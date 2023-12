El fin de año se acerca y en estas fechas a las plataformas les gusta ofrecerles a sus usuarios resúmenes personalizados para que repasen el contenido que les acompañó durante todo el 2023: Spotify Wrapped, YouTube Music Recap, My Deezer, Apple Music Replay, Reddit Recap, Steam Year in Review, PlayStation Wrap-Up, etc.

Pues bien, aunque Instagram no tiene un resumen anual oficial, existen webs de terceros con los que puedes ver cuáles fueron tus publicaciones más destacadas en 2023. Y una de las mejores es Top Nine 2023. Esta web crea un collage con tus 9 fotos que más recibieron «Me gusta» durante el año. A continuación, te contamos cómo usarla.

Cómo compartir tu Top Nine 2023 de mejores publicaciones en Instagram

La web Top Nine recopila las 9 fotos subidas en 2023 con más «Me gusta» de tu cuenta de Instagram y crear un collage con ellas. Y lo mejor de todo es que la web no te pide tus credenciales de inicio de sesión, por lo que es muy seguro usarla. Eso sí, asegúrate de que tu cuenta no sea privada, ya que de lo contrario no te funcionará este tutorial. Pues bien, aquí abajo te dejamos los pasos a seguir para hacerlo:

Ingresa en la web Top Nine .

. Escribe tu nombre de usuario de Instagram en el recuadro «Enter your Instagram username» y luego pulsa en el botón Continue .

de Instagram en el recuadro «Enter your Instagram username» y luego pulsa en el botón . Ahora debes escribir tu correo electrónico en el recuadro «Enter your email» y asegúrate de marcar el recuadro «I agree to receive emails from Top Nine» antes de pulsar en el botón Find Top Nine .

en el recuadro «Enter your email» y asegúrate de marcar el recuadro «I agree to receive emails from Top Nine» antes de pulsar en el botón . Lo siguiente será revisar la bandeja de entrada de tu correo. Allí te debe aparecer un correo electrónico de Top Nine. Ábrelo y pulsa en el botón See Top Nine .

. Finalmente, elige la plantilla que más te guste para tu Top Nine 2023 usando el botón Choose Templates y luego presiona en Share para compartirla en redes sociales. También puedes guardarla manteniendo pulsando sobre la imagen para elegir la opción «Descargar imagen».

Y tú… ¿Ya hiciste tu Top Nine 2023 con tus mejores fotos de Instagram de este año?