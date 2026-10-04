Android cuenta con un catálogo casi infinito de aplicaciones. Y aunque la mayoría de los dispositivos incluyen un despertador nativo, en Google Play existen muchas apps de alarma y despertador para Android que te pueden ser de mucha utilidad.

Tras una búsqueda exhaustiva, seleccionamos cinco de las mejores aplicaciones de alarma para Android. Todas estas alternativas cuentan con funciones avanzadas que van mucho más allá del clásico aviso sonoro. Sin más preámbulos, aquí las tienes:

Pixel Clock, de las opciones más completas de esta lista

Abrimos la lista con Pixel Clock, una aplicación de productividad para Android y Wear OS inspirada en la estética Material 3 de los Google Pixel. Incluye alarmas inteligentes basadas en ciclos de sueño, temporizadores múltiples con opción retroactiva, cronómetro de precisión, reloj mundial y un práctico seguimiento de hábitos. Lo mejor de todo es que no recopila tus datos y funciona sin conexión a Internet.

Alarma intervalo inteligente, una buena opción para ti si tienes un sueño profundo

Continuamos con Alarma intervalo inteligente, una app ideal para ti si tienes un sueño profundo. Te ofrece programación avanzada por intervalos, tareas de desafío para apagarla y anuncios por voz. Además, integra el pronóstico del clima, estadísticas para monitorear tus hábitos de descanso y un diseño intuitivo que puedes personalizar a tu gusto.

Sleep as Android: Despertador, de los mejores despertadores para Android

La tercera app de esta lista es Sleep as Android: Despertador. Su principal atractivo es el análisis de los ciclos de sueño mediante sonar o wearables, además de la detección de ronquidos y apneas impulsada por IA, lo que le permite despertarte de forma suave en tu fase de sueño ligero ideal. También ofrece desafíos CAPTCHA para evitar que pospongas la alarma, nanas relajantes, integración con luces inteligentes y completas estadísticas de descanso.

Alarma Despertador: Reloj 2024, múltiples funciones en un solo lugar

En el penúltimo lugar tenemos Alarma Despertador: Reloj 2024, una opción altamente personalizable diseñada para evitar que te quedes dormido. Cuenta con alarmas de volumen progresivo, desafíos como la resolución de acertijos matemáticos, temporizadores múltiples, cronómetro y recordatorios. Además, te muestra el pronóstico del clima local y tus eventos del calendario justo al despertar.

Galarm – Alarma y Recordatorio, ideal para tareas grupales

Finalizamos con Galarm – Alarma y Recordatorio. A diferencia del resto de apps de esta lista, destaca por su enfoque colaborativo y es ideal para gestionar tareas tanto personales como grupales. Te permite configurar avisos compartidos con tus contactos, asignar recordatorios a terceros y coordinar eventos gracias a un chat integrado en cada alarma. Además, te ofrece repeticiones flexibles, almacenamiento en la nube, ajuste automático de zona horaria y funciona sin conexión a Internet.

Si quieres mejorar tu salud y condición física, te invitamos a echarle un vistazo a estas apps para hacer ejercicio, así como también a estas aplicaciones para contar las calorías en tus comidas.

Ahora cuéntanos… ¿cuál de estas apps de alarma y despertador para Android prefieres usar?