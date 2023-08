La privacidad es un derecho fundamental que cada vez se ve más amenazado por el uso de dispositivos móviles. Los smartphones Android, que son los más populares del mundo, almacenan una gran cantidad de información personal y sensible que puede ser accedida por terceros sin nuestro consentimiento.

Por eso, es importante proteger nuestra privacidad con aplicaciones que nos ayuden a cifrar nuestros datos, bloquear el acceso no autorizado, evitar el rastreo y eliminar el historial. En este artículo, te presentamos 10 aplicaciones para mejorar la privacidad de tu Android y disfrutar de una experiencia más segura y anónima al usar tu teléfono.

10 apps para mejorar tu privacidad en Android: evita el espionaje de las grandes compañías

Las aplicaciones que aquí te presentaremos pueden reemplazar a la mayoría de apps que vienen preinstaladas en tu móvil y que recolectan datos para las grandes compañías. Si quieres evitar que tu actividad en el móvil quede en manos de terceros, empieza a usar estas aplicaciones:

DuckDuckGo: un navegador que no te rastrea como Chrome

Si te preocupa tu privacidad online, deberías probar el navegador DuckDuckGo para Android. Viene con el motor de búsqueda de DuckDuckGo como opción predeterminada y no recopila datos sobre tus hábitos de navegación. También tiene funciones que protegen tu correo electrónico y tus visitas a sitios web de rastreadores ocultos.

Una de las funciones más geniales de este navegador es el botón Fire que borra absolutamente todo (las pestañas, el historial y los datos de navegación) con un solo toque. ¡Es como quemarlo todo para que no descubra nadie qué estabas haciendo!

Puedes cambiar de Chrome al navegador DuckDuckGo fácilmente y disfrutar de una experiencia de navegación más respetuosa con la privacidad.

Signal: una mensajería anti-espías más segura que WhatsApp

Signal es la mejor aplicación de mensajería para ti si te preocupa la privacidad de WhatsApp. Cifra todos tus mensajes mientras se envían, para que solo tú puedas leerlos. También te permite hacer llamadas de voz y vídeo, publicar historias y enviar mensajes multimedia de forma privada.

Tiene muchas funciones similares a WhatsApp, pero con más protección de la privacidad. Personalidades como Elon Musk y Edward Snowden no solo han admitido que la usan, sino que además la recomiendan sobre WhatsApp. Siempre y cuando tus contactos también usen Signal, no extrañarás a la app de Meta después de probar esta aplicación.

Aurora Store: igual a la Play Store, pero sin cuenta de Google

Aurora Store es una aplicación que te permite descargar aplicaciones de Google Play sin necesidad de tener una cuenta de Google o los servicios móviles de Google instalados en tu dispositivo. Eso quiere decir que funciona con cualquier móvil basado en Android, incluyendo los Huawei.

Es una alternativa segura, de código abierto y ligera a la tienda oficial de Android. Con Aurora Store, puedes acceder al catálogo completo de Google Play, descargar aplicaciones de otros países, instalar aplicaciones que no son compatibles con tu teléfono y actualizar las aplicaciones sin iniciar sesión.

Y lo mejor es que ofrece una interfaz intuitiva y fácil de usar que te guía en el proceso de descarga e instalación de las aplicaciones que necesites.

Descargar | APK de Aurora Store

FlorisBoard: un teclado de código abierto que no guarda lo que escribes

Teclados como GBoard de Google o SwiftKey de Microsoft son conocidos por recopilar datos de los usuarios de Android a partir de lo que escriben en su móvil. Si no quieres que las grandes compañías sepan lo que estás escribiendo, te recomendamos FlorisBoard. Se trata de una aplicación de teclado de código abierto para dispositivos Android que no recopila información y permite a los usuarios personalizar su experiencia de escritura.

Admite varios idiomas, temas, diseños, gestos, emojis y mucho más. Si no crees que este teclado no recolecta información de ti, puedes revisar su código que está disponible de forma pública en GitHub para la auditoría. Por cierto, no está disponible en Google Play, pero se puede descargar en F-Droid.

Descargar | APK de FlorisBoard

Proton Mail: mucho más privado que Gmail

Proton Mail es un servicio de correo electrónico que te ofrece privacidad, seguridad y cifrado. Con Proton Mail, puedes comunicarte de forma confidencial y proteger tus datos de posibles ataques o intrusiones. Proton Mail utiliza cifrado de extremo a extremo y cifrado de acceso cero, lo que significa que solo tú puedes leer tus mensajes y que ni siquiera Proton puede acceder a tu bandeja de entrada.

Proton Mail se basa en Suiza y respeta las leyes de privacidad y neutralidad de este país. Además, es una aplicación gratuita y de código abierto, que te permite personalizar tu bandeja de entrada, crear múltiples direcciones, usar tu propio dominio y migrar fácilmente desde otros servicios de correo electrónico.

