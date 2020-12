Android TV es seguramente el mejor sistema operativo para televisores inteligentes que existe hoy en día. Esto se debe principalmente al enorme catálogo de aplicaciones y juegos que tiene, heredado de la Google Play Store para dispositivos Android. Sin embargo, también hay que decir que no todas las apps de esta tienda son útiles, pues algunas no están bien adaptadas al formato TV, no aprovechan todas sus ventajas o simplemente no son necesarias.

Por ello, aquí hemos hecho una selección de las 10 mejores aplicaciones para Android TV. Así que no pierdas tu tiempo en la tienda de apps y acompáñanos a ver las apps más útiles y de calidad que puedes instalar en tu Android TV para sacarle el máximo partido. Eso sí, ten en cuenta que para esta lista obviaremos apps como YouTube, Netflix y HBO porque todos las conocen e incluso suelen venir preinstaladas. ¿Estás preparado? Vamos allá…

Kodi, el centro multimedia más completo que puedes instalar

En esencia, Kodi es un reproductor de todo tipo de archivos: vídeos, música e imágenes. Sin embargo, también puede hacer otras cosas geniales gracias a su sistema de add-ons (complementos) como permitirte ver listas IPTV, ejecutar juegos retro, escuchar la radio, ver el clima y mucho más… Tiene una interfaz simple, pero muy útil pues desde ella puedes acceder a todas las apps de tu TV. De hecho, Kodi puede reemplazar la interfaz principal de tu Android TV.

Otra aspecto genial de Kodi es que es una app de código libre y totalmente gratuita. No tiene anuncios, funciones de pago ni nada por el estilo. Así que anímate a probarla.

Sideload Launcher, para instalar cualquier app de Android en Android TV

Si no te has dado cuenta aún, debes saber que la Google Play Store de Android TV no ofrece las mismas aplicaciones que la tienda para móviles y tablets. De hecho, solo tiene las apps que Google ha verificado que funcionan bien en televisores. No obstante, hay muchas aplicaciones que, sin estar adaptadas al formato TV, funcionan muy bien en Android TV y Google Play Store no las ofrece.

Por suerte, existe una forma de instalar cualquier app de Android en Android TV. Lo único que debes hacer es instalar la app que desees en tu Android TV mediante su respectivo APK y luego usar la app Sideload Launcher para lanzarla. Este launcher se encarga de mostrarte todas las apps instaladas en tu televisor que no se ven en la interfaz normal porque no son compatibles.

Gracias a esta útil herramienta, podrás abrir cualquier aplicación que tengas instalada en tu TV, incluyendo las incompatibles. Eso sí, ten en cuenta que algunas de las apps incompatibles pueden funcionar peor de lo que esperabas.

VLC, el mejor reproductor de vídeos y música para Android TV

VLC es otro reproductor de código libre que es muy bueno y completo. Lo que diferencia a VLC de otros reproductores es que es compatible con prácticamente todos los formatos de vídeos y audio que existen. Si lo usas como tu reproductor por defecto, no tendrás que lidiar nunca más con problemas de incompatibilidad. Incluso, puede reproducir DVD y hasta streamings de YouTube y otras plataformas.

También tiene una gran variedad de filtros y ecualizadores, controles muy cómodos, soporta todo tipo de subtítulos y hasta sirve como galería de imágenes. Pero lo mejor es que es realmente gratis, sin anuncios ni opciones de pago.

Send files to TV, envía cosas a tu TV fácil y rápido desde tu móvil

¿No te gusta tener que usar un cable o un pendrive para pasar cosas a tu Android TV? La solución es Send files to TV. Esta aplicación te permite enviar archivos de forma inalámbrica y muy rápida a tu televisor desde tu móvil Android o PC. Con ella podrás transferir películas, música, imágenes, APKs y cualquier otro tipo de archivo por WiFi, pero sin Internet.

Para poder usar Send Files to TV debes tener la app instalada tanto en tu Android TV como en tu móvil o PC. Una vez que la tengas en todos los dispositivos, usarla será muy sencillo ya que tiene una interfaz simple e intuitiva. Dicho sea de paso, su velocidad de transferencia de archivos es muy superior a la del Bluetooth.

