Facebook sigue ampliando su paquete de plataformas para cubrir todas las necesidades posibles que surjan en internet. Gracias a su músculo financiero y a su equipo de desarrollo, es capaz de crear proyectos que tengan éxito, aunque ya estén inventados. A la compañía le sigue funcionando captar desarrollos que triunfan y clonarlos. De ahí nace Bulletin.

La multinacional propiedad de Mark Zuckerberg ha anunciado la creación de esta herramienta como un servicio de boletín de noticias. Una plataforma que permite publicar newsletters y que cuenta con diferentes herramientas para escribir y editar textos.

¿Para qué sirve Bulletin?

Es un programa donde los periodistas o escritores independientes pueden crear contenido en forma de newsletter, ya sea de pago o gratuita. El hecho de pertenecer a Facebook te da la ventaja de crear una comunidad con tus amigos de la red social y con potenciales seguidores que se van añadiendo.

Las publicaciones se pueden ver de manera instantánea en el correo electrónico, o bien en la web de Bulletin con formato de artículo. Es ahí donde puedes comentar e interactuar con la publicación, así como compartirla con el resto de la comunidad de Facebook.

Para disfrutar de este contenido, tan solo es necesario acceder a la web de Bulletin y suscribirse a las newsletters que hay disponibles. Hay algunas gratis y otras de pago, aunque al principio Facebook se ha encargado de contratar a diferentes escritores, periodistas y personas influyentes para crear este tipo de contenido.

No obstante, aunque en un futuro sea posible, todavía no se puede crear una publicación por cuenta propia. Es una función que llegará en poco tiempo, a medida que la plataforma vaya acumulando lectores y el proyecto sea viable, ya que Facebook no percibirá ninguna comisión por las publicaciones.

Substack, la principal alternativa a Bulletin

Como ya pasó con las Stories de Instagram y otros desarrollos, esta plataforma de Facebook no es pionera. Su creación viene motivada por el gran protagonismo que acapara Substack, la plataforma de newsletters por antonomasia. No es la primera vez que esto pasa, ya que Twitter compró hace tiempo Revue, otro servicio de newsletters.

Facebook quiere acabar con esa gran cuota de mercado que tiene Substack siendo su principal competidora. Es otra plataforma que también cuenta con herramientas para editar artículos y publicar newsletters en su web, igualmente enfocada a periodistas independientes.

Substack se diferencia de Facebook en que sí se lleva un 10% de comisión en cada publicación creada. Además, no cuenta con la integración de una comunidad tan amplia como la de Facebook, lo cual supone un pequeño hándicap.

No obstante, cuenta con personalidades muy reconocidas en el mundo del periodismo, como columnistas de The New York Times, economistas, críticos y escritores de todo tipo de temáticas. Muchos periodistas lo consideran como un proyecto renovado, frente al declive de los medios tradicionales.