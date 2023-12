Así como te explicamos cómo ver tu resumen de 2023 en PlayStation y Xbox, en esta ocasión te mostraremos cómo saber cuántas horas has jugado en la Nintendo Switch este año y cuáles son los juegos en los que invertiste más tiempo. La gran N ya ha lanzado el Nintendo Switch Year in Review 2023, así no te tomará ni dos minutos averiguar esta información con datos oficiales.

¿Qué es el Nintendo Switch Year in Review 2023?

El Nintendo Switch Year in Review 2023 es un resumen personalizado de tus estadísticas de juego en la popular consola híbrida. Te permite conocer datos como el número de horas que has jugado, los juegos que más has disfrutado, el género que más te ha gustado, entre otras cosas. Además, podrás comparar tus resultados con los del año pasado y ver cómo ha evolucionado tu perfil de jugador.

Cabe aclarar que este es el resumen anual oficial de Nintendo, lo que significa que está basado en tus datos reales de juegos y no tienes que ingresar las credenciales de tu cuenta de Nintendo en una página de terceros.

Cómo ver tu Nintendo Switch Year in Review 2023

Para ver tu Nintendo Switch Year in Review 2023, solo tienes que seguir estos pasos:

Accede a la página web oficial de Nintendo desde tu navegador preferido.

Inicia sesión con tu cuenta de Nintendo asociada a tu consola Switch.

asociada a tu consola Switch. Haz clic en la imagen que dice « Resumen del año 2023 » y espera unos segundos.

» y espera unos segundos. Toca en Adelante .

. Ahora ya puedes ver tus estadísticas en Nintendo Switch de 2023 y compartirlas con tus amigos en las redes sociales si quieres (al final, puedes descargar tarjetas específicas para ello).

Ver | Nintendo Switch Year in Review

Así de fácil es conocer tu Nintendo Switch Year in Review 2023, una forma divertida y curiosa de repasar tu año gamer. ¿Te ha sorprendido algún dato? ¿Estás orgulloso de tus logros? ¿Qué juegos esperas con más ganas para el próximo año? Cuéntanoslo en los comentarios.