No es un secreto que tanto en WhatsApp como fuera de la plataforma, hay gente sensible que se toma todo muy personal. Para bien o para mal, existen personas con las que resulta difícil establecer una conversación porque creen que eres antipático o insípido (aunque realmente no lo seas). Así que en esta oportunidad, te diremos 5 consejos para no parecer borde y soso en WhatsApp.

5 consejos que te ayudarán a ser más agradable en WhatsApp

Estás por ver una lista con 5 consejos que te ayudarán a crear una mejor experiencia en esta plataforma de mensajería. Pon en práctica los que más te gusten para que más nunca parezcas borde y soso:

Usa emoticones

Usa emoticones para que tu conversación sea más agradable y entretenida. Escógelos con sabiduría para que los utilices en el momento exacto, pero trata de hacerlo con frecuencia para que los chats contigo sean más frescos y divertidos. Eso sí, ¡no exageres con el uso de emojis!

No pongas puntos en las conversaciones

No es necesario poner puntos al finalizar una oración en WhatsApp. Esto solo revela un intento de seriedad que no aporta nada bueno a la conversación.

Si está bien que hagas un buen uso de la ortografía y que utilices los signos de puntuación de una manera correcta. De igual forma, en WhatsApp nada es obligatorio así que siempre podrás escribir como se te antoje, solo trata de no cometer horrores ortográficos y ya. ¿Quieres mejorar tu ortografía? Pues mira estas 5 aplicaciones que te ayudarán a perfeccionarla.

Evita dejar en visto a la gente

Pocas cosas son más borde que dejar en visto a alguien en WhatsApp. Trata de ser tú siempre la última persona en responder y no ignores a tus contactos cuando te escriban algo. En ocasiones hay que dejar en visto a la gente, pero esta acción puede llegar a ser muy desagradable para los demás.

Comparte estados

A través de los estados, puedes comunicarte con la gente sin tener que decirles ni una sola palabra. Si compartes buenos estados de WhatsApp, la gente empezará a notar inmediatamente que no eres ningún soso. ¿No tienes idea de qué poner? Entonces échale un ojo a las 10 mejores bromas que puedes compartir en tus estados de WhatsApp.

Cambia tu foto de perfil frecuentemente

Trata de cambiar tu foto de perfil cada cierta cantidad de tiempo, así la gente se dará cuenta de que te mantienes activo dentro de la plataforma de mensajería. De esta forma, tus contactos sentirán mayor confianza para escribirte y entrar en contacto contigo.

Y a ti, ¿cuál fue el consejo que más te gustó?