DNS66: bloquea los anuncios y evita que la publicidad te siga a todos lados

DNS66 es una aplicación para Android que permite a los usuarios bloquear anuncios y rastreadores en sus dispositivos sin necesidad de acceso root. Funciona creando un servicio VPN local que filtra las solicitudes no deseadas del tráfico de red. DNS66 también permite a los usuarios personalizar sus propios archivos hosts y servidores DNS para un mayor control y flexibilidad.

DNS66 es gratuito y de código abierto. Lastimosamente, no está en la Play Store porque a Google no le conviene que se bloquea publicidad en Android, pero se puede descargar desde F-Droid.

Descargar | APK de DNS66

Syncthing: una app para transferir archivos de forma privada

Syncthing es una excelente aplicación para mover archivos entre tu teléfono y tu ordenador Windows. Es muy fácil de configurar y mantiene tus datos seguros en tus propios dispositivos. Es una forma cómoda y gratuita de mover datos de un dispositivo a otro sin problemas.

Cabe destacar que Syncthing es de código libre y puede reemplazar los servicios en la nube con un servicio abierto, confiable y descentralizado.

Bitwarden: guardar todos tus usuarios y contraseñas fuera del alcance de las Big Tech

Bitwarden es un gestor de contraseñas de código abierto que te ayuda a generar, guardar y administrar tus credenciales de forma segura y cómoda. Puedes acceder a tu información sensible desde cualquier dispositivo o navegador, y compartirla de manera segura con otras personas en tu organización.

La app es capaz de encriptar todos tus datos antes de que salgan de tu dispositivo, y solo tú tienes acceso a ellos. Ni siquiera el equipo de Bitwarden puede desbloquear tus datos protegidos. Bitwarden cumple con los más altos estándares de seguridad y transparencia, y ha sido auditado por expertos independientes.

Stingle Photos: una alternativa a Google Fotos de código libre

Stingle Photos es una aplicación de galería y cámara conveniente y fácil de usar con funciones de copia de seguridad y sincronización para tus fotos y vídeos, que proporciona una fuerte seguridad, privacidad y encriptación sin problemas. Todas las fotos y vídeos se encriptan antes de almacenarse y hacer una copia de seguridad, por lo que están seguros en reposo, en tránsito y en el almacenamiento en la nube.

Utiliza Libsodium como columna vertebral de cifrado, una biblioteca criptográfica bien probada creada por criptógrafos famosos. Para registrarte, solo necesitas proporcionar un correo electrónico y una contraseña y eso es todo. Todos los metadatos de tus fotos y vídeos están 100% encriptados. La app no recopila ninguna información personal o de análisis. Tampoco muestra ningún anuncio.

La app te da 1 GB de espacio gratuito con cada cuenta y puedes actualizarlo hasta 20 TB.

Amaze: un gestor de archivos simple y privado

Amaze es un gestor de archivos que te permite explorar, organizar y gestionar tus archivos de forma fácil y segura. Te deja acceder a tus archivos locales y en la nube, copiar, mover, borrar, comprimir, descomprimir, compartir y enviar archivos con unos pocos toques. Amaze también te ofrece funciones avanzadas como el acceso root, el tema oscuro, el soporte para FTP y SMB, el editor de texto integrado y más.

Amaze respeta tu privacidad y no recopila ni envía ningún dato personal. Además, puedes proteger tus archivos con una contraseña o una huella digital para evitar el acceso no autorizado. Amaze es un gestor de archivos simple y privado que te facilitará la vida digital.

Bonus: Organic Maps es el mejor reemplazo privado para Google Maps

Y si no quieres seguir usando Google Maps, te recomendamos Organic Maps. Se trata de una aplicación móvil gratuita y de código abierto que ofrece mapas y navegación offline basados en datos de OpenStreetMap. A diferencia de otras aplicaciones de mapas, Organic Maps no rastrea a los usuarios, no recopila sus datos personales ni envía anuncios dirigidos.

Organic Maps respeta la privacidad y la libertad del usuario, y su objetivo es ofrecer un servicio rápido y fiable sin comprometer la calidad ni las funciones. Lastimosamente, no es tan completo como Google Maps, pero vale la pena probarlo.

En conclusión, las aplicaciones para mejorar la privacidad de tu Android son una excelente opción para proteger tus datos personales, evitar el rastreo y el espionaje, y controlar los permisos que otorgas a las apps que instalas.

En este artículo, hemos visto 10 opciones que te ofrecen diferentes funciones y niveles de seguridad, desde bloquear anuncios hasta cifrar mensajes y ocultar archivos. Te invitamos a probarlas y a elegir la que mejor se adapte a tus necesidades y preferencias. Recuerda que la privacidad es un derecho fundamental y que depende de ti cuidarlo y defenderlo.