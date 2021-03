Ahora que todos ya hemos volcado nuestra vida en Internet, es momento de preocuparnos por mantenerla privada y segura. De ahí a que sea necesario investigar qué tan seguras son las aplicaciones que has usado siempre frente a sus alternativas. En esta ocasión, pondremos el ojo en Gmail, la popular aplicación de correos de Google que viene preinstalada en prácticamente todos los Android. Para ser más específicos, hablaremos de ProtonMail, una de sus mejores alternativas diseñada para blindar la privacidad de tu bandeja de entrada y tu identidad.

A continuación, te contaremos en qué se diferencia exactamente ProtonMail de un proveedor de correos electrónicos “normal” como Gmail y analizaremos si vale la pena hacer el cambio. ¿Nos acompañas?

¿Qué es ProtonMail y en qué se diferencia de Gmail? Ventajas y desventajas

ProtonMail es un proveedor de correos electrónicos como Gmail o Outlook, pero que está enfocado en proteger la seguridad y privacidad de tus correos. Eso significa que cifra de extremo a extremo todos los mensajes que envías y recibes, por lo que solamente tú podrás leer tus correos. Además, la empresa que desarrolla esta app (cuya sede está en Suiza) te asegura que no tiene de acceso de ninguna forma a tus correos y tú mismo puedes comprobarlo, pues todas las apps de ProtonMail son de código libre.

Gmail, por ejemplo, no es de código libre y es más que obvio que Google recopila ciertos datos de tu actividad (tanto en Gmail como en otras apps de Google asociadas a Gmail) para mostrarte anuncios y hasta permitir que las empresas te envíen correos con publicidad. Y es que la integración de Gmail con otros servicios de Google hace que sea un servicio más funcional que ProtonMail, pero también menos privado.

Si bien ProtonMail no tiene nada de anuncios y es gratis, hay que decir que solo ofrece 500 MB de almacenamiento en su plan gratuito, lo cual es muy poco frente a los 15 GB gratis que te da Google para Gmail, Fotos y Drive. Además, ProtonMail no tiene complementos como Google Keep, Calendario, Hangouts, Google Assistant, Tareas, Contactos, entre otras apps geniales integradas a Gmail que ofrece Google.

ProtonMail es más seguro que Gmail por estas 5 razones

Para que quede más claro, estas son las 5 cosas que hace mejor ProtonMail que Gmail en términos de privacidad y seguridad:

Cifrado de extremo a extremo : Gmail también tiene la capacidad de cifrar los correos que envías, pero no como lo hace ProtonMail. Este servicio en vez de recibir tus correos en sus servidores y cifrarlos allí, realiza el cifrado desde tu propio dispositivo para luego enviarlos a sus servidores. Así, es imposible que en los servidores de ProtonMail averigüen o filtren tus correos.

: Gmail también tiene la capacidad de cifrar los correos que envías, pero no como lo hace ProtonMail. Este servicio en vez de recibir tus correos en sus servidores y cifrarlos allí, realiza el cifrado desde tu propio dispositivo para luego enviarlos a sus servidores. Así, es imposible que en los servidores de ProtonMail averigüen o filtren tus correos. Código abierto : por si fuera poco, el código de las apps de ProtonMail está disponible en Github para que cualquiera pueda auditarlo. De esa forma, puedes darte cuenta de que el servicio realmente no te está engañando con sus funciones o características.

: por si fuera poco, el código de las apps de ProtonMail está disponible en Github para que cualquiera pueda auditarlo. De esa forma, puedes darte cuenta de que el servicio realmente no te está engañando con sus funciones o características. Correo electrónico anónimo : ProtonMail te permite crear un correo electrónico sin tener que dar tus datos personales. Ni siquiera registran las direcciones IP desde donde te conectas.

: ProtonMail te permite crear un correo electrónico sin tener que dar tus datos personales. Ni siquiera registran las direcciones IP desde donde te conectas. No comparte tus datos con otras apps : a diferencia de Gmail, ProtonMail no forma parte de un ecosistema de aplicaciones y servicios que comparten datos entre sí. Así que puedes estar seguro de que tus correos electrónicos en ProtonMail no se usarán para mostrarte publicidad en otras apps ni nada por el estilo.

: a diferencia de Gmail, ProtonMail no forma parte de un ecosistema de aplicaciones y servicios que comparten datos entre sí. Así que puedes estar seguro de que tus correos electrónicos en ProtonMail no se usarán para mostrarte publicidad en otras apps ni nada por el estilo. Tu privacidad está garantizada con las estrictas leyes suizas: Proton Technologies, la empresa que desarrolla ProtonMail, está radicada en Ginebra, Suiza. Es decir, están fuera de la jurisdicción de Estados Unidos y de la Unión Europea, por lo cual no están obligados a brindar tus datos o correos a ningún gobierno del mundo, ni siquiera con motivos de vigilancia nacional masiva. El servicio solo está obligado a responder a las peticiones judiciales de Suiza.

Además, ProtonMail ofrece un servicio complementario de VPN para mayor privacidad llamado ProtonVPN, aunque es de pago.

¿Vale la pena usar ProtonMail en lugar de Gmail?

En resumen, si quieres más funciones, un mejor y más completo ecosistema de apps complementarias y más espacio gratuito para tus correos, definitivamente Gmail te resultará más conveniente. Pero si en verdad te importa la privacidad de tus correos, ProtonMail es tu mejor opción. No es el servicio con más funciones y posiblemente tampoco es el más intuitivo, pero es transparente, 100% privado y fácil de usar. Todo depende de ti y de tus necesidades.

Pero si ni ProtonMail ni Gmail te convencen, mira este artículo con las 5 mejores alternativas a Gmail para Android e iOS. Todas ellas son gratis, así que no dejes de probarlas.