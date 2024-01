A principios de este año, te informamos acerca de un movimiento cuanto menos curioso que estaba haciendo Meta con sus gafas de realidad aumentada. La compañía encabezada por Mark Zuckerberg había tomado la decisión de eliminar la opción de enviar contenido con Chromecast en las Meta Quest. Se creía que la razón de esto era el mal funcionamiento de Chromecast en las gafas, pero Meta realmente nunca dio un motivo.

Las quejas de los usuarios de las Meta Quest llovieron en redes sociales y foros como Reddit, pues al parecer es bastante común que la gente aproveche esta función para compartir lo que están viendo en las gafas con otras personas, transmitiendo el contenido a una tele u otro dispositivo con Chromecast. Pues bien, Meta se ha dado cuenta de que ha sido un error y han devuelto el soporte para Chromecast.

La queja de los usuarios hizo que Meta diera marcha atrás

Los ejecutivos de soporte de Meta han confirmado en varios mensajes del foro de la compañía que han vuelto a habilitar la función de casting desde las Meta Quest a los dispositivos Chromecast. Esta función había desaparecido para algunos usuarios y había provocado quejas en el foro de la comunidad.

Un community manager escribió: «Hemos restablecido el casting de los auriculares Meta Quest a Chromecast» en uno de los hilos. Según varios mensajes del foro, la función de casting está disponible con una actualización de software que tiene la versión de firmware 60.0.0.214.366, que se publicó el jueves.

Sin embargo, el mismo community manager también añadió: «Ten en cuenta que esta función no es totalmente compatible y puede que no funcione correctamente para todo el mundo. Recomendamos conectarse a un teléfono u ordenador para disfrutar de la mejor experiencia. Gracias por ayudarnos a hacer que Meta Quest sea mejor para todos y seguiremos explorando formas de mejorar la experiencia de casting en el futuro.»

Por lo tanto, parece que Meta no apoya plenamente esta característica o es reacia a ofrecerla. No hay ninguna explicación por parte de la empresa acerca de por qué no están entusiasmados con algo tan útil como la transmisión con el protocolo Chromecast.