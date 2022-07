Si estás aquí, es porque eres de los que usan la versión gratuita de MEGA y estás buscando la manera de evadir los límites de descarga sin gastar dinero. Afortunadamente, tenemos la solución.

Con estos 4 métodos que te presentaré a continuación podrás seguir disfrutando del servicio de MEGA sin tener que preocuparte por el límite de descarga.

¿Cuáles son los límites de descarga de MEGA?

Este sitio web le restringe a los usuarios que hacen uso de la versión gratuita las descargas realizadas diariamente. Es decir, que si has superado tu límite de descarga de datos deberás esperar 24 horas para poder realizar las descargas que necesites.

Estas restricciones se emplean utilizando la IP de cada usuario y dependiendo del país en el que vivas, puedes tener un límite de descarga de datos de 1 a 5 GB diarios.

Cómo evadir la restricción de MEGA: «Cuota de transferencia agotada»

A continuación, te presentaré 4 métodos que puedes utilizar para no tener que preocuparte por los límites de descarga de MEGA, permitiéndote así, descargar tantos archivos como necesites.

Usa una VPN fiable

Esta puede que sea la solución más repetida en Internet para darle solución al límite de descargar de MEGA, y la razón por la que se repite tanto es porque es bastante efectiva, puesto que, si cada restricción se establece por la dirección IP, entonces tiene sentido que cambiando la dirección no tengas que preocuparte de las restricciones y eso lo puedes lograr fácilmente con una VPN.

Eso sí, debe ser una VPN fiable, no cualquiera que te encuentres en Internet. Una de las más reconocidas por su buena reputación es NordVPN, sin embargo, existen otras opciones en el mercado que también puedes probar. Aquí te dejamos las mejores VPNs gratuitas para Android que puedes usar.

Usar extensiones de Chrome basadas en VPN

Puede que las VPN sean una excelente opción. Pero, alternativamente, también puedes probar las extensiones de Chrome basadas en VPN para eliminar el límite de descarga de MEGA fácilmente. Estas son algunas de las extensiones VPN de Chrome que puedes instalar en tu navegador:

También tienes la posibilidad de utilizar Mozilla VPN, en caso de que ese sea el navegador que utilices.

Restablece tu dirección IP

Este método, aunque también es bastante efectivo, no es algo que le recomendaría a cualquiera, ya que, requiere de cierto conocimiento para poder ejecutarlo con éxito y además, el hecho de equivocarse, podría ser igual que tu PC sufra las consecuencias. Así que, si no te sientes seguro con este método, puedes utilizar los otros que te he presentado en este artículo que resultan ser más amigables con los usuarios inexpertos.

Existe un script que puedes ejecutar desde Megadownloader para restablecer por completo la pila de red de Windows. Ejecutando este método correctamente, ya no tendrás que preocuparte por los límites de descarga de MEGA y es un método bastante efectivo, aunque no es para todo el mundo.

Restablecimiento de dirección IP | Script

Usar el administrador de descargas de MyPony

Ahora, otra opción que también tienes es simplemente divorciarte de MEGA y buscar otra alternativa para olvidarte por completo de los tediosos límites de descarga. Existen otras herramientas que te brindan los mismos beneficios que MEGA, pero sin tener que preocuparte por las restricciones.

En esta ocasión te presento al gestor de descargas MyPony, el cual se encargará de automatizar todas tus descargas. Podrás realizar varias descargas de manera consecutiva y estas se iniciarán de forma automática una tras otra. Si te interesa probar esta alternativa, a continuación, te dejo el enlace de descarga.

Descargar | MyPony

Espero que este artículo te haya sido de ayuda y no dudes en dejarnos en los comentarios cuál método te ha funcionado. Si estos métodos no te funcionaron, debes ver este tutorial de cómo descargar en MEGA sin límites con Google Drive y usar la app MegaBasterd.