueden ser de utilidad para editar vídeos. Por ejemplo, con el mismo puedes convertir un texto que le escribas a ChatGPT a vídeo, editar un vídeo e incluso puedes agregarle imágenes al mismo.

Enlace | Invideo

Y tú … ¿qué opinas? ¿Qué te ha parecido esta lista de plugins para ChatGPT que te hemos mostrado? ¿Conoces algún otro plugin que no hayamos mencionado? Déjanos tu comentario y comparte esta publicación si te ha sido de utilidad.