El lanzamiento del Spotify Wrapped 2023 marcó el inicio de la llegada de los resúmenes del contenido que consumimos a lo largo de este año. Una de las cosas que muchas personas hicimos en 2023 fue jugar a videojuegos y, por suerte, tanto PlayStation como Xbox ya lanzaron sus respectivos resúmenes anuales para saber cuánto jugaste y en qué juegos invertiste más tiempo en el 2023. Así que, si eres consolero (Steam de momento no ha lanzado su resumen anual), ya puedes ver tus estadísticas gamer del año tal como te mostramos a continuación.

Cómo ver tu PlayStation Wrap-Up 2023

Si juegas en PS4 o PS5, ya puedes ver tu resumen anual en PlayStation hasta el 12 de enero de 2024. ¿Cómo? Simplemente, presiona el siguiente enlace e inicia sesión con tu cuenta de PlayStation que usas en la consola:

Descargar | Ver tu PlayStation Wrap-Up 2023

Allí verás no solo los títulos que más jugaste, sino también los trofeos que conseguiste, un desglose de tus estadísticas mensuales de juego y el estilo de gamer que eres. Lo interesante de este resumen es que se seguirá actualizando hasta el 12 de enero, por lo que toma en cuenta los juegos a los que estás jugando ahora mismo y actualiza las horas jugadas de todo diciembre y principios de enero. De hecho, Sony recomienda volver a ver el resumen el 12 de enero.

La gran novedad del Wrap-Up de PlayStation de este año son las tarjetas digitales sobre tus mejores estadísticas de juego que puedes compartir en redes sociales. Estas se descargan desde el enlace que te dejamos arriba tras iniciar sesión con tu cuenta. Son tarjetas que resumen tu año gamer de forma visual para compartir tus estadísticas en un formato más agradable.

Por cierto, para celebrar tu año en PlayStation, Sony está regalando un avatar único y un coleccionable digital de PlayStation Stars de un Spider-Bot de Marvel’s Spider-Man. Lo puedes canjear desde la página del Wrap-Up.

Cómo ver tu Resumen Anual 2023 en Xbox

Ahora bien, si juegas en una consola de Xbox (One, One S, One X, Series X o Series S), también puedes ver tus estadísticas como gamer de forma sencilla. Lo único que debes hacer es pulsar el siguiente e iniciar sesión con la cuenta de Microsoft que usas para jugar:

Descargar | Ver tu Resumen Anual 2023 en Xbox

¿Qué información muestra el resumen anual de Xbox? El tiempo total de juego, la cantidad de juegos que probaste, tu puntuación de game score, los logros que desbloqueaste, los puntos de recompensa obtenidos, el mes en el que más jugaste y los géneros que más jugaste.

También puedes ver estadísticas detalladas de tus tres juegos más jugados en 2023. Y al finalizar puedes descargar una tarjeta para compartir en redes sociales tu resumen anual en Xbox. En fin, coméntanos… ¿qué fue lo que más jugaste este año?