Total Commander, un gestor de archivos muy bueno para tu Android TV

Una app básica que todo Android TV debe tener es un administrador de archivos. Y el mejor y más completo de todos ahora mismo es Total Commander. Con este gestor puedes explorar todos los archivos que tiene tu Android TV, instalar APKs, copiar, pegar y mover archivos y hasta reproducir vídeos y música. Además, es compatible con FTP, SFTP, WebDAV y LAN para mover archivos de un dispositivo a otro forma inalámbrica.

Total Commander también puede comprimir y descomprimir archivos ZIP. Puede borrar archivos, aunque no tiene papelera de reciclaje. Por si fuera poco, tiene una interfaz de doble panel que resulta muy fácil de usar en Android TV, por lo que es sin dudas uno de los mejores gestores de archivos que puedes utilizar.

Proton VPN, para saltarse restricciones geográficas y navegar de forma anónima

En los Android TV también se pueden usar aplicaciones de VPN para poder navegar de forma segura y anónima por Internet. Una de las más recomendadas es Proton VPN, ya que es gratuita y no requiere registro. Eso sí, con el plan gratuito solo podrás conectarte a servidores gratis de Japón, Países Bajos y EE.UU., mientras que el plan de pago te ofrece más servidores y más rapidez de navegación.

Aun así, Proton VPN nos parece muy útil, sobre todo para saltarse los bloqueos geográficos que tienen algunos vídeos de YouTube o algunas aplicaciones en Google Play Store. Incluso, te permitirá acceder a páginas web que no son accesibles desde tu país. Genial, ¿no?

Mozilla Firefox, el mejor navegador para Android TV

Una de las mayores pegas de Android TV es que no viene con un buen navegador de serie. De hecho, no trae ninguno y ni siquiera Google Chrome está disponible en la tienda para descargar, ya que no tiene versión para Android TV. El que sí tiene una versión 100% adaptada a Android TV que se puede usar con mando es el famoso navegador Firefox de Mozilla.

Lastimosamente, Firefox tampoco se encuentra en la Google Play Store de Android TV, aunque aquí tienes un tutorial de cómo instalarlo. Lo único que tendrás que hacer es instalarlo con su APK. Una vez instalado, ya podrás usarlo para navegar por Internet en tu Android TV con el mando o con un teclado Bluetooth si así lo deseas.

Steam Link, juega a tus juegos de PC en Android TV

Steam Link es la aplicación que te permite ver y jugar a tus juegos de PC (comprados en Steam) en tu Android TV. Solo tienes que conectar tu Android TV y tu PC con Steam al mismo WiFi o red local. Luego, debes abrir Steam Link en el televisor y listo, ya puedes empezar a jugar. Lo mejor es que puedes conectar un mando Bluetooth al Android TV para poder disfrutar de una experiencia gaming más cómoda.

La app es gratuita, así que no dejes de probarla.

MiGuia.TV, descubre toda la programación de tus canales favoritos

¿Quieres saber que ponen hoy en la tele? Pues descúbrelo con la app MiGuia.TV. Esta aplicación te muestra toda la programación de tus canales de televisión preferidos y, además, te permite organizarlos por favoritos, categorías o temáticas para que puedas encontrarlos más rápido. También tiene la opción de buscar los canales, las películas, las series o los programas de televisión por su nombre.

Puedes instalar MiGuia.TV en tu Android TV por APK o usarla desde su sitio web por el navegador, aunque también la puedes tener en tu móvil para cuando necesites consultar la programación.

Cetus Play, para controlar tu Android TV desde el móvil

El mando que traen los Android TV no suele ser muy bueno, ya que solo te permite controlar el televisor con botones sencillos (sin teclado ni tochpad). Además, el mando de los televisores es algo que a todos se nos pierde, por lo que es mejor controlar tu Android TV con un móvil. ¿Es eso posible? Sí, con la aplicación Cetus Play.

Esta app te permite convertir tu móvil en un mando para Android TV con las opciones de usar el teclado del teléfono y la pantalla táctil como un ratón. Incluso, te deja enviar archivos del móvil al televisor fácilmente. Y lo mejor de todo: es gratuita.

Y esas son las mejores apps para Android TV en 2021. Si quieres recomendarnos una que no ves en esta lista, hazlo desde los comentarios.