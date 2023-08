Las mejores alternativas a Anonfiles tras su cierre

Aunque en Internet existen un montón de repositorios de archivos que ofrecen almacenamiento en la nube gratuito como Google Drive, Dropbox o MEGA, muchos de estos sitios te obligan a crearte una cuenta para subir ficheros. En cambio, AnonFiles era una web en la que podías compartir archivos de forma anónima sin tener que registrarte. Esta fue una de las principales razones por las que el servicio se volvió tan popular en los últimos años.

Por desgracia, AnonFiles acaba de anunciar su cierre definitivo después de dos años de funcionamiento debido al uso abusivo que estaba recibiendo la web… ¿Nos quedamos sin un sitio para compartir archivos de manera anónima? No, ya que por suerte existen un montón de alternativas a AnonFiles. A continuación, te contamos cuáles son las mejores.

¡AnonFiles cierra! Estas son las 5 mejores alternativas para intercambiar ficheros sin crear una cuenta

Aunque AnonFiles ya no está disponible, aún puedes seguir compartiendo ficheros desde el anonimato. Aquí abajo te dejamos una lista de los 5 mejores servicios que permiten subir archivos sin crearte una cuenta de manera rápida y sencilla.

GoFile

Uno de los mejores sitios webs para compartir ficheros de forma anónima es GoFile. Este permite subir archivos sin limitación de tamaño de manera gratuita y sin crearte una cuenta. Además, tampoco hay restricciones en cuanto a la bajada, ya que no limita el ancho de banda ni el número de descargas.

Y desde GoFile aseguran que no eliminaran los archivos mientras sigan siendo descargados semanalmente. Si dejan de recibir descargas en un periodo de 10 días, sí que serán borrados. ¿Es seguro? Pues según sus desarrolladores, todas las transferencias están encriptadas para proteger la privacidad del usuario.

Enlace | GoFile

FileLu

Otro servicio gratuito muy recomendable es FileLu. Este también permite subir archivos sin crearte una cuenta con un límite de 10 GB. Además, puedes añadir una contraseña al archivo para mejorar la privacidad de su descarga. ¿Cada cuánto se elimina el archivo? En un periodo de 10 días si no se detecta ninguna descarga… ¿Es seguro usarlo? Pues desde FileLu aseguran que las transferencias tienen encriptación SSL para protegerlas.

Enlace | FileLu

Anonym File

Si quieres que los archivos que subes estén disponibles durante un periodo de tiempo determinado, entonces debes probar Anonym File. Este es otro servicio gratuito que no tiene límite para la subida y descarga de archivos (ni cantidad, tamaño o ancho de banda). Además, no tienes que crearte una cuenta para usarlo y puedes establecer un lapso de 1, 7 o 31 días para que el archivo se elimine automáticamente. También puedes elegir la opción «No expiration» para que permanezca siempre disponible mientras reciba descargas (si no tiene actividad en 7 días, desaparecerá).

Enlace | Anonym File

File.io

La web File.io también ofrece la posibilidad de subir archivos sin crearte una cuenta de forma anónima. Sin embargo, tiene un poco más de restricciones respecto a las anteriores. Este servicio tiene un límite de 2 GB para la subida de ficheros y funciona como un sistema de descarga de un solo uso, ya que los archivos se eliminan automáticamente al ser descargados o cuando caducan (puedes elegir un tiempo de expiración que va desde 1 hora hasta 1 año).

Enlace | File.io

PixelDrain

Finalmente, la última alternativa que te recomendamos es PixelDrain. Esta es otra web con la que puedes compartir archivos de forma anónima sin registrarte, pero que también tiene sus límites establecidos. Los usuarios de su versión gratuita solo pueden subir archivos con un tamaño máximo de 20 GB y al día solo pueden descargar 10 GB. Lo bueno es que los archivos tardan mucho tiempo en expirar, ya que la plataforma solo los elimina 60 días después de que fue descargado por última vez.

Enlace | PixelDrain

Y tú… ¿Cuál de estas alternativas a AnonFiles probarás?