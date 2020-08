Todos hemos dejado de hacer llamadas desde que usamos WhatsApp pero puede que la frecuencia de nuestras comunicaciones haya cambiado bastante. ¿Eres de esos que ahora manda WhatsApp a cada momento? La aplicación ha hecho que comunicarse sea una tarea fácil y rápida, tanto que incluso puede que te hayas vuelto un poco cansino. Te vamos a dar 5 consejos para no ser un pesado en WhatsApp. Si los pones en práctica seguro que dejarán de decírtelo.

5 consejos para no ser un pesado en WhatsApp

A continuación verás una lista con 5 tips que te ayudarán a ser menos pesado en WhatsApp. Úsalos con sabiduría y seguramente notarás la diferencia.

No uses demasiados emoticonos

Usa emoticonos en tus conversaciones de WhatsApp para que no sean tan lineales y aburridas. Sin embargo, no seas exagerado ni abuses de los mismos. Trata de conseguir ese equilibrio con la práctica, escribe con empatía y utiliza los emojis con razonamiento. No te pases tampoco al lado contrario y seas el más borde de WhatsApp.

Evita eliminar mensajes

Quizás muchos no te lo digan, pero hay gente que realmente detesta cuando alguien les escribe un mensaje en WhatsApp y luego lo elimina. Puede que te haya pasado, también puede que a ti no te moleste, la cosa es que hay usuarios de esta plataforma que consideran esto como acto muy pesado. ¡Trata de evitarlo y listo!

No pongas millones de estados de WhatsApp

Los estados de WhatsApp son una excelente manera para que te expreses dentro de esta plataforma. Sin embargo, cuando abusas de ellos puedes convertirte en un ser desagradable. Por esta razón, nunca es bueno poner millones de estados de WhatsApp bajo ningún concepto.

Evita enviar cadenas de WhatsApp sin sentido

Las cadenas de WhatsApp son un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque pueden ser muy útiles pero también pueden convertirse en un fastidio. Si las vas a usar, trata de que sea con un buen propósito. Evita enviar las típicas cadenas que dicen que si no reenvías el mensaje a 50 persona te morirás, o cosas de ese estilo. Igualmente ten cuidado al difundir cosas que sean un bulo, comprueba esa clase de cosas antes de enviarlas.

No mandes notas de voz exageradamente largas

Sea cual sea la razón, trata de no mandar notas de voz extremadamente largas. Es preferible que mandes 3 notas de voz de un minuto que una de tres minutos. En ocasiones es necesario, pero solo trata de evitar llevar a cabo esta acción con gente con la que no tengas mucha confianza.

¿Pondrás esto en práctica?