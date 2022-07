MEGA es un servicio de alojamiento de archivos en la nube muy popular por dos razones: exprime al máximo la velocidad de descarga de tu Internet y te da hasta 50 GB gratis para guardar archivos en la nube. Sin embargo, tiene un problema y es el límite de descarga. MEGA puede interrumpir de repente la descarga de un archivo porque se te ha agotado la cuota de transferencia.

La solución oficial a este error es la suscripción de pago de MEGA, que en realidad no elimina el límite, sino que lo amplía para que no agotes la cuota de transferencia tan seguido. Pero no te preocupes, hay muchas maneras de eliminar el límite de descargas de MEGA gratis. En Android puedes quitar el límite de descargas de MEGA con VPN y en PC puedes usar el método de JDownloader. Pero… ¿y si ninguno de los dos te funciona? Aquí te traemos un tercer método que no requiere ni VPN ni proxy.

Cómo descargar de MEGA sin límites con MegaBasterd

Para este método utilizaremos la app MegaBasterd de código abierto desarrollada por Tonikelope. Se encuentra disponible gratis en GitHub, por lo que podrás descargarla e instalar en tu PC sin tener que pasar por acortadores de enlaces ni poner en riesgo tu dispositivo.

También será necesario instalar Java en tu PC (aunque es posible que ya lo tengas), pues la app lo necesita para ejecutarse. Aquí te dejamos el enlace directo de descarga de todo lo que necesitas para este tutorial:

Descargar | MegaBasterd

Descargar | Java

Por último, también necesitarás una serie de direcciones proxy. Cuantas más tengas, más podrá el programa rotar por la lista para que la descarga sea rápida y satisfactoria. ¿No tienes proxys? Puedes usar estas gratis:

Pasos para descargar en MEGA sin límites con MegaBasterd

Cómo usar MegaBasterd para descagar de MEGA sin límites 1 de 3

Una vez que tienes todo lo que necesitas, instala Java y MegaBasterd en tu ordenador. Luego, sigue estos pasos para empezar a descargar en MEGA sin límites:

Abre MegaBasterd haciendo doble clic en su archivo de ejecución BAT.

haciendo doble clic en su archivo de ejecución BAT. Antes de nada, elige la ruta de descargas de archivos de la siguiente manera: Selecciona Edición > Ajustes > Cambiar . Elige la ruta donde se guardarán tus descargas de MEGA.

Ahora, quédate en los Ajustes del programa y ve hacia abajo para marcar la casilla Utilizar SmartProxy . Antes de continuar, ten en cuenta que usar proxys puede violar los Términos de uso de MEGA. Tú eliges si tomar el riesgo.

del programa y ve hacia abajo para marcar la casilla . Antes de continuar, ten en cuenta que usar proxys puede violar los Términos de uso de MEGA. Tú eliges si tomar el riesgo. En el cuadro texto que se habilitará, introduce todas las proxys que tengas siguiendo este formato: [dirección IP]:[Puerto][nombre de usuario@contraseña] El campo de usuario y contraseña es opcional . Si es necesario, debes introducirlo en el espacio anteriormente mencionado utilizando el formato base64.

siguiendo este formato: [dirección IP]:[Puerto][nombre de usuario@contraseña] Finalmente, presiona en Guardar .

. Ahora ya puedes empezar a descargar de MEGA sin límites. Para ello, haz clic en Archivo > Nueva descarga .

. Pega el enlace de MEGA que quieres descargar (puedes descargar una carpeta completa). Después, presiona en ¡Vamos!.

¡Listo! Tus descargas comenzarán automáticamente. Si tu archivo supera el límite máximo de 5 GB que se da a las cuentas gratuitas, la descarga se detendrá. Esto es normal. El programa comenzará a recorrer la lista de servidores proxy y empezará a reanudar la descarga una vez conectado. Este proceso de inicio y parada puede ocurrir varias veces al cambiar de servidor. Además, ten en cuenta que la velocidad también variará dependiendo de la calidad del servidor y de su ubicación geográfica.

Lo mejor es dejar el programa funcionando en segundo plano durante unas horas o incluso por la noche. Cuando te levantes en la mañana, ya todo debería estar descargado. Ahora bien, si este método no te funcionó, te recomendamos que veas este otro método para descargar en MEGA sin límites con Google Drive.