Steam, la plataforma de videojuegos más grande para PC, ha lanzado su esperado resumen anual del 2023. Este año, el servicio ha superado expectativas, ofreciendo a los usuarios una visión profunda de sus experiencias virtuales.

¿Quieres saber cuáles fueron tus juegos más jugados, cuántas horas pasaste sumergido en tus mundos virtuales favoritos o qué logros desbloqueaste? Si es así, no te pierdas el resumen anual de Steam.

Y si ya revisaste tu Nintendo Switch Review 2023, y tu resumen anual de PlayStation y Xbox, no puedes dejar pasar la oportunidad que te brinda Steam.

Resumen de Steam 2023: la ventana a tu año gamer

El Steam Year in Review 2023 no solo es una recopilación de números y estadísticas; es una ventana a tu año como jugador.

Este informe no solo muestra cuántos juegos has jugado o cuántos logros has desbloqueado, sino que también revela patrones interesantes sobre tus preferencias de juego.

Al igual que en años anteriores, este informe proporciona una visión detallada de diversos aspectos. Estos son los más relevantes:

Logros obtenidos

Esta sección muestra la cantidad de logros que has desbloqueado en tus juegos a lo largo del año. Esto refleja tu dedicación y habilidades en esos títulos. Lee también: Los mejores SSD para la Steam Deck y la ASUS ROG Ally: cómo elegirlos y cuáles comprar Porcentaje de juego con teclado, ratón y mando Esta parte del resumen te proporciona información sobre cómo has preferido jugar: si has pasado la mayor parte del tiempo utilizando teclado y ratón, un mando o una combinación de ambos. Análisis comparativo Esta sección te permite comparar tus estadísticas de juego con las de tus amigos en la plataforma. Puedes ver cómo te desempeñaste en comparación con ellos en ciertos aspectos, como horas jugadas, logros obtenidos, entre otros. Insignias obtenidas Las insignias son elementos decorativos o de reconocimiento que se pueden obtener en Steam al realizar ciertas acciones, como participar en eventos, completar desafíos, entre otros. Esta sección te mostrará cuántas insignias has obtenido durante el año. Número de juegos jugados Aquí puedes ver cuántos juegos diferentes has jugado en el transcurso del año. Esto ofrece una visión general de la diversidad de experiencias de juego que has explorado. Nuevos amigos añadidos Aquí podrás ver cuántos nuevos amigos has agregado a tu lista de amigos en Steam durante el año. Esto es un indicativo de tu interacción social dentro de la plataforma. Reseñas escritas Si has dejado opiniones o reseñas sobre juegos en la plataforma, esta sección te mostrará cuántas reseñas has escrito durante el año. Tiempo de juego por mes Esta parte del resumen te mostrará cómo ha variado tu tiempo de juego en los diferentes meses del año. Puedes ver en qué meses has dedicado más tiempo a jugar y cómo ha fluctuado tu actividad a lo largo del tiempo. Lee también: La invasión de troyanos en Google Play amenaza a usuarios de Android

¿Cómo ver tu Steam Year In Review 2023?

Acceder a tu resumen personalizado es un proceso directo y accesible para todos los usuarios de Steam. No tienes que pasar por laberintos de enlaces o realizar procedimientos complicados.

Todo lo que necesitas hacer es ir al sitio designado para el «Steam Year In Review 2023» e iniciar sesión en tu cuenta. Una vez dentro, una serie de datos reveladores te esperan.

Este acceso instantáneo te permite sumergirte de inmediato en un mar de datos y detalles sobre tus hábitos de juego, ofreciéndote una visión clara y completa de tu experiencia anual en la plataforma de Steam.