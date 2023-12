Cómo ver tu Recap de Reddit 2023

¿Sueles pasar varias horas al día en Reddit? Si tu respuesta es “sí” y te interesa saber cuáles son los sub-reddits que más has visitado, o bien tus comentarios mejor puntuados por el resto de la comunidad, deberías echarle un vistazo al Recap de Reddit 2023.

Como sucede año tras año, la red social ha puesto a disposición de los usuarios un pequeño resumen en el que muestra la actividad de los mismos de forma llamativa y divertida (a través de plátanos).

Al igual que otros recaps, como por ejemplo el de YouTube Music, Reddit permite acceder a este apartado de forma gratuita y desde cualquier dispositivo (móvil, ordenador y tablet). Eso sí, se debe tener una cuenta dentro de la red social para que el respectivo resumen del año pueda ser visualizado.

Así puedes ver tu Recap del 2023 en Reddit desde tu móvil

Si utilizas tu teléfono para navegar por Reddit, podrás acceder a tu resumen del 2023 siguiendo cada uno de los pasos que vamos a mostrarte a continuación:

Abre la app de Reddit desde tu teléfono.

desde tu teléfono. Pincha sobre el icono con forma de plátano que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.

que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. En segundos, accederás a tu Reddit Recap del 2023 .

. Desplazando la pantalla hacia arriba, observarás distintos datos sobre tu actividad a lo largo del año dentro de Reddit.

También puedes ver tu Recap del 2023 en Reddit desde tu ordenador

¿Usas tu PC para navegar en Reddit? No desesperes, también podrás ver tu resumen del año en Reddit siguiendo cada uno de los pasos que te dejamos aquí:

Ver tu Recap de Reddit 2023 desde el PC 1 de 4

Ingresa en el sitio web de Reddit. Una vez dentro del mismo, clica sobre el plátano que aparece arriba a la derecha de la página web.

que aparece arriba a la derecha de la página web. Desplázate con la rueda del ratón para ver el resto de las estadísticas de tu Recap.

para ver el resto de las estadísticas de tu Recap. A medida que vayas desplazando las páginas observarás muchos más datos.

Incluso, Reddit te permitirá obtener una pequeña tarjeta con datos relacionados con tu cuenta.

Cabe mencionar que a diferencia de los recaps de años anteriores, Reddit ha añadido un resumen en todos los sub-reddits que han sido creados dentro de la red social.

Si entras en los sub-reddits a los que te has unido, podrás ver el resumen del 2023 de forma individual. Eso sí, no aparecerán datos relacionados con tu actividad en dichos sub-reddits, pues ese Recap engloba toda la actividad de los usuarios (posts más visitados, mejor comentario, etc.).

Por último, pero no por eso menos importante, si por algún motivo no puedes acceder a tu Recap de Reddit de 2023, te aconsejamos actualizar la app a la última versión, o bien pinchar en el enlace que te brindamos al final del artículo (te llevará directamente a tu Recap).

Enlace | Tu Recap de Reddit 2023