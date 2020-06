Los stickers animados finalmente han llegado a WhatsApp. Hace unos días se pusieron a prueba, dándole la posibilidad a los usuarios que usan la versión beta de la app de poder verlos. Sin embargo, estos usuarios no podían enviar o descargar los nuevos stickers animados, salvo que otro usuario se los enviara y ellos los guardaran. Pero ahora, con la última versión beta de WhatsApp (2.20.195.1 en Android y 2.20.70.26 en iOS), ya es posible descargar packs de stickers animados desde la propia app.

Al momento de escribir este artículo, WhatsApp solo ofrece un pack de stickers animados llamado Playful Piyomaru. Además, la posibilidad de importar stickers animados desde terceros aún no está disponible. Pero más raro aún es que cuando uses los stickers animados de WhatsApp, estos solo se moverán una vez y luego permanecerán estáticos en el chat. Es decir, no son como los stickers animados de Telegram o los GIFs. Suponemos que todas estas carencias de los stickers animados de WhatsApp se irán solucionando con el tiempo. De todas formas, aquí te enseñaremos cómo usarlos para que veas cómo son.

Así puedes enviar y descargar stickers animados en WhatsApp

En realidad, descargar y enviar stickers animados en WhatsApp es tan sencillo como usar los stickers normales. Solo tienes que seguir estos pasos:

Abre un chat en WhatsApp .

. Toca el emoji que aparece al lado izquierdo de la barra para escribir un mensaje.

que aparece al lado izquierdo de la barra para escribir un mensaje. En la parte de abajo del menú abierto, pulsa el icono de los stickers (el tercero de izquierda a derecha).

(el tercero de izquierda a derecha). Pulsa el botón “ + ” que está en la parte superior derecha del menú.

” que está en la parte superior derecha del menú. Allí verás todos los packs de stickers que puedes descargar. Los que son stickers animados tienen el símbolo de Play o reproducción. Por ejemplo, el pack llamado Playful Piyomaru contiene stickers animados y tiene dicho símbolo. Pulsa el que quieras para descargarlo.

o reproducción. Por ejemplo, el pack llamado Playful Piyomaru contiene stickers animados y tiene dicho símbolo. Pulsa el que quieras para descargarlo. Puedes ver cómo se moverá un sticker en particular con tan solo tocarlo. Si te convence, presiona el botón Descargar que está en la parte de abajo para guardar todo el pack.

que está en la parte de abajo para guardar todo el pack. Finalmente, ya podrás usar los sticker animados descargados, eligiéndolos desde el menú de stickers en un chat.

Si aún no te aparecen los stickers animados, recuerda que están disponibles a partir de la versión 2.20.195.1 de WhatsApp en Android. En versiones anteriores a dicha versión, estos stickers no están activados, así que apúntate a la beta de WhatsApp para recibir la última versión disponible o descárgala desde APKMirror. Aunque también puedes esperar a que lleguen a todo el mundo para poder usarlos en condiciones.