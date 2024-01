Es posible que los usuarios de Meta Quest hayan notado recientemente un cambio en las opciones de transmisión al TV. Y es que Meta está eliminando gradualmente la opción de transmitir la experiencia de realidad virtual a un televisor utilizando la tecnología Chromecast de Google. Esto parece afectar principalmente a las gafas Meta Quest 3 que han recibido la última actualización de software v60, según han informado los usuarios en Reddit.

Las gafas Quest 2 todavía no se han visto afectadas por este cambio, pero posiblemente en el futuro cercano también perderán el soporte de Chromecast. ¿La razón? Aún no lo sabemos, ya que Meta no se ha pronunciado al respecto, pero creemos tener una idea de por qué han eliminado esta opción.

Las Meta Quest ya no pueden enviar contenido con Chromecast

Chromecast ha sido una de las opciones de transmisión a la TV disponibles en las gafas Meta Quest durante un tiempo, junto con Miracast. Sin embargo, parece que Meta está eliminando esta función por alguna razón. Una página de soporte actualizada por Meta la semana pasada afirma que «Chromecast no es totalmente compatible con Meta Quest«, lo que indica que no se trata de un error temporal.

Por otra parte, un nuevo mensaje emergente en la aplicación de acompañamiento de Quest para smartphones indica a los usuarios que transmitan la señal de realidad virtual a su teléfono en primer lugar, y luego reflejen la pantalla de su teléfono en un dispositivo Chromecast. Curiosamente, este cambio solo afecta a las cuentas de usuario principales de Quest 3, como han observado algunos usuarios, y no a las cuentas secundarias o de invitados.

Vale la pena señalar que la transmisión por Chromecast de las Meta Quest nunca ha sido muy fiable. Suele tener caídas, retrasos u otros problemas, especialmente en conexiones de red débiles. Así que, probablemente por su mal funcionamiento, Meta la eliminó. Sin embargo, sigue siendo una característica útil para muchas personas que quieren compartir su experiencia de RV con otros en una pantalla más grande.

No está claro por qué Meta está eliminando la compatibilidad con Chromecast de algunos dispositivos Quest, y si se restablecerá en el futuro. Esperamos que Meta proporcione más opciones para transmitir los juegos de realidad virtual y otras experiencias muy pronto.